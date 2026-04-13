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Vulnérabilités : les 11 alertes critiques du 13 avril 2026

Illustration 3D pour la veille sur les vulnérabilités : un cadenas métallique ouvert est posé sur un circuit imprimé complexe. De vifs flux lumineux oranges et des triangles d'alerte rouges clignotants émanent du cadenas, symbolisant des failles de sécurité actives et des brèches dans un système informatique.
Voici la revue hebdomadaire des vulnérabilités critiques signalées et des mesures proposées par les éditeurs pour y remédier.

Faits marquants de la semaine

  • L’agence américaine en charge de la cybersécurité des infrastructures a imposé aux agences fédérales de sécuriser en urgence les instances FortiClient Enterprise Management Server, en raison d’une vulnérabilité déjà exploitée et assortie d’une date limite de correction fixée à vendredi.
  • Une vulnérabilité désormais corrigée dans le kit de développement EngageLab SDK pour Android permettait à des applications de contourner l’isolement de sécurité du système et d’accéder à des données privées, exposant 50 millions d’utilisateurs, dont 30 millions de portefeuilles de cryptomonnaies.
  • Une faille jusque-là inconnue dans Adobe Reader est exploitée via des documents PDF malveillants depuis au moins décembre 2025, avec un exploit jugé très sophistiqué, dont un fichier nommé « Invoice540.pdf » apparu sur VirusTotal fin novembre 2025.
  • Des chercheurs ont mis au jour une vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Apache ActiveMQ Classic, restée inaperçue pendant 13 ans et permettant à un attaquant d’exécuter des commandes arbitraires sur les systèmes concernés.

La semaine est marquée par une concentration de vulnérabilités touchant des briques logicielles massivement déployées, des infrastructures fédérales américaines aux terminaux Android et lecteurs de PDF, jusqu’aux intergiciels de messagerie. Entre failles activement exploitées, zero-days sophistiqués et bogues restés invisibles plus d’une décennie, la surface d’attaque s’étend aussi bien aux particuliers qu’aux organisations critiques.

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La sélection des 11 actualités à retenir cette semaine

La CISA ordonne aux autorités fédérales de corriger d'ici vendredi la faille de sécurité de Fortinet exploitée lors des attaques.

La CISA ordonne aux autorités fédérales de corriger d'ici vendredi la faille de sécurité de Fortinet exploitée lors des attaques.

www.bleepingcomputer.com

L’Agence américaine de cybersécurité et de sécurité des infrastructures (CISA) a ordonné aux agences fédérales de sécuriser les instances de FortiClient Enterprise Management Server (EMS) contre une vulnérabilité activement exploitée d’ici vendredi. […] Lire la suite

Une faille du SDK EngageLab a exposé 50 millions d'utilisateurs Android, dont 30 millions de portefeuilles de cryptomonnaies.

Une faille du SDK EngageLab a exposé 50 millions d'utilisateurs Android, dont 30 millions de portefeuilles de cryptomonnaies.

thehackernews.com

Des détails ont été révélés concernant une faille de sécurité, désormais corrigée, dans un kit de développement logiciel (SDK) Android tiers largement utilisé, appelé EngageLab SDK, qui aurait pu mettre en danger des millions d'utilisateurs de portefeuilles… Lire la suite

Exploitation d'une faille zero-day dans Adobe Reader via des PDF malveillants depuis décembre 2025

Exploitation d'une faille zero-day dans Adobe Reader via des PDF malveillants depuis décembre 2025

thehackernews.com

Depuis au moins décembre 2025, des acteurs malveillants exploitent une vulnérabilité zero-day jusqu'alors inconnue d'Adobe Reader en utilisant des documents PDF malveillants. Cette découverte, détaillée par Haifei Li d'EXPMON, est décrite comme une exploitation de vulnérabilité PDF très… Lire la suite

Une faille de sécurité vieille de 13 ans dans ActiveMQ permet aux pirates d'exécuter des commandes à distance.

Une faille de sécurité vieille de 13 ans dans ActiveMQ permet aux pirates d'exécuter des commandes à distance.

www.bleepingcomputer.com

Des chercheurs en sécurité ont découvert une vulnérabilité d'exécution de code à distance (RCE) dans Apache ActiveMQ Classic, restée indétectée pendant 13 ans et qui pourrait être exploitée pour exécuter des commandes arbitraires. […] Lire la suite

Des pirates utilisent une astuce SVG pixelisée pour dissimuler un voleur de cartes de crédit.

Des pirates utilisent une astuce SVG pixelisée pour dissimuler un voleur de cartes de crédit.

www.bleepingcomputer.com

Une campagne massive touchant près de 100 boutiques en ligne utilisant la plateforme de commerce électronique Magento dissimule un code de vol de données de cartes bancaires dans une image vectorielle (SVG) de la taille d'un pixel…. Lire la suite

Des escrocs profitent de l'expiration des certificats d'identité numérique autrichiens.

Des escrocs profitent de l'expiration des certificats d'identité numérique autrichiens.

www.biometricupdate.com

Environ 300 000 certificats d’identité numérique autrichiens pour les services publics arrivent à expiration cette année, et des escrocs profitent de l’incertitude qui entoure la procédure. Les premiers cas de fraude ont été enregistrés par la police du… Lire la suite

Docker CVE-2026-34040 permet aux attaquants de contourner l'autorisation et d'obtenir un accès à l'hôte.

Docker CVE-2026-34040 permet aux attaquants de contourner l'autorisation et d'obtenir un accès à l'hôte.

thehackernews.com

Une faille de sécurité critique a été découverte dans Docker Engine. Elle pourrait permettre à un attaquant de contourner les plugins d'autorisation (AuthZ) dans certaines circonstances. Cette vulnérabilité, référencée CVE-2026-34040 (score CVSS : 8,8), résulte d'un correctif incomplet… Lire la suite

Le groupe Storm-1175, lié à la Chine, exploite des failles zero-day pour déployer rapidement le ransomware Medusa.

Le groupe Storm-1175, lié à la Chine, exploite des failles zero-day pour déployer rapidement le ransomware Medusa.

thehackernews.com

Un groupe de cybercriminels basé en Chine, connu pour le déploiement du ransomware Medusa, a été lié à l'exploitation de vulnérabilités zero-day et N-day pour orchestrer des attaques à haute vélocité et s'introduire dans des systèmes vulnérables… Lire la suite

Un chercheur mécontent divulgue une faille zero-day Windows appelée « BlueHammer ».

Un chercheur mécontent divulgue une faille zero-day Windows appelée « BlueHammer ».

www.bleepingcomputer.com

Un code d'exploitation a été publié pour une faille d'élévation de privilèges Windows non corrigée, signalée confidentiellement à Microsoft, permettant aux attaquants d'obtenir des privilèges SYSTEM ou d'administrateur élevé. […] Lire la suite

Une faille dans Apache Traffic Server permettait aux attaquants de déclencher des attaques par déni de service.

Une faille dans Apache Traffic Server permettait aux attaquants de déclencher des attaques par déni de service.

gbhackers.com

La fondation Apache Software a publié des mises à jour de sécurité critiques pour corriger deux vulnérabilités dans Apache Traffic Server (ATS). Révélées le 2 avril 2026, ces failles pourraient permettre à des acteurs malveillants distants de… Lire la suite

Campagne automatisée de collecte d'identifiants exploitant une faille de React2Shell

Campagne automatisée de collecte d'identifiants exploitant une faille de React2Shell

www.darkreading.com

Un nouveau groupe de menaces, identifié sous le nom de UAT-10608, exploite des applications Next.js vulnérables exposées sur le Web et utilise un outil automatisé pour exfiltrer des identifiants, des secrets et d'autres données système. Lire la suite

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