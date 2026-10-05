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Alertes zero-day : 14 vulnérabilités critiques du 5 octobre 2026 (dont Citrix NetScaler)

Illustration 3D pour la veille sur les vulnérabilités : un cadenas métallique ouvert est posé sur un circuit imprimé complexe. De vifs flux lumineux oranges et des triangles d'alerte rouges clignotants émanent du cadenas, symbolisant des failles de sécurité actives et des brèches dans un système informatique.
Voici la revue hebdomadaire des vulnérabilités critiques signalées et des mesures proposées par les éditeurs pour y remédier.

Faits marquants de la semaine

  • Kiteworks a levé sa recommandation d’arrêt préventif, prise après une alerte de « renseignements crédibles » d’autorités fédérales. Une vulnérabilité critique inconnue a été corrigée ; aucun signe d’exploitation.
  • Une faille d’usurpation d’expéditeur dans Proton Mail permettrait de faire apparaître des messages frauduleux comme envoyés par des contacts de confiance, sans alerte d’authentification. Signalée et récompensée en avril 2025, elle restait reproductible en septembre 2026.
  • GitLab a corrigé une faille critique (score 9,9) dans AI Gateway, pouvant permettre à un utilisateur connecté avec un accès Duo Agent Platform d’exécuter des commandes, sous certaines conditions, sur des passerelles auto-hébergées.
  • Citrix a confirmé dimanche l’exploitation de deux failles critiques « zero-day » dans NetScaler ADC et NetScaler Gateway, utilisés pour l’accès distant aux réseaux internes. Les attaques ont commencé avant la disponibilité des correctifs, désormais publiés.

La semaine est marquée par une accumulation d’alertes de sécurité touchant des briques très exposées : passerelles d’accès distant, messagerie et outils d’administration. Citrix a confirmé l’exploitation de deux zero-days NetScaler, tandis que GitLab a patché une faille critique dans AI Gateway pour les environnements auto-hébergés. Côté email, une technique d’usurpation d’expéditeur visant Proton Mail est décrite comme toujours reproductible 17 mois après une prime. Plusieurs éditeurs et organismes publient aussi des correctifs et avis : Apple (CoreGraphics), Cisco et Fortinet (ajouts CISA KEV), WordPress, Zimbra, Linux et Firefox, ainsi qu’un éditeur santé qui met en pause des développements pour corriger des bugs.

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La sélection des 14 actualités à retenir cette semaine

Kiteworks lève l'avis de fermeture après avoir reçu des renseignements crédibles sur les menaces de la part des autorités fédérales.

Kiteworks lève l'avis de fermeture après avoir reçu des renseignements crédibles sur les menaces de la part des autorités fédérales.

CyberScoop

Kiteworks, fournisseur d'outils de transfert de fichiers et de partage de données sécurisés, a informé ses clients lundi qu'ils pouvaient reprendre leurs activités normales après un arrêt préventif d'un week-end, déclenché par ce qu'elle a qualifié de… Lire la suite

La faille d'usurpation d'identité de Proton Mail n'est toujours pas corrigée 17 mois après l'offre de prime.

La faille d'usurpation d'identité de Proton Mail n'est toujours pas corrigée 17 mois après l'offre de prime.

Cyber Insider

Un chercheur en sécurité a révélé une faille d'usurpation d'identité de l'expéditeur dans Proton Mail. Selon lui, des messages frauduleux peuvent ainsi apparaître comme provenant de contacts de confiance sans qu'un avertissement d'authentification ne s'affiche…. Lire la suite

GitLab corrige une faille critique dans la passerelle IA 9.9 qui permettait l'exécution de commandes sur des serveurs auto-hébergés.

GitLab corrige une faille critique dans la passerelle IA 9.9 qui permettait l'exécution de commandes sur des serveurs auto-hébergés.

The Hacker News

Une faille critique dans la passerelle IA de GitLab pourrait permettre à un utilisateur connecté disposant d'un accès à la plateforme Duo Agent d'exécuter des commandes sur la passerelle sous certaines conditions, a indiqué GitLab dans un… Lire la suite

Des pirates informatiques exploitent deux failles zero-day critiques de Citrix NetScaler.

Des pirates informatiques exploitent deux failles zero-day critiques de Citrix NetScaler.

thenextweb.com

Des attaquants exploitent deux failles critiques dans Citrix NetScaler ADC et NetScaler Gateway. Les entreprises utilisent ces équipements pour permettre à leurs employés d'accéder à distance à leurs réseaux internes. Citrix a confirmé ces attaques dans un… Lire la suite

L'intergiciel SWIFT pour les services bancaires et gouvernementaux permet l'exécution de code à distance (RCE).

L'intergiciel SWIFT pour les services bancaires et gouvernementaux permet l'exécution de code à distance (RCE).

Dark Reading

Des chercheurs ont découvert une vulnérabilité critique dans un programme d'authentification matérielle utilisé pour accéder à des systèmes gouvernementaux et financiers mondiaux hautement sensibles. Lire la suite

Firefox 157 est disponible avec la nouvelle interface utilisateur Nova et le mode compact.

Firefox 157 est disponible avec la nouvelle interface utilisateur Nova et le mode compact.

Cyber Insider

Mozilla a publié Firefox 157 avec Nova, la plus importante refonte de l'interface du navigateur depuis 2021, introduisant des couleurs, des icônes et des thèmes mis à jour, ainsi que le retour du mode compact. Le déploiement… Lire la suite

Le bug Spectre est de retour, cette fois-ci pour hanter les moteurs JIT.

Le bug Spectre est de retour, cette fois-ci pour hanter les moteurs JIT.

The Register – Security

La vulnérabilité Spectre, liée à la microarchitecture, est de retour et s'attaque cette fois aux moteurs de compilation juste-à-temps (JIT) qui génèrent le code machine pour les navigateurs, les environnements d'exécution et les noyaux. Cette vulnérabilité est… Lire la suite

Apple corrige une faille zero-day dans CoreGraphics liée à des attaques ciblées sophistiquées

Apple corrige une faille zero-day dans CoreGraphics liée à des attaques ciblées sophistiquées

Security Affairs

Apple a corrigé une faille zero-day (CVE-2026-86950) dans CoreGraphics, exploitée lors d'attaques ciblées sophistiquées contre certains utilisateurs iOS. Apple a publié des mises à jour de sécurité pour iOS, iPadOS et macOS afin de corriger une vulnérabilité… Lire la suite

L'agence américaine CISA ajoute une faille de sécurité dans Cisco Catalyst SD-WAN Manager à son catalogue de vulnérabilités exploitées connues.

L'agence américaine CISA ajoute une faille de sécurité dans Cisco Catalyst SD-WAN Manager à son catalogue de vulnérabilités exploitées connues.

Security Affairs

L'Agence américaine de cybersécurité et de sécurité des infrastructures (CISA) ajoute une faille de sécurité affectant Cisco Catalyst SD-WAN Manager à son catalogue des vulnérabilités connues et exploitées. La CISA a ajouté une faille de sécurité affectant… Lire la suite

L'agence américaine CISA ajoute une faille de sécurité dans FortiMail de Fortinet à son catalogue de vulnérabilités exploitées connues.

L'agence américaine CISA ajoute une faille de sécurité dans FortiMail de Fortinet à son catalogue de vulnérabilités exploitées connues.

Security Affairs

L'Agence américaine de cybersécurité et de sécurité des infrastructures (CISA) ajoute une faille de sécurité affectant FortiMail de Fortinet à son catalogue de vulnérabilités exploitées connues. La CISA a ajouté une faille de sécurité affectant FortiMail de… Lire la suite

Une faille du noyau Linux (CVE-2026-72018) permet à des attaquants locaux d'obtenir un accès root.

Une faille du noyau Linux (CVE-2026-72018) permet à des attaquants locaux d'obtenir un accès root.

GBHackers On Security

Une vulnérabilité critique du noyau Linux, référencée CVE-2026-72018, permet à un attaquant local disposant des privilèges CAP_NET_ADMIN d'obtenir les privilèges root. Cette exploitation repose sur une écriture hors limites dans l'implémentation de bouclage DIBS du protocole SMC-D… Lire la suite

Des pirates informatiques ont exploité une faille critique de WordPress quelques heures seulement après la mise à jour du correctif.

Des pirates informatiques ont exploité une faille critique de WordPress quelques heures seulement après la mise à jour du correctif.

thenextweb.com

Quelques heures seulement après la correction de la faille critique de WordPress, des attaquants ont commencé à l'exploiter. Ce bug, CVE-2026-87902, permet à un attaquant sans identifiant d'exécuter du code sur le serveur d'un site web. Il… Lire la suite

Des pirates informatiques ont exploité une faille critique de Zimbra pour voler des courriels.

Des pirates informatiques ont exploité une faille critique de Zimbra pour voler des courriels.

arstechnica.com

Microsoft a averti que des pirates informatiques exploitaient une faille critique dans la suite collaborative Zimbra pour tenter d'obtenir les sauvegardes de messagerie et les identifiants d'authentification d'organisations vulnérables. Cette vulnérabilité, référencée CVE-2026-73570, permet aux attaquants de… Lire la suite

Le géant des dossiers médicaux Epic suspend le développement de ses produits pour corriger des failles de sécurité menaçant les données des patients.

Le géant des dossiers médicaux Epic suspend le développement de ses produits pour corriger des failles de sécurité menaçant les données des patients.

techcrunch.com

Le géant des logiciels de santé numérique, qui conçoit le système MyChart largement utilisé pour accéder aux données médicales, se concentrera sur la correction des failles de sécurité au cours des prochaines semaines. Lire la suite

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