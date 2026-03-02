Voici la revue hebdomadaire des vulnérabilités critiques signalées et des mesures proposées par les éditeurs pour y remédier.

Faits marquants de la semaine Plusieurs applications mobiles de santé mentale distribuées sur Google Play, totalisant des millions d’installations, présentent des failles de sécurité susceptibles d’exposer des informations médicales sensibles de leurs utilisateurs à des tiers non autorisés.

Une vulnérabilité baptisée RoguePilot dans GitHub Codespaces permettait, via des instructions malveillantes cachées dans un ticket, de manipuler Copilot pour compromettre des jetons d’accès et potentiellement prendre le contrôle de dépôts de code, avant sa correction par Microsoft.

Juniper Networks a publié un bulletin de sécurité critique hors cycle pour corriger une faille dans les routeurs PTX, autorisant un attaquant distant non authentifié à exécuter du code avec les droits administrateur et à prendre entièrement le contrôle des équipements.

Une vulnérabilité critique dans Cisco Catalyst, exploitée depuis 2023 par un acteur sophistiqué suivi sous le nom UAT-8616, permettait de contourner l’authentification, d’obtenir un accès administrateur puis d’escalader jusqu’au compte root, menaçant des environnements sur site et cloud.

L’exploitation prolongée d’une faille critique dans Cisco Catalyst SD-WAN, combinée à la vulnérabilité des routeurs PTX de Juniper Networks, met en lumière la fragilisation du cœur des infrastructures réseau par des défauts d’authentification et de contrôle d’accès. En parallèle, les risques découlant de GitHub Codespaces et d’applications mobiles de santé mentale illustrent l’extension de ces failles jusqu’aux environnements de développement cloud et aux usages grand public sensibles.

La sélection des 7 actualités à retenir cette semaine

