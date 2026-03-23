Vulnérabilités : les 11 alertes critiques du 23 mars 2026

Voici la revue hebdomadaire des vulnérabilités critiques signalées et des mesures proposées par les éditeurs pour y remédier.

Faits marquants de la semaine Des iPhones utilisant une version obsolète d’iOS sont ciblés par les kits d’exploitation Coruna et DarkSword, via des contenus web malveillants déclenchant une chaîne d’infection menant au vol de données sensibles.

L’agence américaine CISA impose aux agences fédérales de corriger d’ici le 22 mars une vulnérabilité de sévérité maximale dans Cisco Secure Firewall Management Center, référencée CVE-2026-20131.

Un chercheur signale une faille critique dans l’interface de programmation REST de Magento, nommée PolyShell, permettant à un attaquant non authentifié de téléverser des exécutables, d’exécuter du code et de prendre le contrôle de comptes, sans preuve d’exploitation à ce stade.

La CISA ajoute une vulnérabilité de sévérité moyenne affectant Wing FTP à son catalogue des failles exploitées, la faiblesse provoquant une fuite du chemin d’installation de l’application dans certaines conditions.

La semaine est marquée par une accumulation de vulnérabilités critiques touchant des couches variées de l’écosystème numérique, des iPhones anciens aux pare-feu Cisco et FortiGate, en passant par Magento, Zimbra, SharePoint, Ubuntu, GNU InetUtils telnetd et Wing FTP. Plusieurs failles sont déjà exploitées ou liées à des intrusions par rançongiciel, tandis que CISA et les grands éditeurs multiplient correctifs et consignes urgentes.

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La sélection des 11 actualités à retenir cette semaine