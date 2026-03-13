Cybercriminalité : les 10 affaires et sanctions du 13 mars 2026

Faits marquants de la semaine
- Une plateforme mondiale de hameçonnage « en tant que service » a été démantelée grâce à une opération conjointe police–secteur privé coordonnée par le centre européen de lutte contre la cybercriminalité, entraînant la mise hors ligne de 330 domaines criminels.
- Un forum majeur dédié au recel et à l’échange de données volées a été démantelé début mars lors d’une opération coordonnée dans plusieurs pays, qui a également visé ses utilisateurs les plus actifs.
- Les autorités américaines et les forces d’intervention françaises ont arrêté dans les Caraïbes un individu soupçonné d’avoir détourné plus de 46 millions de dollars en cryptomonnaies saisies par le service des maréchaux des États-Unis.
- Un administrateur clé de l’opération de rançongiciel Phobos a plaidé coupable aux États‑Unis, après une arrestation en Corée du Sud, pour un schéma ayant touché plus de 1 000 organisations et généré plus de 16 millions de dollars.
La semaine est marquée par une intensification des actions coordonnées contre les infrastructures et opérateurs du cybercrime : démantèlement d’une plateforme de hameçonnage industrialisée, fermeture d’un forum de données volées, arrestation d’un suspect de détournement massif de cryptomonnaies et coup d’arrêt judiciaire à un modèle de rançongiciel « en tant que service » particulièrement lucratif.
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La sélection des 10 actualités à retenir cette semaine
Une plateforme mondiale de phishing en tant que service démantelée grâce à une action coordonnée public-privé
L'opération a été menée conjointement par les forces de l'ordre et des acteurs du secteur privé, sous la coordination du Centre européen de lutte contre la cybercriminalité (EC3) d'Europol. Dans le cadre de cette opération de démantèlement,… Lire la suite
Un important forum de fuites de données démantelé dans le cadre d'une action mondiale contre la cybercriminalité
Entre le 3 et le 4 mars, des actions coordonnées menées dans plusieurs juridictions ont gravement perturbé le fonctionnement du forum et ciblé ses utilisateurs les plus actifs. Edvardas Šileris, chef du Centre européen de lutte contre… Lire la suite
Le fils d'un entrepreneur du gouvernement arrêté après un vol présumé de cryptomonnaies d'une valeur de 46 millions de dollars chez les US Marshals.
Le FBI et le GIGN français ont arrêté le fils d'un entrepreneur du gouvernement a été arrêté dans les Caraïbes pour avoir prétendument volé plus de 46 millions de dollars en cryptomonnaie saisie au… Lire la suite
L'administrateur du ransomware Phobos risque jusqu'à 20 ans de prison après avoir plaidé coupable.
Le ressortissant russe, âgé de 43 ans, a plaidé coupable aux États-Unis pour son rôle dans l'opération du ransomware Phobos. Il a plaidé coupable aux États-Unis de complot en vue de commettre une fraude… Lire la suite
Proton Mail a aidé le FBI à démasquer un manifestant anonyme du mouvement « Stop Cop City ».
Selon un document judiciaire consulté par 404 Media, Proton Mail, fournisseur de messagerie électronique axé sur la confidentialité, a transmis aux autorités suisses des données de paiement que le FBI a ensuite utilisées pour identifier la personne… Lire la suite
30 membres présumés du groupe « The Com » arrêtés dans le cadre de l'opération Compass
La répression mondiale menée par les forces de l'ordre, qui a débuté en janvier 2025, a également permis d'identifier près de 180 membres de ce tristement célèbre collectif de cybercriminels. Lire la suite
La police démantèle un réseau de jeux d'argent en ligne exploitant des femmes ukrainiennes
Les autorités policières espagnoles et ukrainiennes ont démantelé un réseau criminel qui exploitait des femmes ukrainiennes déplacées par la guerre pour gérer un système de jeux d'argent en ligne ayant permis de blanchir près de 4,75 millions… Lire la suite
Un Ghanéen plaide coupable dans une affaire de fraude de 100 millions de dollars.
Un ressortissant ghanéen a plaidé coupable pour son rôle dans un vaste réseau de fraude qui a dérobé plus de 100 millions de dollars à des victimes à travers les États-Unis grâce à des attaques par compromission… Lire la suite
Une Floridienne emprisonnée pour une vaste fraude aux licences Microsoft
Une femme de Floride a été condamnée à 22 mois de prison pour avoir orchestré pendant des années un vaste trafic de milliers d'étiquettes de certificat d'authenticité (COA) Microsoft volées. […] Lire la suite
Un homme de l'Alabama plaide coupable de piratage informatique et d'extorsion de fonds auprès de centaines de femmes.
Un homme de 22 ans originaire d'Alabama a plaidé coupable d'extorsion, de cyberharcèlement et de fraude informatique après avoir piraté les comptes de réseaux sociaux de centaines de jeunes femmes (dont des mineures). […] Lire la suite
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