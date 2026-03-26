Fuites de données : les 9 incidents majeurs au 26 mars 2026

Voici la revue hebdomadaire des fuites, pertes ou vols de données signalés cette semaine, avec un focus sur les incidents les plus sensibles.

Faits marquants de la semaine Le groupe Handala affirme avoir compromis les systèmes de messagerie du responsable financier de l’Institut national de sécurité israélien, exposant 50 000 courriels classifiés, des projets de recherche secrets, des flux financiers clandestins et leurs soutiens médiatiques.

Navia Benefit Solutions notifie une violation de données ayant exposé des informations sensibles concernant près de 2,7 millions de personnes, indiquant un impact massif sur les bénéficiaires de ses services de gestion d’avantages.

Une erreur opérationnelle attribuée à FancyBear aurait révélé un serveur d’espionnage actif contenant des identifiants volés, des secrets de double facteur d’authentification et des détails sur le ciblage de réseaux gouvernementaux et militaires européens.

Le groupe LAPSUS$ revendique une intrusion chez AstraZeneca, proposant à la vente du code source présumé, des identifiants, des configurations de services cloud et des données d’employés issues d’échantillons divulgués.

Les incidents récents dessinent une convergence entre espionnage étatique présumé, cybercriminalité opportuniste et attaques massives contre des gestionnaires de données sensibles. Des infrastructures de renseignement à la santé et aux services de bénéfices, les fuites d’identifiants, de plans stratégiques et de données personnelles étendent simultanément le risque de compromission opérationnelle, d’ingérence géopolitique et de fraude à grande échelle.

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La sélection des 9 actualités à retenir cette semaine

Aura confirme une fuite de données exposant 900 000 dossiers clients Le fournisseur de sécurité numérique Aura a confirmé une fuite de données affectant environ 900 000 enregistrements d'utilisateurs suite à une attaque d'ingénierie sociale ciblée. Cet incident met en lumière la menace persistante que représentent les campagnes de… Lire la suite