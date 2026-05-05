Cyberattaques : les 10 incidents majeurs du 5 mai 2026

Voici le tour d’horizon des cyberattaques marquantes de la semaine : cibles visées, méthodes employées et premières conséquences déjà connues.

Faits marquants de la semaine Un groupe de hacktivistes revendique une attaque par déni de service distribué ayant paralysé plusieurs sites d’Ubuntu et de Canonical, bloquant temporairement les mises à jour du système d’exploitation Linux pour de nombreux utilisateurs.

Des pirates soutenus par l’État nord-coréen ciblent les secteurs pharmaceutique et des sciences de la vie avec des courriels de hameçonnage très ciblés, contenant de faux fichiers Excel qui installent des logiciels malveillants via des raccourcis Windows, PowerShell et des services de stockage en nuage.

Un groupe de cybermenace iranien nommé Handala a envoyé à des militaires américains à Bahreïn des messages WhatsApp affirmant qu’ils seraient visés par des frappes de drones et de missiles, mêlant intimidation psychologique et messagerie chiffrée.

La plateforme de finance décentralisée Wasabi Protocol a subi un détournement de plus de 5 millions de dollars sur plusieurs blockchains, rendu possible par la compromission d’une clé d’administration unique permettant de modifier des contrats et de vider des coffres de liquidité.

L’attaque contre Wasabi Protocol illustre la fragilité structurelle de nombreux protocoles de finance décentralisée, où une seule clé d’administration suffit à contrôler des contrats multi‑chaînes. Dans un mois marqué par plus de 25 exploits totalisant plus de 600 millions de dollars, l’incident met en évidence l’impact systémique des choix d’architecture et de gouvernance des privilèges sur la sécurité des actifs numériques.

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La sélection des 10 actualités à retenir cette semaine

Les services Ubuntu ont subi des pannes suite à une attaque DDoS. Un groupe de hacktivistes a revendiqué la responsabilité d'une attaque par déni de service distribué, qui a affecté plusieurs sites web Ubuntu et Canonical et empêché les utilisateurs de mettre à jour le système d'exploitation basé sur… Lire la suite

Le groupe cybernétique iranien Handala cible les troupes américaines à Bahreïn Des militaires américains ont reçu des messages WhatsApp les informant qu'ils seraient la cible de drones et de missiles. L'article « Le groupe cybernétique iranien Handala cible les troupes américaines à Bahreïn » est initialement paru sur SecurityWeek. Lire la suite

ShinyHunters exploite une faille d'Anodot pour cibler Vimeo. La plateforme vidéo Vimeo a confirmé une faille de sécurité chez Anodot, ayant exposé des métadonnées, des titres de vidéos et certaines adresses e-mail d'utilisateurs. Vimeo a indiqué que des données d'utilisateurs ont été consultées suite à… Lire la suite