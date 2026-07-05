Cybersécurité : les 13 actualités majeures du 5 juillet 2026

Voici la sélection hebdomadaire des actualités cybersécurité à retenir : faits marquants, signaux faibles et tendances observées au fil de la semaine.

Faits marquants de la semaine Un député européen membre d’une commission d’enquête sur l’usage abusif de logiciels espions aurait vu son téléphone infecté par Pegasus, selon un rapport du laboratoire Citizen Lab de l’Université de Toronto.

Après le séisme au Venezuela, des chercheurs ont identifié 212 nouveaux noms de domaine liés au pays, alertant sur un risque accru de fausses collectes de dons et appelant à vérifier les plateformes d’aide.

Des chercheurs décrivent JadePuffer comme le premier rançongiciel entièrement piloté par un agent d’intelligence artificielle, capable d’exploiter une faille, d’orchestrer une intrusion en plusieurs étapes puis de mener seul la phase d’extorsion.

WhatsApp déploie progressivement un système facultatif de noms d’utilisateur, permettant à plus de trois milliards d’utilisateurs de se connecter sans partager directement leur numéro de téléphone, via un mécanisme de réservation de pseudonymes.

Entre sophistication croissante des outils offensifs, comme JadePuffer, et multiplication de scénarios d’abus autour des communications et des événements de crise, les incidents récents illustrent un basculement vers des menaces combinant espionnage ciblé, extorsion automatisée, fraude opportuniste et réponses défensives centrées sur la protection des identités numériques et des données personnelles.

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La sélection des 13 actualités à retenir cette semaine

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