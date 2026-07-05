Cybersécurité : les 13 actualités majeures du 5 juillet 2026

Faits marquants de la semaine
- Un député européen membre d’une commission d’enquête sur l’usage abusif de logiciels espions aurait vu son téléphone infecté par Pegasus, selon un rapport du laboratoire Citizen Lab de l’Université de Toronto.
- Après le séisme au Venezuela, des chercheurs ont identifié 212 nouveaux noms de domaine liés au pays, alertant sur un risque accru de fausses collectes de dons et appelant à vérifier les plateformes d’aide.
- Des chercheurs décrivent JadePuffer comme le premier rançongiciel entièrement piloté par un agent d’intelligence artificielle, capable d’exploiter une faille, d’orchestrer une intrusion en plusieurs étapes puis de mener seul la phase d’extorsion.
- WhatsApp déploie progressivement un système facultatif de noms d’utilisateur, permettant à plus de trois milliards d’utilisateurs de se connecter sans partager directement leur numéro de téléphone, via un mécanisme de réservation de pseudonymes.
Entre sophistication croissante des outils offensifs, comme JadePuffer, et multiplication de scénarios d’abus autour des communications et des événements de crise, les incidents récents illustrent un basculement vers des menaces combinant espionnage ciblé, extorsion automatisée, fraude opportuniste et réponses défensives centrées sur la protection des identités numériques et des données personnelles.
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La sélection des 13 actualités à retenir cette semaine
Un député européen enquêtant sur l'utilisation de logiciels espions a été piraté avec Pegasus.
Stelios Kouloglou a passé deux ans au sein de la commission du Parlement européen chargée d'enquêter sur l'espionnage des citoyens par les gouvernements à l'aide d'outils de piratage commerciaux. Selon un rapport publié vendredi par Citizen Lab,… Lire la suite
212 nouveaux domaines liés au tremblement de terre au Venezuela incitent à la vigilance face aux arnaques aux dons.
Des chercheurs ont repéré 212 nouveaux domaines enregistrés après le tremblement de terre au Venezuela, mettant en garde les donateurs contre les risques d'escroquerie aux dons et les incitant à vérifier d'abord les sites d'aide humanitaire. Lire la suite
Un agent IA mène la « première » attaque par ransomware de bout en bout, de l'exploitation d'une faille de sécurité à l'extorsion finale de fonds, les chercheurs alertent sur une menace de sécurité majeure
Un agent IA mène la « première » attaque par ransomware de bout en bout, de l'exploitation d'une faille de sécurité à l'extorsion finale de fonds les chercheurs alertent sur une menace de sécurité majeureLes agents IA… Lire la suite
WhatsApp met enfin en place des noms d'utilisateur pour préserver la confidentialité des numéros de téléphone.
WhatsApp a annoncé officiellement lundi le lancement de la réservation mondiale des noms d'utilisateur afin de protéger la vie privée de plus de trois milliards d'utilisateurs de sa plateforme de messagerie. Cette fonctionnalité optionnelle permet aux utilisateurs… Lire la suite
Le SSU et le FBI démantèlent une opération de cyberespionnage russe visant des responsables et des militaires.
Le SSU ukrainien et le FBI confirment que les services de renseignement russes piratent systématiquement des comptes de messagerie depuis des années. Le Service de sécurité ukrainien (SSU), en collaboration avec le FBI, a officiellement révélé l'existence… Lire la suite
La Coupe du Monde de la FIFA 2026 confrontée à une recrudescence des cybermenaces
La Coupe du Monde de la FIFA 2026 face à une recrudescence des cybermenaces La cybercriminalité persistante, l'ingénierie sociale et les menaces pesant sur les infrastructures continuent de perturber la Coupe du Monde de la FIFA 2026… Lire la suite
La Chine défie les restrictions américaines et construit le supercalculateur le plus rapide au monde.
La Chine possède désormais le supercalculateur le plus rapide au monde, dépassant les États-Unis. Ce système, baptisé LineShine et installé au Centre national de supercalcul de Shenzhen, a détrôné le système américain El Capitan de la première… Lire la suite
Quatre ans après l'invasion de l'Ukraine, la Russie tourne à nouveau ses opérations d'influence vers les États-Unis et l'Europe.
Quatre ans après l'invasion illégale de l'Ukraine par le Kremlin, les opérations d'influence russes, qui se concentraient auparavant presque exclusivement sur l'Ukraine, visent désormais leurs anciennes cibles privilégiées : les États-Unis et l'Europe, et notamment les cyberopérations secrètes… Lire la suite
La banque centrale indienne a rendu obligatoire l'utilisation des domaines .bank pour renforcer la confiance, mais son registre a divulgué des informations sensibles.
En 2025, la Banque de réserve de l'Inde a créé le sous-domaine .bank.in et a exigé que toutes les banques locales l'utilisent pour leur présence en ligne. L'Inde abrite des milliers de banques et cette nouvelle réglementation… Lire la suite
L'Iran, la Russie et la Chine ciblent les systèmes d'approvisionnement en eau pour sabotage
Les attaques perpétrées par des États-nations compromettent les systèmes d'approvisionnement en eau grâce à des mots de passe faibles, des automates programmables exposés et une segmentation déficiente, et non grâce à des logiciels malveillants sophistiqués. Lire la suite
La mise en œuvre de l'e-ID est retardée pour des questions de sécurité
L'e-ID ne sera pas mise en place cette année pour des questions de sécurité. En raison des dernières évolutions en matière d'intelligence artificielle, des développements sont nécessaires pour assurer la protection des données et la sécurité, indique… Lire la suite
Une entité gouvernementale américaine a versé 1 million de dollars à Kairos dans une affaire d'extorsion liée au vol de données.
Une entité gouvernementale américaine a versé environ un million de dollars pour empêcher la fuite de fichiers volés, selon une nouvelle étude de cas réalisée par Rakesh Krishnan pour Ransom-ISAC. Cette étude s'appuie sur une conversation de… Lire la suite
La victoire de Trump devant les tribunaux relance la bataille pour faire capoter l'accord de 1 700 milliards d'euros sur les données avec l'Europe.
La victoire de Donald Trump devant la Cour suprême des États-Unis incite les plus influents défenseurs de la vie privée en Europe à tenter de faire capoter un accord sur les flux de données qui sous-tend 1 700… Lire la suite
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