Ransomwares & piratages : 12 cyberattaques d’ampleur du 6 octobre 2026 (dont Star Blizzard)

Voici le tour d’horizon des cyberattaques marquantes de la semaine : cibles visées, méthodes employées et premières conséquences déjà connues.

Faits marquants de la semaine Le groupe étatique russe Star Blizzard a utilisé de fausses invitations à des événements pour pousser l’installation d’une porte dérobée (accès caché à distance) sur des PC Windows, selon Microsoft. Plus de 100 organisations ont été touchées depuis janvier.

Le FBI a appelé les membres restants de ShinyHunters à contacter les enquêteurs après l’annonce, mardi, de l’arrestation d’un chef présumé par les autorités néerlandaises. Le groupe aurait visé plus de 140 organisations et obtenu au moins 70 millions de dollars.

Warlock, un acteur chinois décrit comme âgé d’un an, vise de grandes organisations en Espagne et au Portugal. Il est présenté comme combinant des comportements de cybercriminalité et des traits d’acteur étatique de type APT.

Cette semaine, plusieurs extraits convergent sur des opérations mêlant ingénierie sociale et compromissions à fort impact, avec une présence marquée d’acteurs attribués à la Russie et à la Chine. Star Blizzard est décrit comme intensifiant des campagnes de phishing, notamment via de fausses invitations et une technique de déploiement de malware mentionnée comme nouvelle. En parallèle, les autorités durcissent la pression sur la cybercriminalité, avec une communication publique du FBI visant ShinyHunters après une arrestation annoncée aux Pays-Bas et des montants d’extorsion chiffrés. D’autres signaux complètent le tableau : ransomware Warlock en péninsule Ibérique, traces de pisteurs dans des jeux Android, compromissions Azure, et intrusion par phishing dans les tribunaux d’Arizona avec plus de 150 000 rapports copiés.

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La sélection des 12 actualités à retenir cette semaine

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