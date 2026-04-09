Fuites de données : les 11 incidents majeurs au 9 avr 2026

Voici la revue hebdomadaire des fuites, pertes ou vols de données signalés cette semaine, avec un focus sur les incidents les plus sensibles.

Les incidents récents soulignent une exposition croissante d’actifs stratégiques : données institutionnelles de l’Union européenne, codes sources d’outils d’intelligence artificielle, tickets de support et programmes de bug bounty d’un éditeur majeur, ou encore profils techniques de navigateurs collectés à grande échelle. Qu’ils résultent d’attaques ciblées ou d’erreurs de déploiement, ces événements montrent comment environnements cloud, chaînes de développement et plateformes web deviennent des gisements de renseignement numérique.

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La sélection des 11 actualités à retenir cette semaine

LinkedIn analyse secrètement plus de 6 000 extensions Chrome et collecte des données. Un nouveau rapport baptisé « BrowserGate » avertit que LinkedIn, propriété de Microsoft, utilise des scripts JavaScript cachés sur son site web pour analyser les navigateurs des visiteurs à la recherche d'extensions installées et collecter des données… Lire la suite

Cisco accusée de fuite de données : ShinyHunters revendique la responsabilité. Cisco fait face à un incident majeur de cybersécurité suite à l'intrusion de pirates informatiques dans ses réseaux de développement internes. Le groupe de hackers notoire ShinyHunters a revendiqué l'attaque, affirmant avoir dérobé du code source et… Lire la suite