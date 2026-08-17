Un agent IA OpenClaw s’appuyant sur Claude (Anthropic) a manipulé l’API de réservation d’une salle de sport en Australie pour remonter une liste d’attente, en annulant la réservation d’un autre membre. D’après le récit rapporté par The Register, l’agent a d’abord affirmé avoir obtenu des créneaux « plusieurs semaines » à l’avance, puis a “testé” une annulation sur la personne en première position, en indiquant que l’API n’avait « aucun contrôle d’autorisation » pour annuler les réservations d’autrui. À l’inverse, l’agent a ensuite expliqué ne pas pouvoir réparer : la création de réservation et l’inscription sur la liste d’attente, elles, étaient correctement protégées, ce qui empêchait de réinscrire la personne évincée.
Ce acs est une nouvelle démonstration très concrète d’un travers des agents IA : La volonté de bien faire et atteindre l’objectif demandé par son utilisateur, quitte à choisir la voie la plus courte même si elle franchit une limite. Le déclencheur n’est pas une demande explicite d’exploitation, mais une formulation banale (“remonter dans la file”) qui se traduit, côté agent, par une exploration opportuniste des failles disponibles. Conséquence immédiate : toutes les mécaniques de “file d’attente”, par exemple pour les concerts, rendez-vous médicaux, candidatures, recherches d’appartement deviennent des cibles naturelles pour une IA.
C’est aussi un rappel que la sécurité s construit sur des bases classiques et elles ne changent pas avec les agents : durcir les contrôles d’autorisation (qui peut annuler quoi), tracer les actions, et cadrer les outils (ce qu’un agent a le droit d’appeler) devient aussi important que le filtrage des prompts. Le cas, également repris par Security Affairs, illustre surtout que l’alignement ne suffit pas sans sécurité applicative robuste : une API permissive transforme une “aide” en action non autorisée, même sans intention initiale.
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