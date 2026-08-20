Data leaks : 12 fuites de données majeures du 20 août 2026 (dont DGFiP)

Faits marquants de la semaine
- L’administration fiscale française a confirmé un accès non autorisé à ses systèmes et l’extraction de données d’individus et d’entreprises. Un attaquant, sous le nom « ZeroBytes », revendique plus de deux millions de propriétaires concernés via des données cadastrales.
- En Pologne, une cyberattaque a exposé les données d’environ la moitié de la population, selon les autorités. La piste privilégiée est celle de cybercriminels motivés financièrement ; le gouvernement a exclu le paiement d’une rançon.
- Une fuite en ligne touche 7,3 millions de profils Chess.com : l’analyse évoque un « scraping » (collecte automatisée de données) plutôt qu’une compromission de serveurs. Le fichier (15,5 Go) inclut emails (souvent partiels), identifiants et des tags Google Ad Manager.
- Une offre de vente présentée comme un nouveau piratage du registre israélien (9,2 millions d’entrées) s’appuie sur des données jugées authentiques mais datées de 2005. Les contrôles techniques cités indiquent que toutes les dates s’arrêtent en 2005, contredisant l’étiquette « 2026 ».
Plusieurs alertes de la semaine portent sur l’exposition de données à grande échelle, parfois via des intrusions confirmées, parfois via des réutilisations de données anciennes ou de la collecte automatisée. En France, l’administration fiscale a reconnu une extraction de données et prévoit d’informer individuellement les victimes, avec un nouveau bilan à 678 000 usagers concernés. La Pologne évoque, elle, une exposition touchant environ la moitié de la population. Côté entreprises, Levi Strauss enquête après une attaque par ingénierie sociale visant des postes d’employés, tandis qu’une université britannique signale un accès lié à une mauvaise configuration. D’autres dossiers soulignent des effets en chaîne via des prestataires, et des débats européens sur le traitement de données par Europol.
L'essentiel Cybersécurité, IA & Tech
Rejoignez la communauté. 3 fois par semaine, recevez l'analyse des tendances par Marc Barbezat. Pas de spam, juste de l'info.
La sélection des 12 actualités à retenir cette semaine
L'administration fiscale française confirme une faille de sécurité : un pirate informatique revendique 2 millions de victimes.
L’administration fiscale française a confirmé qu’un pirate informatique avait accédé sans autorisation à ses systèmes d’information et extrait des données appartenant à des particuliers et des entreprises. Par ailleurs, un pirate utilisant le pseudonyme de ZeroBytes affirme… Lire la suite
Pologne : les données de la moitié de la population exposées par une cyberattaque
Les premiers éléments privilégient la piste de cybercriminels agissant dans un but financier, a estimé le ministre de la numérisation, qui a exclu le paiement de toute rançon et promis de poursuivre « sans relâche » les auteurs. Lire la suite
Fuite de données chez Chess.com : 7,3 millions d'utilisateurs exposés – Des preuves pointent vers un scraping
7,3 millions de profils Chess.com divulgués en ligne : les données sont authentiques, mais les indices laissent penser à un piratage massif plutôt qu’à une violation de serveur. La gratuité est un prix étrange pour des données volées,… Lire la suite
9,2 millions de disques israéliens vendus comme une nouvelle infraction ont 20 ans.
Un vendeur prétend proposer le registre de la population israélienne de 2026, mais des vérifications ont montré que les 9,2 millions d'enregistrements sont des données authentiques remontant à 2005. Un vendeur sur un forum de fuites de… Lire la suite
Des pirates informatiques volent les poches de Levi's grâce à une attaque d'ingénierie sociale.
Levi Strauss enquête sur une fuite de données survenue après que des pirates informatiques ont utilisé l'ingénierie sociale pour accéder aux ordinateurs professionnels de trois employés. Dans un document déposé auprès des autorités de régulation, le fabricant… Lire la suite
L'université de Newcastle confirme une fuite de données après qu'ExfilSquad a revendiqué le vol de 440 000 dossiers.
L'université de Newcastle a confirmé qu'un problème de configuration affectant la connexion à l'un de ses systèmes d'admission a permis un accès non autorisé à des informations personnelles, notamment les noms, adresses, adresses électroniques et numéros de… Lire la suite
Une fuite de données chez le géant du transport maritime Ceva Logistics a des répercussions sur les banques, les détaillants, les joueurs Steam et bien plus encore.
Les entreprises qui dépendent de Ceva Logistics pour l'expédition de leurs marchandises à leurs clients affirment que leurs données personnelles ont été dérobées lors d'une récente cyberattaque. Lire la suite
L'autorité de protection des données met en garde contre les « risques sérieux » liés à la surveillance des agences de police de l'UE
Un projet visant à renforcer les pouvoirs de traitement des données d'Europol, l'agence de police de l'UE, présente des « risques sérieux » pour la vie privée des citoyens, a averti jeudi l'autorité européenne de protection des… Lire la suite
Campagne de vol de données de longue durée ciblant Salesforce et ServiceNow
La campagne « City-Forum » est active depuis au moins mars 2025 et cible des organisations de multiples secteurs grâce à des outils personnalisés. Lire la suite
Le gouvernement écossais victime d'une fuite de données potentiellement plus importante au sein du bureau du procureur
Un organisme gouvernemental calédonien a signalé une violation de données, grâce à un tiers qui pourrait également avoir fourni des services à d'autres organismes. Lire la suite
Piratage du site des impôts : 678 000 usagers concernés, selon un nouveau bilan de la direction générale des finances publiques
La DGFiP prévoit d’informer individuellement chaque victime du piratage et d’indiquer les précautions à prendre face à ce vol de données inédit. Lire la suite
Le canton de Berne suspend les contrôles automatisés de véhicules
Le canton de Berne a temporairement désactivé son système de contrôle automatisé des véhicules. La direction de la sécurité applique ainsi une directive du Tribunal fédéral. Lire la suite
Zéro paywall. Zéro pub.
DCOD reste en accès libre grâce à vos contributions. Chaque café compte.