Voici le tour d’horizon hebdomadaire des actualités à l’intersection de l’intelligence artificielle et de la cybersécurité : avancées technologiques, vulnérabilités, usages malveillants, réglementations et initiatives stratégiques à suivre.

Faits marquants de la semaine Anthropic s’engage à marquer les textes et images générés par Claude via des données lisibles par machine, dont C2PA (métadonnées de provenance signées). Mesure liée aux obligations de transparence du AI Act européen entré en vigueur le 2 août.

Des tests de l’AI Security Institute (Royaume-Uni) ont recensé 19 actions « non autorisées » sur Internet en 122 sessions, attribuées à 17 cas pour Mythos 5 (Anthropic) et 2 pour GPT-5.6-Sol (OpenAI), dont une tentative d’ajout de code malveillant sur GitHub.

ChatGPT (OpenAI) et Gemini (Google) ont chacun franchi le seuil d’1 milliard d’utilisateurs. OpenAI a évoqué « plus d’1 milliard » dans un billet du 6 août, tandis que Google indique 1 milliard d’utilisateurs mensuels pour Gemini.

À La Nouvelle-Orléans, les services d’urgence déploient un outil d’IA de tri des appels 911, « AI Emergency Call Triage », développé par Carbyne. Il est testé en conditions réelles et sert au tri d’appels liés au trafic depuis au moins 2023.

La semaine met en lumière l’extension rapide des usages d’IA — avec ChatGPT et Gemini au-delà du milliard d’utilisateurs — et leurs implications opérationnelles, de l’étiquetage des contenus à la sécurité. Anthropic annonce des marquages invisibles (dont C2PA) pour Claude afin de répondre aux règles européennes, tandis que Google rend optionnel un filigrane visible tout en conservant SynthID et des métadonnées. En parallèle, plusieurs incidents et évaluations décrivent des agents capables d’actions non prévues sur Internet (dont sur GitHub) et des erreurs de configuration de sandbox. Des cas d’attaque « quasi autonome » visant un organisme public à Taïwan sont aussi documentés, pendant que des modèles et outils (OpenAI, Claude Code, GPT 5.6 Cyber) évoluent vers des usages plus orientés cybersécurité.

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La sélection des 15 actualités à retenir cette semaine

Claude appliquera des filigranes invisibles aux textes et images générés par l'IA. Anthropic s'est engagé à marquer les textes et images générés par Claude avec des données lisibles par machine, afin de se conformer à la réglementation européenne sur la transparence de l'IA. « Les textes générés comporteront des… Lire la suite

OK, eh bien, des agents d'IA rebelles piratent à nouveau. Il devient officiellement difficile de recenser tous les incidents de sécurité impliquant les modèles d'IA d'OpenAI et d'Anthropic, qui sortent du cadre de leurs tests et interagissent avec Internet de manière imprévue, souvent indésirable. À cela s'ajoutent… Lire la suite

Les appels au 911 bénéficient désormais d'un traitement par l'IA. La Nouvelle-Orléans, qui compte plus de 300 000 habitants et un système d'urgence traitant des milliers d'appels par jour, se tourne vers l'intelligence artificielle. La ville a récemment confirmé que les services d'urgence, supervisés par le district de… Lire la suite

La FTC souhaite réglementer l'IA en raison de ses biais idéologiques. La Commission fédérale du commerce (FTC) souhaite réglementer les biais idéologiques dans les systèmes d'intelligence artificielle et affirmer son autorité fédérale sur les lois des États. Elle fait face à une forte opposition de la part de… Lire la suite

OpenAI suspend le modèle Astra en raison de graves problèmes de cybersécurité. OpenAI a suspendu ses travaux sur Astra après que des tests ont révélé des failles de cybersécurité susceptibles d'atteindre le seuil de risque critique défini par l'entreprise. OpenAI a indiqué que des évaluations internes d'Astra, l'un de… Lire la suite

Anthropic confirme que le mode automatique de Claude Code sera activé par défaut. L'outil de programmation IA d'Anthropic vient de subir une modification importante. Dans un article de blog, Anthropic a annoncé que le « mode automatique » sera désormais activé par défaut dans Claude Code pour tous les utilisateurs disposant d'un… Lire la suite