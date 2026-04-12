Cybersécurité : les 8 actualités majeures du 12 avril 2026

Voici la sélection hebdomadaire des actualités cybersécurité à retenir : faits marquants, signaux faibles et tendances observées au fil de la semaine.

Faits marquants de la semaine Selon le FBI, les victimes américaines ont perdu près de 21 milliards de dollars en 2024 à cause d’escroqueries en ligne, principalement des fraudes à l’investissement, compromissions d’e-mails professionnels, faux supports techniques et violations de données.

Le ministère de la Défense britannique affirme avoir détecté l’activité « néfaste » d’un sous-marin d’attaque russe et de navires du GUGI à proximité d’infrastructures sous-marines critiques, notamment des câbles sous-marins.

L’Union européenne salue la décision d’Anthropic de retarder le déploiement du modèle Claude Mythos, après avoir constaté qu’il surperformait la plupart des humains pour trouver et exploiter des failles logicielles, en raison de risques cyber massifs potentiels.

Les autorités américaines alertent sur des attaques numériques menées par des acteurs liés à l’Iran contre des infrastructures critiques d’énergie et d’eau aux États-Unis, dans un contexte de tensions croissantes autour des infrastructures iraniennes.

L’augmentation record des pertes liées aux escroqueries en ligne, la détection d’activités russes autour d’infrastructures sous-marines et les attaques attribuées à des acteurs liés à l’Iran contre l’énergie et l’eau illustrent une pression croissante sur les infrastructures critiques, tandis que les régulateurs européens encadrent désormais aussi les modèles d’intelligence artificielle capables de systématiser la découverte et l’exploitation de vulnérabilités logicielles.

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La sélection des 8 actualités à retenir cette semaine