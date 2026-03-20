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Cybercriminalité : les 10 affaires et sanctions du 20 mars 2026

Illustration pour la veille cybercriminalité et crypto : une paire de menottes en métal repose sur un clavier d'ordinateur au premier plan. En arrière-plan sombre, une silhouette de hacker encapuchonné fait face à un réseau lumineux d'icônes de cryptomonnaies interconnectées, incluant les symboles du Bitcoin et de l'Ethereum, dans des teintes bleues et rouges.
Voici la revue hebdomadaire des actions menées contre la cybercriminalité : arrestations, démantèlements, sanctions ou annonces des forces de l’ordre.

Faits marquants de la semaine

  • La police nationale néerlandaise donne deux semaines à 100 suspects d’escroquerie pour se rendre, faute de quoi leurs visages pourraient être diffusés massivement sur les écrans du pays.
  • En Pologne, sept mineurs présumés cybercriminels, dont le plus jeune a 12 ans, sont renvoyés devant un tribunal pour mineurs pour la vente en ligne de kits d’attaques par déni de service.
  • Europol et plusieurs pays, avec Eurojust, mènent l’opération Lightning contre le service de proxy malveillant SocksEscort, accusé d’avoir compromis plus de 369 000 routeurs et objets connectés dans 163 pays.
  • Coordonnée par Interpol, l’opération Synergia III mobilise 72 pays pour démanteler plus de 45 000 adresses IP et serveurs malveillants, arrêter 94 suspects et saisir 212 dispositifs électroniques liés à des campagnes de fraude mondiale.

La semaine est marquée par une offensive coordonnée des forces de l’ordre contre des infrastructures criminelles à grande échelle, mêlant opérations internationales (SocksEscort, Synergia III), actions nationales ciblant escrocs et cyberdélinquants mineurs, et collaborations structurées avec le secteur privé pour démanteler des écosystèmes de fraude en ligne très diversifiés.

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La sélection des 10 actualités à retenir cette semaine

La police néerlandaise met en garde une centaine de personnes soupçonnées d'escroquerie : rendez-vous ou on le dira à grand-mère.

La police néerlandaise met en garde une centaine de personnes soupçonnées d'escroquerie : rendez-vous ou on le dira à grand-mère.

go.theregister.com

Les fraudeurs ont deux semaines pour se rendre, sous peine de voir leurs visages affichés sur tous les écrans du pays. La police nationale néerlandaise adopte une stratégie inédite contre les escrocs : 100 suspects ont désormais… Lire la suite

La police polonaise arrête des adolescents soupçonnés de vendre des kits DDoS – le plus jeune n'a que 12 ans.

La police polonaise arrête des adolescents soupçonnés de vendre des kits DDoS – le plus jeune n'a que 12 ans.

go.theregister.com

Des enfants ont profité d'outils utilisés pour attaquer des sites web populaires, selon les autorités. La police polonaise a déféré sept jeunes cybercriminels présumés devant le tribunal pour enfants dans le cadre d'une affaire de revente de… Lire la suite

Europol et ses partenaires internationaux perturbent le service de proxy « SocksEscort ».

Europol et ses partenaires internationaux perturbent le service de proxy « SocksEscort ».

www.europol.europa.eu

Le 11 mars 2026, Europol, en collaboration avec les forces de l'ordre autrichiennes, françaises, néerlandaises et américaines, et Eurojust, a mené l'opération Lightning. Cette action coordonnée visait le service de proxy malveillant « SocksEscort », qui aurait compromis plus… Lire la suite

45 000 adresses IP malveillantes neutralisées lors d'une cyberopération internationale

45 000 adresses IP malveillantes neutralisées lors d'une cyberopération internationale

www.interpol.int

LYON, France – Une opération internationale de lutte contre la cybercriminalité, ciblant le phishing, les logiciels malveillants et les ransomwares, a permis de neutraliser plus de 45 000 adresses IP et serveurs malveillants. Les forces de l’ordre de… Lire la suite

Le FBI enquête sur des jeux Steam contenant des logiciels malveillants cachés.

Le FBI enquête sur des jeux Steam contenant des logiciels malveillants cachés.

mashable.com

Avez-vous téléchargé des jeux douteux sur Steam ces dernières années ? Il est fort possible que votre ordinateur ait été infecté par un logiciel malveillant, et le FBI souhaite désormais en être informé. La division de Seattle du… Lire la suite

Une grand-mère du Tennessee emprisonnée après qu'une erreur de reconnaissance faciale par IA l'ait liée à une fraude

Une grand-mère du Tennessee emprisonnée après qu'une erreur de reconnaissance faciale par IA l'ait liée à une fraude

www.theguardian.com

Une grand-mère a passé près de six mois en prison après qu'un logiciel d'IA l'a liée à une affaire de fraude bancaire dans le Dakota du Nord. Une grand-mère du Tennessee affirme qu'elle tente de reconstruire sa… Lire la suite

Meta désactive plus de 150 000 comptes dans le cadre d'une opération de lutte contre les réseaux d'escroquerie en Asie du Sud-Est.

Meta désactive plus de 150 000 comptes dans le cadre d'une opération de lutte contre les réseaux d'escroquerie en Asie du Sud-Est.

www.theguardian.com

L'entreprise lance également des outils pour repérer les escrocs tandis que la police thaïlandaise arrête 21 personnes. Meta a désactivé plus de 150 000 comptes et la police thaïlandaise a arrêté 21 personnes dans le cadre d'une vaste… Lire la suite

Les États-Unis inculpent un autre négociateur de rançon lié aux attaques BlackCat.

Les États-Unis inculpent un autre négociateur de rançon lié aux attaques BlackCat.

www.bleepingcomputer.com

Le ministère de la Justice américain a inculpé un autre ancien employé de DigitalMint pour son implication dans un système de complicité interne dans lequel des négociateurs de rançongiciels se sont secrètement associés à l'opération de rançongiciel… Lire la suite

La police néerlandaise arrête un adolescent soupçonné de se faire passer pour un employé de banque afin de voler des cartes bancaires.

La police néerlandaise arrête un adolescent soupçonné de se faire passer pour un employé de banque afin de voler des cartes bancaires.

go.theregister.com

Un jeune homme de 17 ans aurait retiré d'importantes sommes d'argent liquide à des distributeurs automatiques. La police néerlandaise a arrêté un adolescent de 17 ans que les enquêteurs soupçonnent d'être responsable de 16 fraudes à la… Lire la suite

Un couple français s'est fait voler 1 million de dollars en bitcoins par des criminels se faisant passer pour des policiers.

Un couple français s'est fait voler 1 million de dollars en bitcoins par des criminels se faisant passer pour des policiers.

cointelegraph.com

Un couple français a été contraint de transférer environ un million de dollars en bitcoins lors d'une fausse intervention policière à leur domicile, alors que les agressions à la clé à molette sont en constante augmentation, ont… Lire la suite

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