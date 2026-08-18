Ransomwares & piratages : 16 cyberattaques d’ampleur du 18 août 2026 (dont Fortinet)

Voici le tour d’horizon des cyberattaques marquantes de la semaine : cibles visées, méthodes employées et premières conséquences déjà connues.

Faits marquants de la semaine Gunra, un ransomware-as-a-service, a ciblé des infrastructures critiques en s’appuyant sur du code Conti divulgué et sur d’anciennes failles affectant des pare-feu et des appliances VPN Fortinet, avec contournement de l’authentification multifacteur.

DeadLock s’appuie sur une infrastructure décentralisée utilisant des services adossés à la blockchain, afin de protéger ses communications avec les victimes et ses activités de fuite de données, dans une logique de résistance aux opérations de démantèlement.

Deux attaques visant des « crypto bridges » (ponts entre blockchains) ont été rapportées à quelques heures d’intervalle : AFX, une bourse décentralisée sur Arbitrum, aurait perdu 24,15 millions de dollars, puis le bridge Verus Ethereum a été visé.

CERT-UA a indiqué qu’une campagne d’usurpation se faisant passer pour des recruteurs cible des informaticiens ukrainiens depuis au moins mai, et l’a reliée à Sandworm, une unité de piratage associée au renseignement militaire russe (GRU).

La semaine est marquée par une forte présence d’activités de ransomware et de campagnes offensives structurées : Gunra exploite d’anciennes failles sur des équipements Fortinet et DeadLock cherche à durcir son infrastructure via la blockchain, tandis que Cl0p revendique une nouvelle vague d’attaques visant notamment Shell et Philips. D’autres incidents illustrent des impacts opérationnels et financiers : compromissions de « crypto bridges » avec 31,6 millions de dollars volés en deux attaques, services LexisNexis mis hors ligne après une activité suspecte chez un prestataire tiers, et perturbations par DDoS (dont plus de 800 attaques au-delà de 1 Tbps selon Cloudflare, et deux jours d’incidents chez Threema).

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