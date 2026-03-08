Cybersécurité : les 11 actualités majeures du 8 mars 2026

Voici la sélection hebdomadaire des actualités cybersécurité à retenir : faits marquants, signaux faibles et tendances observées au fil de la semaine.

Faits marquants de la semaine À la suite de frappes de missiles américaines et israéliennes, des groupes iraniens ont lancé des opérations de cyberespionnage, des sondes numériques et des attaques par déni de service distribué visant à saturer des services en ligne, avec une intensification attendue.

Microsoft observe que des acteurs malveillants exploitent de plus en plus l’intelligence artificielle pour accélérer les attaques, industrialiser leurs opérations et abaisser les barrières techniques à chaque étape d’une intrusion informatique.

Selon Google Threat Intelligence Group, 90 vulnérabilités de type « zero-day », des failles inconnues des éditeurs au moment de leur exploitation, ont été utilisées en attaque en 2025, dont près de la moitié sur des logiciels et équipements d’entreprise.

D’après un rapport relayé par CNN, des pirates seraient parvenus à pénétrer les réseaux du FBI, affectant potentiellement ses systèmes d’interception de communications et de surveillance, un incident en cours d’investigation.

L’escalade entre États, la généralisation de l’intelligence artificielle dans les opérations offensives et l’exploitation massive de failles inconnues convergent vers une même réalité : les infrastructures critiques, y compris celles d’un service de renseignement national, sont désormais exposées à des campagnes numériques plus rapides, plus opportunistes et étroitement liées aux chocs géopolitiques.

L'essentiel Cybersécurité, IA & Tech Rejoignez la communauté. 3 fois par semaine, recevez l'analyse des tendances par Marc Barbezat. Pas de spam, juste de l'info. Ou suivez le flux temps réel Telegram Discord

La sélection des 11 actualités à retenir cette semaine

La cyberguerre iranienne a commencé. « Il faut s'attendre à une activité accrue dans un avenir proche ». Des pirates informatiques iraniens ont lancé des opérations d'espionnage, des sondages numériques et des attaques par déni de service distribué (DDoS) suite aux frappes de missiles… Lire la suite

Microsoft : Les pirates informatiques exploitent l’IA à chaque étape des cyberattaques Microsoft affirme que les acteurs malveillants utilisent de plus en plus l'intelligence artificielle dans leurs opérations pour accélérer les attaques, amplifier leurs activités malveillantes et abaisser les barrières techniques à tous les niveaux d'une cyberattaque. […] Lire la suite

Le FBI envisage la possibilité d'utiliser l'IA pour pirater des cibles. Mise à jour : suite à la publication de cet article, le service de presse national du FBI a déclaré que « Hemmen évoquait une application hypothétique de l’intelligence artificielle par le FBI, en tenant compte des conséquences positives… Lire la suite