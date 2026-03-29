Cybersécurité : les 9 actualités majeures du 29 mars 2026

Voici la sélection hebdomadaire des actualités cybersécurité à retenir : faits marquants, signaux faibles et tendances observées au fil de la semaine.

Faits marquants de la semaine Les comptes payants d’intelligence artificielle deviennent un produit standard sur les marchés clandestins, intégrés à la chaîne d’approvisionnement du cybercrime et revendus en masse, au même titre que des accès à des courriels ou des serveurs privés virtuels.

La Commission fédérale des communications des États-Unis interdit l’importation de nouveaux routeurs domestiques fabriqués à l’étranger, les ajoutant à une liste de matériel à risque, après des abus répétés par des groupes, notamment liés à la Chine, contre des infrastructures critiques.

Des groupes de hacktivistes alignés sur l’Iran tentent de peser sur les tensions régionales dans le Golfe, mais leurs opérations numériques restent limitées et n’ont pas d’effet notable sur la conduite globale du conflit.

Google alerte sur la possibilité que des ordinateurs quantiques puissent contourner les systèmes de chiffrement actuels d’ici 2029, faisant peser une menace directe sur la confidentialité des données protégées par ces mécanismes.

La semaine met en lumière un durcissement des tensions entre technologies émergentes et sécurité nationale : les comptes d’intelligence artificielle s’industrialisent dans les circuits criminels, tandis que les autorités américaines verrouillent la chaîne d’approvisionnement des routeurs, sur fond de menaces étatiques et d’alerte de Google sur la rupture potentielle du chiffrement par l’informatique quantique.

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La sélection des 9 actualités à retenir cette semaine

Les comptes d'IA payants sont désormais un produit clandestin très recherché. Les comptes d'IA s'intègrent désormais à la chaîne d'approvisionnement de la cybercriminalité et sont vendus comme des comptes de messagerie ou des accès VPS. Flare Systems montre comment les marchés clandestins regroupent et revendent à grande échelle… Lire la suite

L'UE vote contre l'extension des règles autorisant la surveillance des messages privés Le Parlement européen a voté contre la prolongation des règles temporaires autorisant les plateformes en ligne à analyser volontairement les communications privées à la recherche de contenus pédopornographiques. Lors d'un vote en séance plénière tenu plus tôt… Lire la suite