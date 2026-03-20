Cybercriminalité : les 10 affaires et sanctions du 20 mars 2026

Voici la revue hebdomadaire des actions menées contre la cybercriminalité : arrestations, démantèlements, sanctions ou annonces des forces de l’ordre.

Faits marquants de la semaine La police nationale néerlandaise donne deux semaines à 100 suspects d’escroquerie pour se rendre, faute de quoi leurs visages pourraient être diffusés massivement sur les écrans du pays.

En Pologne, sept mineurs présumés cybercriminels, dont le plus jeune a 12 ans, sont renvoyés devant un tribunal pour mineurs pour la vente en ligne de kits d’attaques par déni de service.

Europol et plusieurs pays, avec Eurojust, mènent l’opération Lightning contre le service de proxy malveillant SocksEscort, accusé d’avoir compromis plus de 369 000 routeurs et objets connectés dans 163 pays.

Coordonnée par Interpol, l’opération Synergia III mobilise 72 pays pour démanteler plus de 45 000 adresses IP et serveurs malveillants, arrêter 94 suspects et saisir 212 dispositifs électroniques liés à des campagnes de fraude mondiale.

La semaine est marquée par une offensive coordonnée des forces de l’ordre contre des infrastructures criminelles à grande échelle, mêlant opérations internationales (SocksEscort, Synergia III), actions nationales ciblant escrocs et cyberdélinquants mineurs, et collaborations structurées avec le secteur privé pour démanteler des écosystèmes de fraude en ligne très diversifiés.

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La sélection des 10 actualités à retenir cette semaine

45 000 adresses IP malveillantes neutralisées lors d'une cyberopération internationale LYON, France – Une opération internationale de lutte contre la cybercriminalité, ciblant le phishing, les logiciels malveillants et les ransomwares, a permis de neutraliser plus de 45 000 adresses IP et serveurs malveillants. Les forces de l’ordre de… Lire la suite

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