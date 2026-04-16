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Fuites de données : les 9 incidents majeurs au 16 avril 2026

Illustration pour la veille sur les fuites de données : une silhouette de hacker encapuchonné dans l'ombre, sur fond de code informatique bleu, est traversée par des faisceaux lumineux diagonaux orange intenses évoquant une alerte de sécurité ou une brèche active.
Voici la revue hebdomadaire des fuites, pertes ou vols de données signalés cette semaine, avec un focus sur les incidents les plus sensibles.

Faits marquants de la semaine

  • Les services de renseignement hongrois, la police nationale du Salvador et plusieurs services de police américains ont utilisé Webloc, un système mondial de géolocalisation exploitant les données publicitaires, développé par Cobwebs Technologies et désormais commercialisé par Penlink, pour suivre jusqu’à 500 millions d’appareils.
  • En Chine, un acteur se présentant sous le pseudonyme FlamingChina affirme avoir dérobé plus de 10 pétaoctets de données au National Supercomputing Center de Tianjin, incluant des documents marqués « secret », des simulations techniques, des recherches aérospatiales et des schémas potentiels liés à des missiles.
  • Eurail B.V. a confirmé qu’une intrusion survenue en décembre 2025 a conduit à l’exfiltration de fichiers concernant 308 777 voyageurs, avec des noms, coordonnées, données de réservation, informations de passeport et parfois données de santé, désormais proposées à la vente sur le dark web.
  • À Los Angeles, des pirates ont dérobé puis divulgué en ligne des documents sensibles de la police après avoir compromis un système de stockage numérique du bureau du procureur de la ville, une opération attribuée au groupe d’extorsion World Leaks.

Un volume inédit de données, avec les 10 pétaoctets revendiqués au centre de calcul de Tianjin, domine l’actualité, tandis que d’autres révélations illustrent la fragilité d’infrastructures critiques : usage policier de la géolocalisation publicitaire, fuite massive de données de voyageurs chez Eurail et exposition de documents sensibles de la police de Los Angeles.

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La sélection des 9 actualités à retenir cette semaine

Citizen Lab : Les forces de l’ordre ont utilisé Webloc pour suivre 500 millions d’appareils via les données publicitaires

Citizen Lab : Les forces de l’ordre ont utilisé Webloc pour suivre 500 millions d’appareils via les données publicitaires

thehackernews.com

Les services de renseignement intérieur hongrois, la police nationale du Salvador et plusieurs services de police et de maintien de l'ordre américains ont été accusés d'utiliser Webloc, un système de surveillance géolocalisée mondial basé sur la publicité…. Lire la suite

Des pirates informatiques affirment qu'une fuite massive de données de 10 pétaoctets a eu lieu au centre de supercalculateurs de Tianjin.

Des pirates informatiques affirment qu'une fuite massive de données de 10 pétaoctets a eu lieu au centre de supercalculateurs de Tianjin.

cyberpress.org

Des pirates informatiques affirment avoir pénétré le système informatique de l'un des centres de calcul les plus puissants de Chine et dérobé ce qui pourrait être l'un des plus importants ensembles de données jamais exfiltrés d'un système… Lire la suite

La fuite de données d'Eurail a touché 308 777 personnes.

La fuite de données d'Eurail a touché 308 777 personnes.

securityaffairs.com

Des pirates informatiques ont pénétré le système d'Eurail en décembre 2025, dérobant des noms et des données de passeport, et exposant les informations personnelles de plus de 300 000 voyageurs. Des individus malveillants ont pénétré le système d'Eurail… Lire la suite

Des pirates informatiques volent et divulguent des documents de police sensibles du LAPD.

Des pirates informatiques volent et divulguent des documents de police sensibles du LAPD.

techcrunch.com

La police de Los Angeles a déclaré que la faille de sécurité avait affecté un système de stockage numérique appartenant au bureau du procureur de la ville. Le groupe d'extorsion World Leaks serait à l'origine de l'attaque. Lire la suite

Les cartes d'identité du gouvernement hongrois laissées en sécurité entre les mains de « FrankLampard ».

Les cartes d'identité du gouvernement hongrois laissées en sécurité entre les mains de « FrankLampard ».

go.theregister.com

Près de 800 identifiants de connexion étatiques ont été découverts dans les données piratées, y compris des comptes liés à la défense et à l'OTAN. Le gouvernement hongrois a appris à ses dépens que la plus grande… Lire la suite

4,5 millions d’adresses e-mail exposées : une fuite massive frappe la France, des ministères et des ambassades touchés

4,5 millions d’adresses e-mail exposées : une fuite massive frappe la France, des ministères et des ambassades touchés

www.01net.com

Une erreur vient d'exposer 4,5 millions d’adresses e-mail appartenant à de grandes entreprises françaises, comme Renault ou Carrefour, et à des institutions du gouvernement. Laissée en accès libre sur Internet, une base de données a divulgué une… Lire la suite

Un ancien employé de Meta fait l'objet d'une enquête pour avoir téléchargé 30 000 photos privées de Facebook.

Un ancien employé de Meta fait l'objet d'une enquête pour avoir téléchargé 30 000 photos privées de Facebook.

databreaches.net

Un ancien employé de Meta, soupçonné d'avoir téléchargé environ 30 000 images privées d'utilisateurs de Facebook, fait l'objet d'une enquête de la police métropolitaine. Cet ingénieur, qui réside à Londres, aurait conçu un programme… Lire la suite

1,2 million d'utilisateurs de Crunchyroll confirmés touchés par la fuite de données

1,2 million d'utilisateurs de Crunchyroll confirmés touchés par la fuite de données

cyberinsider.com

Le site Have I Been Pwned (HIBP) a ajouté 1,2 million d'adresses e-mail liées à la récente fuite de données de Crunchyroll, permettant aux utilisateurs de vérifier si leurs informations ont été compromises. Cet ensemble de données… Lire la suite

Extension de sélecteur de couleurs Chrome avec 400 000 utilisateurs traqueur de navigation furtif

Extension de sélecteur de couleurs Chrome avec 400 000 utilisateurs traqueur de navigation furtif

cyberinsider.com

Une extension Chrome très répandue, conçue pour aider les utilisateurs à choisir les couleurs des pages web, fait l'objet d'un examen minutieux après que des chercheurs ont découvert qu'elle avait discrètement introduit une fonctionnalité de suivi cryptée… Lire la suite

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