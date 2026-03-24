Cyberattaques : les 14 incidents majeurs du 24 mars 2026

Voici le tour d’horizon des cyberattaques marquantes de la semaine : cibles visées, méthodes employées et premières conséquences déjà connues.

Faits marquants de la semaine Le kit d’espionnage DarkSword exploite plusieurs vulnérabilités pour voler massivement données personnelles et financières depuis une simple visite de site web, puis s’auto-efface, laissant des centaines de millions d’iPhones potentiellement exposés.

En Russie, une attaque par déni de service distribué a paralysé le système de paiement du stationnement, rendant le parking gratuit pour les automobilistes tant que la plateforme de règlement électronique reste hors ligne.

Les autorités américaines signalent des campagnes de hameçonnage menées par des acteurs liés aux services de renseignement russes pour prendre le contrôle de comptes Signal et WhatsApp appartenant à des cibles jugées à forte valeur en matière de renseignement.

Le groupe de rançongiciel WorldLeaks a frappé la ville de Los Angeles et son réseau Metro, perturbant les systèmes internes et l’affichage des arrivées, et revendique le vol de 159,9 gigaoctets de données tout en poussant d’autres villes de la Bay Area à déclarer l’urgence.

Cette séquence met en lumière une escalade simultanée sur plusieurs couches critiques du numérique : DarkSword transforme des centaines de millions d’iPhones en cibles de vol express de données, tandis que des groupes structurés perturbent services urbains, identités numériques nationales, outils de développement open source, messageries chiffrées et infrastructures de santé ou de transport. Les attaques combinent exploitation de vulnérabilités, hameçonnage ciblé, rançongiciels d’extorsion pure et détournement de la finance décentralisée.

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La sélection des 14 actualités à retenir cette semaine

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