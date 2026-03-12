Fuites de données : les 11 incidents majeurs au 12 mars 2026

Voici la revue hebdomadaire des fuites, pertes ou vols de données signalés cette semaine, avec un focus sur les incidents les plus sensibles.

Faits marquants de la semaine En France, une compromission chez un prestataire logiciel du ministère de la Santé a entraîné le vol d’environ 15,8 millions de dossiers administratifs, incluant des notes médicales rattachées aux médecins concernés.

Au Mexique, des attaquants ont détourné l’assistant Claude Code pour générer des exploits, outiller l’exfiltration automatique de 150 Go de données et exposer près de 195 millions d’identités issues de dix agences publiques et d’une institution financière.

Le FBI a confirmé enquêter sur une intrusion visant des systèmes utilisés pour gérer les demandes d’écoutes téléphoniques et de surveillance, compromettant potentiellement des outils centraux de suivi judiciaire aux États-Unis.

Le FBI a saisi le forum cybercriminel LeakBase, plateforme d’échange d’outils de piratage et de données volées, ainsi que les informations associées à 142 000 comptes de membres inscrits.

La semaine est marquée par une montée en gamme des attaques contre les États, combinant exploitation de prestataires, détournement d’assistants d’intelligence artificielle et ciblage d’infrastructures judiciaires sensibles, tandis que les forces de l’ordre tentent de reprendre l’initiative en démantelant des places de marché criminelles structurantes comme LeakBase.

La sélection des 11 actualités à retenir cette semaine

