Cybersécurité : 11 actualités majeures du 4 octobre 2026 (dont Bitget)

Voici la sélection hebdomadaire des actualités cybersécurité à retenir : faits marquants, signaux faibles et tendances observées au fil de la semaine.

Faits marquants de la semaine Bitget a confirmé qu’un vol de 387,5 millions de dollars a été rendu possible par l’exploitation d’une vulnérabilité zero-day dans des produits de sécurité tiers, selon des éléments d’enquête attribués à SlowMist.

Le nom de domaine slovène « .si » connaît une demande jugée sans précédent, dans la foulée d’un décret présidentiel américain sur la « super intelligence », entraînant une hausse des enregistrements de domaines.

La Commission européenne propose 175 milliards d’euros pour Horizon Europe 2028–2034 et une étude du 29 septembre recommande de renforcer l’investissement sur l’identité numérique, dont l’identité décentralisée, les portefeuilles numériques et les justificatifs vérifiables.

Des pirates liés à ShinyHunters affirment ne pas vouloir publier des données volées lors d’une brèche visant le FBI, portant sur des informations personnelles concernant « tous les employés et candidats », dont adresses, rôles et dossiers médicaux.

Cette semaine met en évidence des risques mêlant exploitation technique, exposition de données et enjeux de souveraineté. Un vol de 387,5 millions de dollars chez Bitget est attribué à une faille zero-day dans des produits tiers, tandis qu’une brèche visant le FBI a compromis des informations sensibles à grande échelle. Côté politiques publiques, l’Union européenne prépare Horizon Europe 2028–2034 et identifie l’identité numérique (portefeuilles, justificatifs vérifiables, preuve à divulgation nulle) comme axe d’investissement, dans un contexte où des alertes portent aussi sur la recherche et l’espionnage, la surveillance, et des incidents liés à l’accès non autorisé à des services en ligne.

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La sélection des 11 actualités à retenir cette semaine

Une super-application permet au pouvoir russe de surveiller la population Une enquête du Guardian fait la lumière sur les capacités de surveillance de l'application Max promue par les autorités russes: elle peut accéder à des données sensibles et saisir des captures d'écran à l'insu des utilisateurs. Lire la suite