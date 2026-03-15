Cybersécurité : les 11 actualités majeures du 15 mars 2026

Voici la sélection hebdomadaire des actualités cybersécurité à retenir : faits marquants, signaux faibles et tendances observées au fil de la semaine.

Faits marquants de la semaine En Pologne, une attaque informatique récemment tentée contre les serveurs du Centre national de recherche nucléaire a été déjouée ; les premières analyses évoquent une possible origine iranienne, sans exclure une fausse piste technique.

Les autorités iraniennes auraient publié, via un média d’État cité par une chaîne internationale, une liste d’environ 30 sites d’Amazon, Google, IBM, Microsoft, Nvidia, Oracle et Palantir considérés comme cibles légitimes de représailles.

Meta prévoit d’interrompre la prise en charge du chiffrement de bout en bout pour les conversations Instagram après le 8 mai 2026, en invitant les utilisateurs concernés à télécharger leurs messages et contenus à conserver.

Les autorités néerlandaises signalent une campagne de hameçonnage attribuée à des pirates soutenus par l’État russe visant Signal et WhatsApp, afin de détourner les comptes de responsables gouvernementaux, militaires et de journalistes pour accéder à des échanges sensibles.

Les tensions géopolitiques se traduisent par une pression accrue sur les infrastructures critiques et les canaux de communication supposés sûrs : entre tentative d’intrusion dans un centre nucléaire polonais suspectée d’implication iranienne, désignation publique de sites de géants technologiques américains comme cibles, recul du chiffrement sur Instagram et détournement de comptes Signal et WhatsApp, la conflictualité étatique gagne l’écosystème numérique grand public et industriel.

L'essentiel Cybersécurité, IA & Tech Rejoignez la communauté. 3 fois par semaine, recevez l'analyse des tendances par Marc Barbezat. Pas de spam, juste de l'info. Ou suivez le flux temps réel Telegram Discord

La sélection des 11 actualités à retenir cette semaine

Un pirate informatique a accidentellement piraté les dossiers Epstein du FBI. En plus : une application pour arrêter la pornographie a révélé les habitudes de masturbation de centaines de milliers d’utilisateurs, des pirates informatiques russes tentent de prendre le contrôle des comptes Signal, et plus encore. Lire la suite

Microsoft activera par défaut les mises à jour de sécurité Windows à chaud. Microsoft activera par défaut les mises à jour de sécurité à chaud pour tous les appareils Windows éligibles gérés via Microsoft Intune et l'API Microsoft Graph, à compter de la mise à jour de sécurité Windows de… Lire la suite

Microsoft : Les pirates informatiques exploitent l’IA à chaque étape des cyberattaques Microsoft affirme que les acteurs malveillants utilisent de plus en plus l'intelligence artificielle dans leurs opérations pour accélérer les attaques, amplifier leurs activités malveillantes et abaisser les barrières techniques à tous les niveaux d'une cyberattaque. […] Lire la suite