Navigation
Les derniers articles
Suivez en direct

Infrastructures critiques : La Suisse renforce son cadre légal

Infrastructures critiques en Suisse : pylônes électriques et réseau haute tension sous un ciel d’orage, illustrant la protection et le cadre légal suisse.
Le Conseil fédéral engage une révision légale majeure pour consolider la protection des infrastructures critiques et sécuriser les données de la Suisse.

TL;DR : L’essentiel

  • Le gouvernement suisse lance une révision législative stratégique visant à instaurer des directives contraignantes pour garantir le fonctionnement continu des secteurs essentiels en cas de crise majeure ou de cyberattaque.
  • L’initiative parlementaire souligne que les bases juridiques actuelles sont jugées insuffisantes face aux risques contemporains pesant sur l’approvisionnement électrique, les télécommunications et les infrastructures de soins médicaux essentiels du pays.
  • Le département de la défense doit soumettre d’ici la fin de l’année des propositions concrètes destinées à corriger les dysfonctionnements administratifs et à optimiser la coordination entre les institutions publiques.
  • La constitution suisse empêche actuellement l’élaboration d’une règle fédérale unique englobant la totalité des 27 sous-secteurs, imposant aux autorités d’adopter d’urgence une approche sectorielle pour consolider les réseaux structurellement vulnérables.

La protection des systèmes d’approvisionnement et des services étatiques franchit une nouvelle étape institutionnelle en Suisse. Face aux répercussions documentées des catastrophes naturelles et à l’intensification des cyberattaques ciblant les réseaux de communication et d’énergie, notamment observées dans le contexte du conflit ukrainien, le gouvernement fédéral a acté la nécessité d’une refonte juridique. Le Conseil fédéral a ainsi décidé, à la mi-février 2026, de structurer une réponse législative visant à accroître la résilience des installations vitales du pays et à prémunir les données informatiques contre toute manipulation susceptible de paralyser l’économie ou d’entraver les opérations de sauvetage.

IA et cybersécurité en Suisse : l'alerte du Conseil fédéral

IA et cybersécurité en Suisse : l'alerte du Conseil fédéral

dcod.ch

Découvrez comment l'IA transforme la cybersécurité en Suisse, avec des défis et des solutions essentielles pour les professionnels. Lire la suite

Cadre normatif : Le Parlement exige des directives de résilience contraignantes

La stratégie nationale appliquée entre 2018 et 2022 reposait principalement sur l’établissement d’inventaires et des efforts de coordination, révélant certaines limites opérationnelles. Les processus décisionnels et les compétences se sont avérés insuffisamment définis, tant en situation ordinaire qu’en période de crise. Une commission parlementaire spécialisée dans les finances avait d’ailleurs souligné dès 2022 que les bases légales en vigueur n’étaient plus dimensionnées pour affronter le risque d’une panne généralisée du réseau électrique ou de la téléphonie mobile. La motion 23.3001 exige désormais que la Confédération puisse édicter des directives strictes en matière de fiabilité pour contraindre les exploitants à corriger leurs failles. Si le domaine de l’électricité bénéficie déjà de certaines de ces règles, elles demeurent trop rares dans les autres secteurs vitaux. L’enjeu central, mis en évidence par les délibérations rapportées sur le bulletin officiel du Parlement, consiste à briser l’effet de silo administratif. Il s’agit d’optimiser la collaboration transversale entre l’administration fédérale, les cantons et les opérateurs privés détenant ces installations critiques, qu’il s’agisse de centres de conduite civils et militaires, d’antennes-relais ou d’infrastructures aéroportuaires.

L'essentiel Cybersécurité, IA & Tech

Rejoignez la communauté. 3 fois par semaine, recevez l'analyse des tendances par Marc Barbezat. Pas de spam, juste de l'info.

Ou suivez le flux temps réel
Telegram Discord

Sécurité numérique : L’administration déploie une stratégie sectorielle ciblée

Au-delà de l’intégrité physique des installations, la protection des informations sensibles constitue le second pilier de cette réforme, impulsée par la motion 23.3002. L’objectif est de sécuriser les données numériques essentielles face à des compromissions touchant les entités publiques et les entreprises. Le Conseil fédéral a mandaté le département de la défense pour élaborer des valeurs de référence d’ici la fin de l’année 2026. Ce travail s’accompagnera d’une analyse d’impact réglementaire menée conjointement avec les autres ministères, comme l’explique la communication institutionnelle relative à l’amélioration de la cybersécurité des infrastructures. Toutefois, le déploiement de cette nouvelle architecture légale se heurte à des contraintes de droit supérieur. Actuellement, la législation n’autorise pas une régulation fédérale centralisée couvrant uniformément les 27 sous-secteurs identifiés des infrastructures critiques. Face à cette limitation, particulièrement marquée dans les domaines des soins médicaux ou des organisations d’intervention d’urgence, l’exécutif privilégie une approche par secteurs. Les nouvelles normes de protection seront ainsi intégrées spécifiquement dans les ordonnances des domaines affichant le plus grand besoin de sécurisation immédiate.

En instaurant des exigences contraignantes de sécurité et en clarifiant les prérogatives des différents échelons décisionnels, la Suisse vise donc à garantir la continuité des prestations indispensables à la population, tout en limitant l’impact des crises technologiques sur le fonctionnement régulier de l’État.

Pour approfondir le sujet

Gestion coordonnée des cyberincidents en Suisse : un modèle à quatre niveaux

Gestion coordonnée des cyberincidents en Suisse : un modèle à quatre niveaux

dcod.ch

La Suisse renforce l’organisation de la réponse aux cyberincidents, avec une classification à quatre niveaux et une coordination structurée entre Confédération, cantons et acteurs privés. Lire la suite

Cybersécurité : la Suisse sécurise sa chaîne d’approvisionnement

Cybersécurité : la Suisse sécurise sa chaîne d’approvisionnement

dcod.ch

La Confédération suisse renforce sa stratégie d’achat pour mieux protéger ses infrastructures face aux cybermenaces liées à la chaîne d’approvisionnement. Lire la suite

Zéro paywall. Zéro pub.
DCOD reste en accès libre grâce à vos contributions. Chaque café compte.

☕ Je participe
Etiquettes

Fondateur et éditeur de DCOD - Restons en contact !

A lire également

Des idées de lecture recommandées par DCOD

Page frontale du livre 100 Faits à Savoir sur la Cybersécurité

100 Faits à Savoir sur la Cybersécurité

Vous êtes-vous déjà demandé comment les hackers parviennent à pénétrer des systèmes apparemment sécurisés ? Pourquoi entendons-nous tant parler des botnets et que peuvent-ils vraiment faire ? Et qu'en est-il de ce fameux quantum computing qui menace de bouleverser la cryptographie ?

📘 Voir sur Amazon
Page frontale du livre Cybersécurité Nouvelle Génération

Cybersécurité Nouvelle Génération: Défendre Contre les Attaques Intelligentes grâce à l'IA

Dans un paysage numérique dominé par des menaces en constante évolution, les stratégies traditionnelles de cybersécurité ne suffisent plus. Cybersecurity Next-Generation est votre guide incontournable pour comprendre et mettre en œuvre l'intelligence artificielle comme arme stratégique dans la lutte contre les cyberattaques intelligentes et adaptatives.

📘 Voir sur Amazon

Cybersécurité de 0 à Expert

Vous entendez parler de cyberattaques tous les jours mais vous ne savez pas vraiment comment elles fonctionnent ? Vous voulez comprendre le monde de la cybersécurité sans jargon compliqué ni prérequis techniques ? Ce livre est votre point de départ idéal. Cybersécurité de 0 à Expert est un guide pas à pas qui vous emmène du niveau débutant jusqu’aux bases avancées, en expliquant chaque concept de façon claire et accessible.

📘 Voir sur Amazon

🛒 Les liens ci-dessus sont affiliés : en commandant via ces liens, vous soutenez la veille DCOD sans frais supplémentaires 🙏

💡

Note : Certaines images ou extraits présents dans cet article proviennent de sources externes citées à des fins d’illustration ou de veille.
Ce site est indépendant et à but non lucratif. 👉 En savoir plus sur notre cadre d’utilisation.