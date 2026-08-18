Ransomwares & piratages : 16 cyberattaques d’ampleur du 18 août 2026 (dont Fortinet)

Faits marquants de la semaine
- Gunra, un ransomware-as-a-service, a ciblé des infrastructures critiques en s’appuyant sur du code Conti divulgué et sur d’anciennes failles affectant des pare-feu et des appliances VPN Fortinet, avec contournement de l’authentification multifacteur.
- DeadLock s’appuie sur une infrastructure décentralisée utilisant des services adossés à la blockchain, afin de protéger ses communications avec les victimes et ses activités de fuite de données, dans une logique de résistance aux opérations de démantèlement.
- Deux attaques visant des « crypto bridges » (ponts entre blockchains) ont été rapportées à quelques heures d’intervalle : AFX, une bourse décentralisée sur Arbitrum, aurait perdu 24,15 millions de dollars, puis le bridge Verus Ethereum a été visé.
- CERT-UA a indiqué qu’une campagne d’usurpation se faisant passer pour des recruteurs cible des informaticiens ukrainiens depuis au moins mai, et l’a reliée à Sandworm, une unité de piratage associée au renseignement militaire russe (GRU).
La semaine est marquée par une forte présence d’activités de ransomware et de campagnes offensives structurées : Gunra exploite d’anciennes failles sur des équipements Fortinet et DeadLock cherche à durcir son infrastructure via la blockchain, tandis que Cl0p revendique une nouvelle vague d’attaques visant notamment Shell et Philips. D’autres incidents illustrent des impacts opérationnels et financiers : compromissions de « crypto bridges » avec 31,6 millions de dollars volés en deux attaques, services LexisNexis mis hors ligne après une activité suspecte chez un prestataire tiers, et perturbations par DDoS (dont plus de 800 attaques au-delà de 1 Tbps selon Cloudflare, et deux jours d’incidents chez Threema).
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La sélection des 16 actualités à retenir cette semaine
Le groupe de ransomware Gunra exploite des failles de sécurité de Fortinet et contourne l'authentification multifacteur.
L'opération de ransomware en tant que service rencontre du succès contre les infrastructures critiques grâce à des fuites de code Conti et à d'anciennes failles dans les pare-feu et les appliances VPN. Lire la suite
Le ransomware DeadLock utilise la blockchain pour résister à la destruction de l'infrastructure.
L'opération de ransomware DeadLock utilise une infrastructure décentralisée qui s'appuie sur des services basés sur la technologie blockchain pour protéger ses communications avec les victimes et ses activités de fuite de données. […] Lire la suite
Des pirates informatiques dérobent 31,6 millions de dollars en 7 heures lors de deux attaques de ponts cryptographiques.
AFX, une plateforme d'échange perpétuel décentralisée fonctionnant sur Arbitrum, aurait perdu 24,15 millions de dollars mercredi, tandis que le pont Verus Ethereum a été attaqué quelques heures plus tard. Lire la suite
Des pirates informatiques militaires russes se font passer pour des recruteurs afin de cibler des informaticiens ukrainiens.
L’équipe ukrainienne de réponse aux urgences informatiques, le CERT-UA, a déclaré samedi que la campagne était en cours depuis au moins le mois de mai et qu’elle était liée à Sandworm, la tristement célèbre unité de piratage… Lire la suite
Cl0p revendique un piratage massif de Shell, Philips et des dizaines d'autres entreprises.
Le groupe de ransomware Cl0p, lié à la Russie, a revendiqué une nouvelle vague de cyberattaques, citant Shell et Philips parmi ses victimes et, selon certaines estimations, impliquant près de 50 entreprises. Un titre familier, qui rappelle… Lire la suite
Les auteurs du ransomware Akira ont bloqué les outils de sécurité de la victime et ont même endommagé son propre système de chiffrement.
Un affilié du ransomware Akira a redémarré l'ordinateur d'une victime en mode sans échec pour désactiver ses outils de sécurité. Ce faisant, il a saboté son propre logiciel malveillant, le mode de démarrage aux fonctionnalités limitées ayant… Lire la suite
FBI : Des pirates informatiques ciblent des comptes en ligne pour voler des photos de nus
Le FBI met en garde contre le fait que des cybercriminels ciblent les comptes de réseaux sociaux et autres comptes en ligne d'adultes et d'enfants pour voler des images ou des vidéos à caractère sexuel explicite. […] Lire la suite
LexisNexis interrompt ses services suite à une activité suspecte sur ses serveurs.
LexisNexis a mis hors service ses services Diligence, Metabase API et Newsdesk en réponse à une activité inhabituelle sur des serveurs hébergés et gérés par un fournisseur tiers non identifié. […] Lire la suite
Les attaques DDoS supérieures à 1 Tbps ont quintuplé au deuxième trimestre
Cloudflare affirme avoir atténué plus de 800 attaques par déni de service distribué (DDoS) au niveau du réseau, dépassant 1 Tbit/s, au cours du deuxième trimestre de l'année. […] Lire la suite
Le service de messagerie Threema indique que des attaques DDoS ont perturbé son service pendant deux jours.
Le fournisseur de messagerie chiffrée Threema a annoncé qu'une série d'attaques par déni de service distribué (DDoS) de grande ampleur a perturbé ses services cette semaine, empêchant les utilisateurs de se connecter pendant plusieurs heures mardi et… Lire la suite
Le ministère colombien de la Justice est victime d'un ransomware quelques jours avant la transition présidentielle.
Les attaques continuent de viser les infrastructures critiques et les organisations liées au gouvernement du pays, reflétant l'activité accrue observée dans toute l'Amérique latine. Lire la suite
Un accro du fitness demande à une IA de lui réserver un cours ; celle-ci pirate une API de liste d'attente pour le faire passer en priorité.
Un Australien qui avait demandé à son assistant virtuel de lui réserver une place dans un cours de gym a eu une mauvaise surprise : le bot a piraté une liste d'attente et a commencé à modifier les… Lire la suite
Des participants à la conférence de défense soupçonnés d'être à l'origine d'une fausse attaque contre un vol Delta.
Lundi, des passagers du vol Delta 591 reliant Las Vegas à Atlanta auraient falsifié le réseau Wi-Fi de bord, attirant l'attention des autorités fédérales. Cet incident s'est produit le lendemain de la clôture de la conférence sur… Lire la suite
Apple a mis en garde des centaines d'utilisateurs contre des attaques de logiciels espions mercenaires.
Apple met en garde ses utilisateurs contre des attaques ciblées et crédibles et les encourage à vérifier immédiatement leur identité, à renforcer leur protection et à solliciter l'aide d'experts. Apple a envoyé une nouvelle série d'alertes aux… Lire la suite
Taïwan affirme avoir été victime d'une cyberattaque « anormale » assistée par l'IA.
La déclaration de Taïwan intervient au lendemain d'informations selon lesquelles des pirates informatiques soupçonnés d'être liés à la Chine auraient perpétré une intrusion inédite. Taïwan affirme avoir détecté le mois dernier des cyberattaques assistées par l'IA contre… Lire la suite
« Pass-ta-key » : une attaque permettant de subtiliser toutes les clés d'accès stockées dans l'application Google Password Manager pour Windows, dès lors que la machine est infectée par un maliciel
« Pass-ta-key » : une attaque permettant de subtiliser toutes les clés d'accès stockées dans l'application Google Password Manager pour Windows dès lors que la machine est infectée par un malicielUne attaque informatique appelée « Pass-ta-key »… Lire la suite
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