Coups de filet & sanctions : 13 opérations contre la cybercriminalité du 21 août 2026 (dont INTERPOL)

Faits marquants de la semaine
- Une opération coordonnée par INTERPOL, baptisée HAECHI-II, a conduit à 1 003 arrestations et à l’interception de près de 27 millions de dollars, avec 1 660 affaires closes et 2 350 comptes bancaires bloqués.
- Le FBI alerte sur des campagnes d’extorsion visant adultes et mineurs, où des cybercriminels piratent des comptes en ligne afin de voler des photos personnelles et intimes pour faire pression sur les victimes.
- En Corée du Sud, une fausse plateforme de “staking” usurpant le nom de Flare Network aurait soutiré 3,4 millions de XRP (environ 8,5 millions de dollars) à 71 investisseurs ; deux suspects ont été arrêtés.
- Aux États-Unis, un adolescent de 17 ans, accusé d’avoir tué sa mère et son frère, est détenu sans caution ; les procureurs relient l’enquête à l’usage de ChatGPT pour rechercher des récits fictifs liés à ces meurtres.
La semaine met en avant une forte activité autour des fraudes et de l’extorsion, entre opérations policières (INTERPOL, arrestations et fonds interceptés ; démantèlement de centres d’appels frauduleux en Ukraine ; suspects liés à une fraude bancaire visant des clients de Commerzbank) et alertes sur la sextorsion. Les arnaques crypto restent saillantes, avec un faux “staking” Flare Network et une affaire de schéma de Ponzi à grande échelle. En parallèle, les menaces techniques évoluent (botnet Kimwolf renforcé contre les démantèlements), tandis que l’actualité traite aussi de reconnaissance faciale dans les transports, d’attaque interne chez un éditeur logiciel et de risques juridiques pour la recherche en sécurité.
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La sélection des 13 actualités à retenir cette semaine
Plus de 1 000 arrestations et 27 millions de dollars saisis lors d'une vaste opération de lutte contre la criminalité financière
LYON, France : Une opération coordonnée par INTERPOL, baptisée HAECHI-II, a permis à la police d'arrêter plus de 1 000 personnes et de saisir près de 27 millions de dollars de fonds illicites, soulignant ainsi la menace mondiale… Lire la suite
Le FBI affirme que des cybercriminels piratent les comptes en ligne de leurs victimes pour voler leurs photos intimes.
Dans une nouvelle alerte, le FBI a déclaré que des cybercriminels ciblent des adultes et des mineurs dans le but de voler leurs photos personnelles et intimes dans le cadre de campagnes d'extorsion. Lire la suite
Deux personnes arrêtées après que le site de staking Flare Network a escroqué ses utilisateurs de 3,4 millions de XRP (environ 8,5 millions de dollars).
La police sud-coréenne affirme que des escrocs, gérant un faux site de staking sous le nom du véritable Flare Network, ont dérobé 3,4 millions de XRP (environ 8,5 millions de dollars) à 71 investisseurs. Il est possible… Lire la suite
Un adolescent du Massachusetts accusé d'avoir tué sa mère et son frère utilisait ChatGPT
Le procureur affirme qu'un adolescent de 17 ans a utilisé Internet et l'intelligence artificielle pour rechercher des récits fantastiques concernant le meurtre de sa famille. Lire la suite
L'Ukraine ferme 94 centres d'appels frauduleux et saisit des millions en espèces.
Les autorités ukrainiennes ont démantelé 94 centres d'appels frauduleux à travers le pays, qui attiraient des personnes dans des arnaques à l'investissement ou tentaient d'obtenir l'accès à leurs comptes bancaires. […] Lire la suite
Des pirates informatiques arrêtés pour une fraude bancaire de 30 millions d'euros exploitant une faille de sécurité chez un fournisseur de services.
Quatre cybercriminels ont été arrêtés au Brésil et trois autres ont été inculpés en Europe pour avoir prétendument exploité une faille de sécurité chez un fournisseur de services, ce qui leur aurait permis de retirer des fonds… Lire la suite
Un Britannique lié à The Com a été condamné pour avoir abusé de 117 victimes.
Un Britannique de 20 ans a été condamné lundi à deux ans de prison après avoir reconnu avoir orchestré une campagne de cyberharcèlement ayant touché 117 victimes dans plusieurs pays. Il était alors membre du réseau criminel… Lire la suite
Le botnet Kimwolf a été reconstruit pour survivre aux démantèlements, selon des chercheurs.
Les développeurs d'un botnet notoire, alimenté principalement par des boîtiers Android TV piratés et d'autres appareils connectés à Internet, ont publié une nouvelle version conçue pour dissimuler le trafic d'attaque dans la navigation web ordinaire et empêcher… Lire la suite
La police britannique utilise les appareils d'estimation d'âge ITL pour aider les détaillants à respecter la réglementation sur l'alcool.
Bien que des questions subsistent quant à la mise à jour par le gouvernement britannique des conditions de licence obligatoires, autorisant l'utilisation d'une pièce d'identité numérique pour prouver l'âge lors de l'achat d'alcool, les fournisseurs se préparent…. Lire la suite
Un Floridien inculpé par la CFTC pour une escroquerie de type Ponzi basée sur des cryptomonnaies et d'un montant de 397 millions de dollars.
Un homme de Floride fait face à de nouvelles accusations de la part de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) après que l'agence l'a accusé d'avoir détourné 48 millions de dollars appartenant à des clients à des… Lire la suite
Un sous-traitant informatique de Brightly Software condamné à 2 ans de prison pour une attaque interne
Un informaticien qui avait orchestré une vaste opération d'extorsion de fonds fin 2023 et tenté de soutirer environ 2,5 millions de dollars à Brightly Software a été condamné à deux ans de prison, a annoncé jeudi le… Lire la suite
La police ferroviaire britannique déploie la reconnaissance faciale en direct dans le métro londonien.
La police des transports britannique étend son projet pilote de reconnaissance faciale en temps réel (RFL) au métro londonien, malgré les inquiétudes liées au respect de la vie privée et aux erreurs d'identification. Ce corps de police,… Lire la suite
Des lois obsolètes sur la cybercriminalité mettent en danger les chercheurs en sécurité.
Un expert en politiques publiques a cartographié les lois mondiales sur la cybercriminalité afin d'élaborer un cadre en cinq points pour protéger les hackers éthiques et la recherche en sécurité menée de bonne foi. Lire la suite
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