Fuites de données : les 9 incidents majeurs au 16 avril 2026

Voici la revue hebdomadaire des fuites, pertes ou vols de données signalés cette semaine, avec un focus sur les incidents les plus sensibles.

Faits marquants de la semaine Les services de renseignement hongrois, la police nationale du Salvador et plusieurs services de police américains ont utilisé Webloc, un système mondial de géolocalisation exploitant les données publicitaires, développé par Cobwebs Technologies et désormais commercialisé par Penlink, pour suivre jusqu’à 500 millions d’appareils.

En Chine, un acteur se présentant sous le pseudonyme FlamingChina affirme avoir dérobé plus de 10 pétaoctets de données au National Supercomputing Center de Tianjin, incluant des documents marqués « secret », des simulations techniques, des recherches aérospatiales et des schémas potentiels liés à des missiles.

Eurail B.V. a confirmé qu’une intrusion survenue en décembre 2025 a conduit à l’exfiltration de fichiers concernant 308 777 voyageurs, avec des noms, coordonnées, données de réservation, informations de passeport et parfois données de santé, désormais proposées à la vente sur le dark web.

À Los Angeles, des pirates ont dérobé puis divulgué en ligne des documents sensibles de la police après avoir compromis un système de stockage numérique du bureau du procureur de la ville, une opération attribuée au groupe d’extorsion World Leaks.

Un volume inédit de données, avec les 10 pétaoctets revendiqués au centre de calcul de Tianjin, domine l’actualité, tandis que d’autres révélations illustrent la fragilité d’infrastructures critiques : usage policier de la géolocalisation publicitaire, fuite massive de données de voyageurs chez Eurail et exposition de documents sensibles de la police de Los Angeles.

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La sélection des 9 actualités à retenir cette semaine

La fuite de données d'Eurail a touché 308 777 personnes. Des pirates informatiques ont pénétré le système d'Eurail en décembre 2025, dérobant des noms et des données de passeport, et exposant les informations personnelles de plus de 300 000 voyageurs. Des individus malveillants ont pénétré le système d'Eurail… Lire la suite

Des pirates informatiques volent et divulguent des documents de police sensibles du LAPD. La police de Los Angeles a déclaré que la faille de sécurité avait affecté un système de stockage numérique appartenant au bureau du procureur de la ville. Le groupe d'extorsion World Leaks serait à l'origine de l'attaque. Lire la suite

1,2 million d'utilisateurs de Crunchyroll confirmés touchés par la fuite de données Le site Have I Been Pwned (HIBP) a ajouté 1,2 million d'adresses e-mail liées à la récente fuite de données de Crunchyroll, permettant aux utilisateurs de vérifier si leurs informations ont été compromises. Cet ensemble de données… Lire la suite