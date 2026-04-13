Vulnérabilités : les 11 alertes critiques du 13 avril 2026

Voici la revue hebdomadaire des vulnérabilités critiques signalées et des mesures proposées par les éditeurs pour y remédier.

Faits marquants de la semaine L’agence américaine en charge de la cybersécurité des infrastructures a imposé aux agences fédérales de sécuriser en urgence les instances FortiClient Enterprise Management Server, en raison d’une vulnérabilité déjà exploitée et assortie d’une date limite de correction fixée à vendredi.

Une vulnérabilité désormais corrigée dans le kit de développement EngageLab SDK pour Android permettait à des applications de contourner l’isolement de sécurité du système et d’accéder à des données privées, exposant 50 millions d’utilisateurs, dont 30 millions de portefeuilles de cryptomonnaies.

Une faille jusque-là inconnue dans Adobe Reader est exploitée via des documents PDF malveillants depuis au moins décembre 2025, avec un exploit jugé très sophistiqué, dont un fichier nommé « Invoice540.pdf » apparu sur VirusTotal fin novembre 2025.

Des chercheurs ont mis au jour une vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Apache ActiveMQ Classic, restée inaperçue pendant 13 ans et permettant à un attaquant d’exécuter des commandes arbitraires sur les systèmes concernés.

La semaine est marquée par une concentration de vulnérabilités touchant des briques logicielles massivement déployées, des infrastructures fédérales américaines aux terminaux Android et lecteurs de PDF, jusqu’aux intergiciels de messagerie. Entre failles activement exploitées, zero-days sophistiqués et bogues restés invisibles plus d’une décennie, la surface d’attaque s’étend aussi bien aux particuliers qu’aux organisations critiques.

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La sélection des 11 actualités à retenir cette semaine

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