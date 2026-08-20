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Data leaks : 12 fuites de données majeures du 20 août 2026 (dont DGFiP)

Illustration pour la veille sur les fuites de données : une silhouette de hacker encapuchonné dans l'ombre, sur fond de code informatique bleu, est traversée par des faisceaux lumineux diagonaux orange intenses évoquant une alerte de sécurité ou une brèche active.
Voici la revue hebdomadaire des fuites, pertes ou vols de données signalés cette semaine, avec un focus sur les incidents les plus sensibles.

Faits marquants de la semaine

  • L’administration fiscale française a confirmé un accès non autorisé à ses systèmes et l’extraction de données d’individus et d’entreprises. Un attaquant, sous le nom « ZeroBytes », revendique plus de deux millions de propriétaires concernés via des données cadastrales.
  • En Pologne, une cyberattaque a exposé les données d’environ la moitié de la population, selon les autorités. La piste privilégiée est celle de cybercriminels motivés financièrement ; le gouvernement a exclu le paiement d’une rançon.
  • Une fuite en ligne touche 7,3 millions de profils Chess.com : l’analyse évoque un « scraping » (collecte automatisée de données) plutôt qu’une compromission de serveurs. Le fichier (15,5 Go) inclut emails (souvent partiels), identifiants et des tags Google Ad Manager.
  • Une offre de vente présentée comme un nouveau piratage du registre israélien (9,2 millions d’entrées) s’appuie sur des données jugées authentiques mais datées de 2005. Les contrôles techniques cités indiquent que toutes les dates s’arrêtent en 2005, contredisant l’étiquette « 2026 ».

Plusieurs alertes de la semaine portent sur l’exposition de données à grande échelle, parfois via des intrusions confirmées, parfois via des réutilisations de données anciennes ou de la collecte automatisée. En France, l’administration fiscale a reconnu une extraction de données et prévoit d’informer individuellement les victimes, avec un nouveau bilan à 678 000 usagers concernés. La Pologne évoque, elle, une exposition touchant environ la moitié de la population. Côté entreprises, Levi Strauss enquête après une attaque par ingénierie sociale visant des postes d’employés, tandis qu’une université britannique signale un accès lié à une mauvaise configuration. D’autres dossiers soulignent des effets en chaîne via des prestataires, et des débats européens sur le traitement de données par Europol.

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La sélection des 12 actualités à retenir cette semaine

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