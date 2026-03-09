Vulnérabilités : les 10 alertes critiques du 9 mars 2026

Voici la revue hebdomadaire des vulnérabilités critiques signalées et des mesures proposées par les éditeurs pour y remédier.

Faits marquants de la semaine Anthropic a identifié 22 nouvelles vulnérabilités dans le navigateur Firefox dans le cadre d’un partenariat avec Mozilla, dont 14 classées à gravité élevée. L’ensemble des failles a été corrigé dans la version Firefox 148 publiée fin février.

Microsoft alerte sur des campagnes de hameçonnage ciblant des organismes publics, combinant courriels piégés et redirections d’URL OAuth. Cette technique contourne les protections habituelles et redirige les victimes vers une infrastructure contrôlée par les attaquants sans vol de jetons.

CISA a ordonné aux agences fédérales américaines de corriger trois failles iOS exploitées via le kit d’exploitation Coruna, utilisées pour des opérations de cyberespionnage et le vol de cryptomonnaies sur des appareils Apple.

Cisco confirme l’exploitation active de deux vulnérabilités touchant Catalyst SD-WAN Manager, dont CVE-2026-20122 permettant à un attaquant distant authentifié d’écraser des fichiers arbitraires sur le système local.

Les incidents recensés illustrent une pression simultanée sur les navigateurs, les systèmes mobiles et les infrastructures réseau, avec un continuum allant de la découverte massive de failles côté éditeurs à leur exploitation active dans des campagnes de hameçonnage, d’espionnage et de détournement d’infrastructures critiques, particulièrement dans les environnements gouvernementaux et les réseaux SD-WAN.

La sélection des 10 actualités à retenir cette semaine

Une faille de sécurité dans Chrome permettait d'espionner via Gemini Live Assistant. Une vulnérabilité de Google Chrome permet à des extensions malveillantes de détourner Gemini Live pour espionner les utilisateurs et voler des fichiers sensibles. Des chercheurs de Palo Alto Networks ont découvert une vulnérabilité dans Chrome, référencée CVE-2026-0628,… Lire la suite