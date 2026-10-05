Alertes zero-day : 14 vulnérabilités critiques du 5 octobre 2026 (dont Citrix NetScaler)

Voici la revue hebdomadaire des vulnérabilités critiques signalées et des mesures proposées par les éditeurs pour y remédier.

Faits marquants de la semaine Kiteworks a levé sa recommandation d’arrêt préventif, prise après une alerte de « renseignements crédibles » d’autorités fédérales. Une vulnérabilité critique inconnue a été corrigée ; aucun signe d’exploitation.

Une faille d’usurpation d’expéditeur dans Proton Mail permettrait de faire apparaître des messages frauduleux comme envoyés par des contacts de confiance, sans alerte d’authentification. Signalée et récompensée en avril 2025, elle restait reproductible en septembre 2026.

GitLab a corrigé une faille critique (score 9,9) dans AI Gateway, pouvant permettre à un utilisateur connecté avec un accès Duo Agent Platform d’exécuter des commandes, sous certaines conditions, sur des passerelles auto-hébergées.

Citrix a confirmé dimanche l’exploitation de deux failles critiques « zero-day » dans NetScaler ADC et NetScaler Gateway, utilisés pour l’accès distant aux réseaux internes. Les attaques ont commencé avant la disponibilité des correctifs, désormais publiés.

La semaine est marquée par une accumulation d’alertes de sécurité touchant des briques très exposées : passerelles d’accès distant, messagerie et outils d’administration. Citrix a confirmé l’exploitation de deux zero-days NetScaler, tandis que GitLab a patché une faille critique dans AI Gateway pour les environnements auto-hébergés. Côté email, une technique d’usurpation d’expéditeur visant Proton Mail est décrite comme toujours reproductible 17 mois après une prime. Plusieurs éditeurs et organismes publient aussi des correctifs et avis : Apple (CoreGraphics), Cisco et Fortinet (ajouts CISA KEV), WordPress, Zimbra, Linux et Firefox, ainsi qu’un éditeur santé qui met en pause des développements pour corriger des bugs.

L'essentiel Cybersécurité, IA & Tech Rejoignez la communauté. 3 fois par semaine, recevez l'analyse des tendances par Marc Barbezat. Pas de spam, juste de l'info. Ou suivez le flux temps réel Telegram Discord

La sélection des 14 actualités à retenir cette semaine

Des pirates informatiques exploitent deux failles zero-day critiques de Citrix NetScaler. Des attaquants exploitent deux failles critiques dans Citrix NetScaler ADC et NetScaler Gateway. Les entreprises utilisent ces équipements pour permettre à leurs employés d'accéder à distance à leurs réseaux internes. Citrix a confirmé ces attaques dans un… Lire la suite