Navigation
Les derniers articles
Suivez en direct

Fuites de données : les 11 incidents majeurs au 12 mars 2026

Illustration pour la veille sur les fuites de données : une silhouette de hacker encapuchonné dans l'ombre, sur fond de code informatique bleu, est traversée par des faisceaux lumineux diagonaux orange intenses évoquant une alerte de sécurité ou une brèche active.
Voici la revue hebdomadaire des fuites, pertes ou vols de données signalés cette semaine, avec un focus sur les incidents les plus sensibles.

Faits marquants de la semaine

  • En France, une compromission chez un prestataire logiciel du ministère de la Santé a entraîné le vol d’environ 15,8 millions de dossiers administratifs, incluant des notes médicales rattachées aux médecins concernés.
  • Au Mexique, des attaquants ont détourné l’assistant Claude Code pour générer des exploits, outiller l’exfiltration automatique de 150 Go de données et exposer près de 195 millions d’identités issues de dix agences publiques et d’une institution financière.
  • Le FBI a confirmé enquêter sur une intrusion visant des systèmes utilisés pour gérer les demandes d’écoutes téléphoniques et de surveillance, compromettant potentiellement des outils centraux de suivi judiciaire aux États-Unis.
  • Le FBI a saisi le forum cybercriminel LeakBase, plateforme d’échange d’outils de piratage et de données volées, ainsi que les informations associées à 142 000 comptes de membres inscrits.

La semaine est marquée par une montée en gamme des attaques contre les États, combinant exploitation de prestataires, détournement d’assistants d’intelligence artificielle et ciblage d’infrastructures judiciaires sensibles, tandis que les forces de l’ordre tentent de reprendre l’initiative en démantelant des places de marché criminelles structurantes comme LeakBase.

L'essentiel Cybersécurité, IA & Tech

Rejoignez la communauté. 3 fois par semaine, recevez l'analyse des tendances par Marc Barbezat. Pas de spam, juste de l'info.

Ou suivez le flux temps réel
Telegram Discord

La sélection des 11 actualités à retenir cette semaine

Des cybercriminels dérobent 15,8 millions de dossiers médicaux au ministère français de la Santé.

Des cybercriminels dérobent 15,8 millions de dossiers médicaux au ministère français de la Santé.

go.theregister.com

Un fournisseur de logiciels tiers victime d'une intrusion a entraîné la fuite de données. Environ 15,8 millions de fichiers administratifs ont été dérobés après qu'un piratage informatique a compromis le système d'un fournisseur de logiciels du ministère… Lire la suite

Le code Claude a été utilisé pour voler 150 Go lors d'une cyberattaque contre des agences mexicaines.

Le code Claude a été utilisé pour voler 150 Go lors d'une cyberattaque contre des agences mexicaines.

securityaffairs.com

Des pirates informatiques ont exploité Claude Code pour créer des failles de sécurité et dérober 150 Go de données lors d'une cyberattaque visant les systèmes du gouvernement mexicain. Des pirates informatiques ont exploité l'assistant IA Claude Code… Lire la suite

Le FBI enquête sur une violation des systèmes de surveillance et d'écoutes téléphoniques.

Le FBI enquête sur une violation des systèmes de surveillance et d'écoutes téléphoniques.

www.bleepingcomputer.com

Le Bureau fédéral d'enquête américain (FBI) a confirmé jeudi qu'il enquêtait sur une faille de sécurité ayant affecté les systèmes utilisés pour gérer les mandats de surveillance et d'écoutes téléphoniques. […] Lire la suite

Le FBI saisit le forum de cybercriminalité LeakBase et les données de 142 000 membres.

Le FBI saisit le forum de cybercriminalité LeakBase et les données de 142 000 membres.

www.bleepingcomputer.com

Le FBI a saisi le forum de cybercriminalité LeakBase, un important forum en ligne utilisé par les cybercriminels pour acheter et vendre des outils de piratage et des données volées. […] Lire la suite

1 700 policiers néerlandais reçoivent un rappel à l’ordre leur interdisant d’accéder à des fichiers sans motif légitime.

1 700 policiers néerlandais reçoivent un rappel à l’ordre leur interdisant d’accéder à des fichiers sans motif légitime.

databreaches.net

La police néerlandaise annonce : près de 1 700 policiers recevront prochainement un courrier pour avoir utilisé les systèmes informatiques de la police de manière inappropriée. Ces collègues recherchaient des informations sur la mort violente de Lisa, une… Lire la suite

Fuite de données chez Florajet : vos mots doux et messages d’amour sont peut-être sur le dark web

Fuite de données chez Florajet : vos mots doux et messages d’amour sont peut-être sur le dark web

www.01net.com

Les messages d’amour envoyés avec un bouquet de fleurs se retrouvent entre les mains des cybercriminels. Victime d’une cyberattaque, le géant de la livraison de fleurs Florajet a exposé plus d’un million de bons de commande. Ces… Lire la suite

Des sous-traitants de Meta pourraient regarder vos vidéos captées avec les Ray-Ban Meta

Des sous-traitants de Meta pourraient regarder vos vidéos captées avec les Ray-Ban Meta

korben.info

Savez-vous que Meta a vendu 7 millions de paires de Ray-Ban Meta l'an dernier ? Le succès commercial est dingue, mais une enquête du quotidien suédois SVD montre que des sous-traitants basés au Kenya visionnent certaines vidéos… Lire la suite

Transport for London affirme que l'incident de 2024 a touché 7 millions de clients, et non 5 000.

Transport for London affirme que l'incident de 2024 a touché 7 millions de clients, et non 5 000.

go.theregister.com

Des pirates informatiques ont accédé à des systèmes contenant des données liées à des millions d'utilisateurs d'Oyster et de paiements sans contact. Transport for London a confirmé qu'une faille de sécurité survenue en 2024 a exposé les… Lire la suite

Les capteurs de pression des pneus permettent un suivi silencieux

Les capteurs de pression des pneus permettent un suivi silencieux

www.darkreading.com

Comme de nombreux autres systèmes et fonctionnalités des voitures modernes, les capteurs de pression des pneus laissent fuiter des données sensibles qui peuvent être exploitées par des personnes malveillantes. Lire la suite

Des hacktivistes affirment avoir piraté le département de la Sécurité intérieure pour divulguer des données contractuelles de l'ICE.

Des hacktivistes affirment avoir piraté le département de la Sécurité intérieure pour divulguer des données contractuelles de l'ICE.

techcrunch.com

Un groupe de pirates informatiques appelé Department of Peace a déclaré avoir piraté un bureau spécifique au sein du département de la Sécurité intérieure pour protester contre la campagne d'expulsion massive de l'ICE et les entreprises qui… Lire la suite

Fuite de données chez HungerRush : 28 millions d'utilisateurs seraient concernés

Fuite de données chez HungerRush : 28 millions d'utilisateurs seraient concernés

dailydarkweb.net

HungerRush, une plateforme de gestion de restaurants et de point de vente (POS) basée sur le cloud et conçue principalement pour les pizzerias et les chaînes de restauration rapide, aurait été compromise. Un vendeur sur un forum… Lire la suite

Zéro paywall. Zéro pub.
DCOD reste en accès libre grâce à vos contributions. Chaque café compte.

☕ Je participe
Etiquettes

Fondateur et éditeur de DCOD - Restons en contact !

A lire également

Des idées de lecture recommandées par DCOD

Page frontale du livre Les Secrets du Darknet

Les Secrets du Darknet

Écrit par DarkExplorer, un ancien hacker repenti, ce guide complet vous offre une plongée fascinante dans les coulisses du Darknet, ainsi que les outils et les techniques nécessaires pour naviguer en toute sécurité dans cet univers souvent dangereux et mystérieux.

📘 Voir sur Amazon
Ethical Hacking

Sécurité informatique - Ethical Hacking

Ce livre a pour objectif d'initier le lecteur aux techniques des attaquants pour lui apprendre comment se défendre. Cette nouvelle édition tient compte de l'actualité en matière de sécurité informatique et voit l'apparition de trois nouveaux chapitres qui traitent de la sécurité des mobiles, des voitures connectées et de l'étude des malwares.

📘 Voir sur Amazon
Page frontale du livre L\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'intelligence artificielle en 50 notions clés pour les Nuls

L'intelligence artificielle en 50 notions clés pour les Nuls

Grâce à ce livre, vous pourrez naviguer dans l'univers foisonnant de l'IA et rester conscient et éclairé face aux transformations qu'elle propose à notre monde.

📘 Voir sur Amazon

🛒 Les liens ci-dessus sont affiliés : en commandant via ces liens, vous soutenez la veille DCOD sans frais supplémentaires 🙏

💡

Note : Certaines images ou extraits présents dans cet article proviennent de sources externes citées à des fins d’illustration ou de veille.
Ce site est indépendant et à but non lucratif. 👉 En savoir plus sur notre cadre d’utilisation.