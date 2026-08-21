Coups de filet & sanctions : 13 opérations contre la cybercriminalité du 21 août 2026 (dont INTERPOL)

Voici la revue hebdomadaire des actions menées contre la cybercriminalité : arrestations, démantèlements, sanctions ou annonces des forces de l'ordre.

Faits marquants de la semaine Une opération coordonnée par INTERPOL, baptisée HAECHI-II, a conduit à 1 003 arrestations et à l’interception de près de 27 millions de dollars, avec 1 660 affaires closes et 2 350 comptes bancaires bloqués.

Le FBI alerte sur des campagnes d’extorsion visant adultes et mineurs, où des cybercriminels piratent des comptes en ligne afin de voler des photos personnelles et intimes pour faire pression sur les victimes.

En Corée du Sud, une fausse plateforme de “staking” usurpant le nom de Flare Network aurait soutiré 3,4 millions de XRP (environ 8,5 millions de dollars) à 71 investisseurs ; deux suspects ont été arrêtés.

Aux États-Unis, un adolescent de 17 ans, accusé d’avoir tué sa mère et son frère, est détenu sans caution ; les procureurs relient l’enquête à l’usage de ChatGPT pour rechercher des récits fictifs liés à ces meurtres.

La semaine met en avant une forte activité autour des fraudes et de l’extorsion, entre opérations policières (INTERPOL, arrestations et fonds interceptés ; démantèlement de centres d’appels frauduleux en Ukraine ; suspects liés à une fraude bancaire visant des clients de Commerzbank) et alertes sur la sextorsion. Les arnaques crypto restent saillantes, avec un faux “staking” Flare Network et une affaire de schéma de Ponzi à grande échelle. En parallèle, les menaces techniques évoluent (botnet Kimwolf renforcé contre les démantèlements), tandis que l’actualité traite aussi de reconnaissance faciale dans les transports, d’attaque interne chez un éditeur logiciel et de risques juridiques pour la recherche en sécurité.

L'essentiel Cybersécurité, IA & Tech Rejoignez la communauté. 3 fois par semaine, recevez l'analyse des tendances par Marc Barbezat. Pas de spam, juste de l'info. Ou suivez le flux temps réel Telegram Discord

La sélection des 13 actualités à retenir cette semaine

Un Britannique lié à The Com a été condamné pour avoir abusé de 117 victimes. Un Britannique de 20 ans a été condamné lundi à deux ans de prison après avoir reconnu avoir orchestré une campagne de cyberharcèlement ayant touché 117 victimes dans plusieurs pays. Il était alors membre du réseau criminel… Lire la suite

La police ferroviaire britannique déploie la reconnaissance faciale en direct dans le métro londonien. La police des transports britannique étend son projet pilote de reconnaissance faciale en temps réel (RFL) au métro londonien, malgré les inquiétudes liées au respect de la vie privée et aux erreurs d'identification. Ce corps de police,… Lire la suite

Des lois obsolètes sur la cybercriminalité mettent en danger les chercheurs en sécurité. Un expert en politiques publiques a cartographié les lois mondiales sur la cybercriminalité afin d'élaborer un cadre en cinq points pour protéger les hackers éthiques et la recherche en sécurité menée de bonne foi. Lire la suite