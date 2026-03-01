Cybersécurité : les 11 actualités majeures du 1 mars 2026

Voici la sélection hebdomadaire des actualités cybersécurité à retenir : faits marquants, signaux faibles et tendances observées au fil de la semaine.

Faits marquants de la semaine Un quasi-blackout total d’internet a frappé l’Iran pendant des frappes militaires américaines et israéliennes, la connectivité nationale tombant à environ 4 % du niveau normal, avec une coupure quasi complète du pays du reste du réseau mondial.

Anthropic a dévoilé Claude Code Security, déclenchant une chute significative des actions de plusieurs acteurs majeurs de la sécurité informatique, dont des fournisseurs spécialisés dans la protection des postes et des réseaux d’entreprise.

Un rapport co-publié par un média spécialisé a conduit à une enquête sur des pages de désinscription dissimulées chez des courtiers en données, des élus estimant que les fuites associées à ce secteur ont généré près de 21 milliards de dollars de pertes liées à l’usurpation d’identité.

Des iPhone et iPad configurés avec le profil « indigo » ont été officiellement approuvés pour traiter des informations classifiées au niveau « RESTRICTED » de l’OTAN, après un processus de certification de sécurité et d’inscription au catalogue d’assurance information de l’alliance.

Les révélations sur les courtiers en données, accusés d’avoir alimenté près de 21 milliards de dollars de pertes par usurpation d’identité, soulignent l’impact systémique d’architectures de collecte massive de données personnelles mal contrôlées, dépassant largement le cadre d’incidents isolés pour mettre en cause un modèle économique entier.

La sélection des 11 actualités à retenir cette semaine

Internet quasi totalement coupé en Iran suite aux frappes américaines et israéliennes L'Iran a subi une coupure d'internet quasi totale suite aux frappes israéliennes et américaines, selon NetBlocks. L'accès à internet en Iran a été fortement réduit samedi après les frappes menées par Israël et les États-Unis, d'après des… Lire la suite

Les États subissent les conséquences de la fermeture de la CISA. La CISA annule des réunions, limite ses communications avec ses partenaires étatiques et met en congé forcé des employés dans des services clés en raison de la prolongation du blocage du DHS. Lire la suite