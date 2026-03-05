Fuites de données : les 9 incidents majeurs au 5 mars 2026

Voici la revue hebdomadaire des fuites, pertes ou vols de données signalés cette semaine, avec un focus sur les incidents les plus sensibles.

Faits marquants de la semaine Des vulnérabilités graves dans quatre extensions populaires de Visual Studio Code, totalisant plus de 128 millions de téléchargements, exposent des données sensibles stockées dans l’environnement de développement et renforcent le rôle des outils de développement comme maillon faible de la chaîne logistique logicielle.

Une violation de données chez Canadian Tire a compromis les informations de 38 millions de comptes, incluant noms, adresses postales, adresses email, numéros de téléphone et mots de passe chiffrés, exposant massivement les clients de l’enseigne.

La chaîne européenne de bricolage ManoMano a informé 38 millions de clients d’une fuite de données personnelles, consécutive au piratage d’un prestataire tiers, illustrant l’impact des attaques indirectes via la chaîne de sous-traitance.

Le groupe de pirates ShinyHunters affirme avoir dérobé 21 millions d’enregistrements clients au fournisseur télécom néerlandais Odido et menace de publier les données sur son portail d’extorsion du dark web en l’absence de reprise des négociations.

La semaine est marquée par une série d’incidents massifs touchant à la fois les outils de développement, les distributeurs et un opérateur télécom, où vulnérabilités d’extensions, dépendance à des prestataires tiers et chantage à la divulgation convergent vers un même risque : l’exposition industrielle de données clients et d’informations sensibles à très grande échelle.

La sélection des 9 actualités à retenir cette semaine

ShinyHunters affirme avoir piraté Odido et menace de divulguer 21 millions d'enregistrements. Le groupe de pirates informatiques ShinyHunters a menacé de publier ce qu'il affirme être 21 millions de dossiers clients volés à l'opérateur de télécommunications néerlandais Odido. La menace a été publiée sur le portail d'extorsion du dark… Lire la suite

12 millions de fichiers .env exposés révèlent des failles de sécurité généralisées Mysterium VPN a détecté 12 millions d'adresses IP exposant des fichiers .env, divulguant ainsi des identifiants et révélant des failles de sécurité généralisées à travers le monde. Les erreurs de configuration sont rarement détectées. Une règle de… Lire la suite

La cyberattaque de ShinyHunters contre CarGurus a touché 12,4 millions d'utilisateurs. ShinyHunters a divulgué les données de 12,4 millions de comptes CarGurus, exposant ainsi des informations personnelles provenant de cette plateforme américaine de recherche et d'achat de véhicules. Le groupe ShinyHunters a publié les données personnelles de plus… Lire la suite