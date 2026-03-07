Flair : L’IA au service de la confiance numérique

Navigation
Découvrez Flair, l’assistant intelligent qui détecte les arnaques et deepfakes. Une innovation pragmatique pour sécuriser nos échanges digitaux au quotidien.

Cet article s’inscrit dans le cadre de la veille stratégique de dcod.ch dédiée à la confiance numérique. L’objectif est de mettre en avant une solution ou une innovation technologique dont l’approche offre une réponse pertinente aux enjeux actuels de intelligence artificielle & innovation tech.

Quel défi cette solution adresse-t-elle ?

La multiplication des arnaques en ligne entraîne une hausse constante du nombre de victimes et une détresse financière et psychologique importante. Flair aide les utilisateurs à détecter les signaux d’arnaque dans les messages, images ou liens afin d’éviter de tomber dans les pièges des fraudeurs.

Comment fonctionne la technologie de Flair ?

Flair est un assistant intelligent qui permet d’analyser des contenus suspects tels que des messages, emails, images, liens ou captures d’écran afin de détecter d’éventuels signaux d’arnaque. L’utilisateur transmet simplement le contenu à Flair, qui l’analyse grâce à l’intelligence artificielle et à une base de signaux connus de fraude. Flair identifie les indicateurs de manipulation, évalue le niveau de risque et explique de manière simple les éléments suspects afin d’aider l’utilisateur à prendre la bonne décision et éviter l’arnaque.

Pour qui cette approche est-elle conçue ?

Flair s’adresse à toute personne susceptible d’être confrontée à des arnaques en ligne (TOUT LE MONDE). Flair peut également être utilisée par des organisations et des entreprises souhaitant sensibiliser et protéger leurs institutions et collaborateurs face aux fraudes numériques.

Quelles sont les perspectives et évolutions pour Flair et son écosystème ?

Faire de Flair une plateforme communautaire de détection des arnaques, en temps réel et accessible à tous. Plus les arnaques sont analysées, plus la protection collective s’améliore : identifier une fraude, c’est aussi aider à protéger les autres.

Flair

Flair est un assistant intelligent de détection d’arnaques qui analyse messages, emails, images ou liens afin d’identifier les arnaques, manipulations psychologiques, deepfakes ou contenus de désinformation.
Pourquoi avoir créé Flair ?

À l’origine du projet : un raz-le-bol personnel face au nombre de victimes, à l’argent perdu, parfois les économies d’une vie, et à la confiance qui s’effrite dans le monde digital. Développé sur du temps libre, Flair est une initiative guidée par une conviction simple : face à la montée des arnaques, il faut un outil accessible, compréhensible et sans jargon technique.
Contact : Sandy Lavorel (Créateur)
