EU AI Act : Anthropic généralise le marquage invisible C2PA de Claude

Pour se conformer au règlement européen sur l’IA, Anthropic intègre un marquage invisible et des métadonnées C2PA aux textes et fichiers générés par Claude.

TL;DR : L’essentiel Anthropic déploie un système de marquage automatique sur la totalité des livrables (textes, code, images) produits par ses modèles Claude pour se conformer au Code de pratique de l’EU AI Act.

Les contenus textuels et le code informatique reçoivent un tatouage numérique imperceptible intégré directement au modèle, qui résiste au copier-coller et persiste après de légères modifications de la part des utilisateurs.

Les fichiers visuels adoptent la norme ouverte C2PA de la Coalition for Content Provenance and Authenticity pour inclure des métadonnées de provenance cryptographiquement signées, permettant de vérifier l’intégrité du document et de détecter toute altération ultérieure.

L’entreprise rappelle que la présence d’une marque atteste d’un traitement par le modèle mais n’en garantit pas la paternité exclusive, notamment en cas de simple reformulation ou de résumé.

Anthropic déploie un dispositif global de marquage invisible et de métadonnées cryptographiques sur l’ensemble des contenus et livrables générés par ses modèles Claude afin d’assurer la traçabilité requise par l’Union européenne. Cette décision s’inscrit dans la mise en œuvre de l’EU AI Act, la législation européenne encadrant l’intelligence artificielle, dont l’article 50 impose des obligations de transparence strictes aux éditeurs de modèles génératifs. L’entreprise américaine a signé le Code de pratique européen pour anticiper ces exigences techniques sur l’ensemble de ses produits et services.

EU AI Act : Anthropic encadre la transparence de Claude

Les obligations de transparence prévues par la réglementation européenne imposent aux fournisseurs d’IA de rendre leurs productions identifiables par des machines. Pour respecter ces exigences, Anthropic applique des mécanismes d’identification automatique sur 100 % des livrables textes, scripts, code et médias de tous les modèles Claude lancés à compter du 2 août 2026. L’entrée en vigueur de la loi prévoit un délai de grâce de 4 mois pour la mise en conformité des systèmes déjà déployés avant cette date, une période de transition durant laquelle l’éditeur adapte ses architectures existantes.

Ce système de marquage s’applique à l’échelle mondiale, indépendamment du pays d’accès ou de l’interface utilisée. Comme l’indique la documentation technique sur support Claude, la traçabilité couvre les requêtes effectuées depuis la plateforme d’API, l’application web, ainsi que les outils Claude Code, Claude Cowork et Claude Tag. Le dispositif reste également actif lorsque les modèles sont sollicités à travers des infrastructures cloud tierces comme AWS, Google Cloud ou Microsoft Foundry.

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Tatouage de texte et norme C2PA : Les mécanismes techniques

Pour marquer les contenus textuels et le code généré, l’éditeur tisse un tatouage numérique imperceptible directement dans la séquence de mots produite par le modèle. Cette empreinte algorithmique ne modifie ni le sens, ni la qualité linguistique, ni la lisibilité de la réponse fournie à l’utilisateur. Directement intégrée au niveau du modèle, cette signature suit le texte lors d’un copier-coller vers un autre logiciel et résiste aux retouches légères d’un éditeur humain.

Pour les fichiers graphiques au format SVG, PNG ou JPG, la méthode repose sur l’insertion de métadonnées de provenance signées cryptographiquement. Ce procédé s’appuie sur la norme ouverte établie par la C2PA (Coalition for Content Provenance and Authenticity), un consortium regroupant des acteurs majeurs de la tech et des médias visant à créer un standard universel de traçabilité des contenus numériques, déjà adoptée par des acteurs comme Adobe, OpenAI ou Google selon une analyse publiée par The Verge. Ces métadonnées permettent de vérifier si le document a été traité par l’IA et de détecter d’éventuelles altérations post-génération.

👁️ Analyse Dans le cadre du déploiement des réglementations sur l’intelligence artificielle comme l’EU AI Act, les méthodes de traçabilité évoluent rapidement. L’initiative d’Anthropic, qui intègre désormais un marquage invisible sur l’intégralité des livrables textes, code, images et fichiers générés par Claude, pose un jalon important. Cette approche montre la voie tout en mettant en lumière les défis techniques majeurs de la détection universelle. Marc Barbezat Éditeur de DCOD — Cyber, IA & Tech

Limites techniques : Les failles du marquage numérique

Malgré la précision de ces empreintes numériques, l’analyse d’une constitue ne constitue pas une preuve absolue de la paternité d’un document. Un texte portant la signature de l’IA peut résulter de la simple relecture, de la traduction ou de la synthèse d’un écrit initialement rédigé par un humain. À l’inverse, l’absence de marque décelable ne garantit pas qu’un contenu soit d’origine humaine, notamment si le passage est très court ou s’il a subi des réécritures profondes.

La persistance des métadonnées se heurte également aux manipulations courantes des fichiers numériques sur le web. La conversion d’un format d’image, un enregistrement successif ou une simple capture d’écran supprime les en-têtes C2PA de provenance. Anthropic prépare la publication de guides techniques et d’outils de détection pour aider les tiers et les plateformes en ligne à repérer ces empreintes, tout en rappelant que la traçabilité parfaite des flux génératifs reste un défi d’ingénierie non résolu.

L’obligation de transparence imposée par l’EU AI Act pousse les géants de la tech à industrialiser le marquage des synthèses IA, mais la résistance de ces tatouages commence aussi à se faire entendre.

Questions fréquentes sur le marquage des contenus IA

Qu’est-ce que le marquage des contenus IA mis en place par Anthropic ? Il s’agit d’un ensemble de techniques insérant des signatures invisibles dans les textes et des métadonnées signées dans les fichiers générés par Claude. Ce système permet aux ordinateurs et aux plateformes de vérifier si un document a été produit ou modifié par une intelligence artificielle.

Le modèle intègre un motif imperceptible dans la structure même des mots lors de la génération de la réponse. Ce tatouage n’altère ni la lisibilité ni le sens du texte, mais reste présent en cas de copier-coller ou de légères modifications.

Qu’est-ce que la norme C2PA utilisée pour les images ? Développée par la C2PA (Coalition for Content Provenance and Authenticity), il s’agit d’un standard ouvert de l’industrie numérique qui attache des métadonnées cryptographiques de provenance aux fichiers multimédias. Elle indique le logiciel utilisé pour créer l’image et permet de vérifier si le fichier a été altéré depuis sa création.

Est-il possible d’effacer le marquage d’un fichier ou d’un texte ? Les métadonnées des images peuvent disparaître lors d’une capture d’écran, d’un changement de format ou d’une recompression. Pour le texte, une réécriture lourde ou une reformulation complète peut atténuer ou effacer l’empreinte numérique insérée par le modèle.

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