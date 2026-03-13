Cybercriminalité : les 10 affaires et sanctions du 13 mars 2026

Voici la revue hebdomadaire des actions menées contre la cybercriminalité : arrestations, démantèlements, sanctions ou annonces des forces de l’ordre.

Faits marquants de la semaine Une plateforme mondiale de hameçonnage « en tant que service » a été démantelée grâce à une opération conjointe police–secteur privé coordonnée par le centre européen de lutte contre la cybercriminalité, entraînant la mise hors ligne de 330 domaines criminels.

Un forum majeur dédié au recel et à l’échange de données volées a été démantelé début mars lors d’une opération coordonnée dans plusieurs pays, qui a également visé ses utilisateurs les plus actifs.

Les autorités américaines et les forces d’intervention françaises ont arrêté dans les Caraïbes un individu soupçonné d’avoir détourné plus de 46 millions de dollars en cryptomonnaies saisies par le service des maréchaux des États-Unis.

Un administrateur clé de l’opération de rançongiciel Phobos a plaidé coupable aux États‑Unis, après une arrestation en Corée du Sud, pour un schéma ayant touché plus de 1 000 organisations et généré plus de 16 millions de dollars.

La semaine est marquée par une intensification des actions coordonnées contre les infrastructures et opérateurs du cybercrime : démantèlement d’une plateforme de hameçonnage industrialisée, fermeture d’un forum de données volées, arrestation d’un suspect de détournement massif de cryptomonnaies et coup d’arrêt judiciaire à un modèle de rançongiciel « en tant que service » particulièrement lucratif.

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La sélection des 10 actualités à retenir cette semaine

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