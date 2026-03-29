Cybersécurité : les 9 actualités majeures du 29 mars 2026

Faits marquants de la semaine
- Les comptes payants d’intelligence artificielle deviennent un produit standard sur les marchés clandestins, intégrés à la chaîne d’approvisionnement du cybercrime et revendus en masse, au même titre que des accès à des courriels ou des serveurs privés virtuels.
- La Commission fédérale des communications des États-Unis interdit l’importation de nouveaux routeurs domestiques fabriqués à l’étranger, les ajoutant à une liste de matériel à risque, après des abus répétés par des groupes, notamment liés à la Chine, contre des infrastructures critiques.
- Des groupes de hacktivistes alignés sur l’Iran tentent de peser sur les tensions régionales dans le Golfe, mais leurs opérations numériques restent limitées et n’ont pas d’effet notable sur la conduite globale du conflit.
- Google alerte sur la possibilité que des ordinateurs quantiques puissent contourner les systèmes de chiffrement actuels d’ici 2029, faisant peser une menace directe sur la confidentialité des données protégées par ces mécanismes.
La semaine met en lumière un durcissement des tensions entre technologies émergentes et sécurité nationale : les comptes d’intelligence artificielle s’industrialisent dans les circuits criminels, tandis que les autorités américaines verrouillent la chaîne d’approvisionnement des routeurs, sur fond de menaces étatiques et d’alerte de Google sur la rupture potentielle du chiffrement par l’informatique quantique.
L'essentiel Cybersécurité, IA & Tech
Rejoignez la communauté. 3 fois par semaine, recevez l'analyse des tendances par Marc Barbezat. Pas de spam, juste de l'info.
La sélection des 9 actualités à retenir cette semaine
Les comptes d'IA payants sont désormais un produit clandestin très recherché.
Les comptes d'IA s'intègrent désormais à la chaîne d'approvisionnement de la cybercriminalité et sont vendus comme des comptes de messagerie ou des accès VPS. Flare Systems montre comment les marchés clandestins regroupent et revendent à grande échelle… Lire la suite
La FCC interdit les nouveaux routeurs de fabrication étrangère en raison de préoccupations liées à la chaîne d'approvisionnement et aux cyber-risques.
La Commission fédérale des communications (FCC) des États-Unis a annoncé lundi l'interdiction d'importer de nouveaux routeurs grand public de fabrication étrangère, invoquant des risques « inacceptables » pour la cybersécurité et la sécurité nationale. Cette mesure vise… Lire la suite
Les hacktivistes iraniens font du bruit mais n'ont que peu d'impact sur la guerre
Les groupes alignés sur l'Iran tentent de s'implanter dans le Golfe, mais les résultats sont loin d'être remarquables. Lire la suite
Google prévient que les ordinateurs quantiques pourraient pirater les systèmes cryptés d'ici 2029.
Les banques, les gouvernements et les fournisseurs de technologies sont invités à moderniser leur sécurité car les systèmes actuels seront bientôt obsolètes. Lire la suite
Après une attaque informatique contre une entreprise de l'Iowa, des voitures ont eu des difficultés à démarrer dans tout le pays.
Mais que se passe-t-il si les bases de données sont indisponibles ? Les utilisateurs d’Intoxalock l’ont découvert au cours des 10 derniers jours lors d’une cyberattaque Lire la suite
Des pirates informatiques exploitent une vulnérabilité présente sur de nombreux sites de commerce électronique.
Des pirates informatiques ont réussi à s'introduire dans un grand nombre de sites de commerce électronique. Cette nouvelle menace de cybersécurité cible les boutiques en ligne utilisant les plateformes Magento ou Adobe Commerce, selon BleepingComputer, qui cite… Lire la suite
Apple introduit des contrôles d'âge sur les iPhones au Royaume-Uni avec iOS 26.4
Apple a commencé à demander aux utilisateurs d'iPhone au Royaume-Uni de vérifier leur âge suite à une nouvelle mise à jour d'iOS introduisant des contrôles au niveau de l'appareil pour restreindre l'accès aux contenus pour adultes. Ce… Lire la suite
L'UE vote contre l'extension des règles autorisant la surveillance des messages privés
Le Parlement européen a voté contre la prolongation des règles temporaires autorisant les plateformes en ligne à analyser volontairement les communications privées à la recherche de contenus pédopornographiques. Lors d'un vote en séance plénière tenu plus tôt… Lire la suite
D'anciens responsables de la NSA s'inquiètent du déclin de l'avantage offensif américain en matière de cybersécurité.
SAN FRANCISCO — Quatre anciens directeurs de la NSA ont fait part de leurs inquiétudes, diverses et variées, quant au manque de réponse concrète et globale face à la montée des menaces dans le cyberespace, lors d'une… Lire la suite
Zéro paywall. Zéro pub.
DCOD reste en accès libre grâce à vos contributions. Chaque café compte.