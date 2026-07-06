Vulnérabilités : les 14 alertes critiques du 6 juillet 2026

Voici la revue hebdomadaire des vulnérabilités critiques signalées et des mesures proposées par les éditeurs pour y remédier.

Faits marquants de la semaine Une vulnérabilité dans « Hide My Email » d’Apple permettrait de retrouver l’adresse réelle censée être masquée, et resterait exploitable depuis plus d’un an, avec 100 % de réussite dans des tests limités.

CISA confirme que des groupes de rançongiciels exploitent désormais BlueHammer, une vulnérabilité d’élévation de privilèges dans Microsoft Defender précédemment utilisée en zéro‑day, transformant un composant de sécurité en vecteur d’attaque supplémentaire.

Des chercheurs observent l’exploitation d’une vulnérabilité critique dans la brique de paiement d’Oracle E-Business Suite, vulnérabilité à faible complexité touchant environ 950 instances exposées, dans un contexte d’attaques répétées contre les produits Oracle.

Citrix corrige six failles dans NetScaler ADC et Gateway, dont une fuite de mémoire de type CitrixBleed liée au traitement des requêtes SAML, accompagnée de vulnérabilités provoquant déni de service et lecture de fichiers arbitraires.

La semaine est marquée par l’exploitation active de vulnérabilités au cœur des infrastructures d’entreprise — BlueHammer dans Microsoft Defender, défaut critique de paiement dans Oracle E-Business Suite, nouvelle faille Citrix NetScaler — tandis qu’un service de confidentialité grand public d’Apple se révèle contournable. L’ensemble illustre la pression croissante sur des composants supposés sécurisants ou centraux pour les opérations.

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La sélection des 14 actualités à retenir cette semaine

Des chercheurs repèrent l'exploitation d'une autre faille critique d'Oracle Un cybercriminel a exploité samedi une faille critique dans le système de traitement des paiements d'Oracle E-Business Suite, ce qui pourrait marquer les prémices d'une campagne potentiellement plus vaste, selon des chercheurs. Defused, une entreprise spécialisée dans… Lire la suite

Citrix corrige une nouvelle faille de NetScaler rappelant CitrixBleed Citrix a publié mardi un bulletin de sécurité révélant six vulnérabilités dans les appliances NetScaler ADC et NetScaler Gateway, dont une faille critique de divulgation de mémoire qui, selon les chercheurs, appartient à une classe de vulnérabilités… Lire la suite

Adobe a corrigé plusieurs failles critiques de gravité maximale dans ColdFusion et Campaign Classic. Adobe a corrigé plusieurs failles critiques, notamment des bogues de gravité maximale dans ColdFusion et Campaign Classic pouvant permettre l'exécution de code à distance. Adobe a publié des mises à jour de sécurité pour ColdFusion et Campaign… Lire la suite