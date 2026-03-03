Cyberattaques : les 8 incidents majeurs du 3 mars 2026

Voici le tour d’horizon des cyberattaques marquantes de la semaine : cibles visées, méthodes employées et premières conséquences déjà connues.

Faits marquants de la semaine Google Threat Intelligence Group, Mandiant et leurs partenaires ont interrompu une vaste campagne d’espionnage attribuée à un acteur chinois présumé, qui dissimulait son trafic malveillant via des interfaces de services en ligne pour infiltrer opérateurs télécoms et agences gouvernementales.

Un pirate russophone s’est appuyé sur une intelligence artificielle générative pour compromettre des pare-feu FortiGate, en ciblant identifiants et sauvegardes afin de préparer de potentielles opérations de rançongiciel ultérieures.

Des acteurs soutenus par l’État nord-coréen mènent depuis au moins 2022 des campagnes massives de faux travailleurs informatiques et d’entretiens piégés, exploitant les recrutements de développeurs pour diffuser des programmes malveillants JavaScript et voler code source et identifiants.

Advantest Corporation, important fournisseur japonais d’équipements de test pour semi-conducteurs, fait face à une attaque par rançongiciel détectée le 15 février, perturbant de multiples systèmes et suscitant des inquiétudes sur des effets en cascade dans la chaîne d’approvisionnement mondiale des puces.

Les incidents recensés illustrent une intensification des opérations avancées mêlant espionnage numérique, automatisation par intelligence artificielle et attaques par rançongiciel, avec un ciblage direct d’infrastructures critiques et de maillons clés de la chaîne technologique mondiale, des télécommunications aux semi-conducteurs, tout en exploitant des vecteurs inattendus comme les interfaces de services en ligne ou les processus de recrutement de développeurs.

