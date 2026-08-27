Data leaks : 14 fuites de données majeures du 27 août 2026 (dont l’administration fiscale française)

Faits marquants de la semaine
- Sur les six premiers mois de 2026, des infostealers ont récolté 1,7 milliard d’identifiants, tandis que des opérations de ransomware ont touché plus de 6’000 victimes dans le monde, selon les chiffres rapportés.
- L’administration fiscale française indique qu’une cyberattaque « sophistiquée » a exposé les données de 678 000 particuliers et entreprises (revenus et informations fiscales). Une enquête pénale a été ouverte et confiée à l’office français de lutte contre la cybercriminalité.
- Une base de données de 33 Go liée près de 700 marchands Stripe est apparue sur PwnForums, avec des données clients, des clés API en mode production, des factures et des enregistrements de paiement à l’échelle mondiale.
- Au Royaume-Uni, les numéros de téléphone personnels de trois ministres ont été trouvés publiés en ligne. La découverte intervient après un SMS frauduleux par usurpation (messages se faisant passer pour un contact), et des démarches sont en cours pour supprimer ces informations.
Les extraits de la semaine illustrent une forte exposition de données et d’identifiants, souvent liés à des environnements cloud et à des accès compromis. Plusieurs organisations déclarent des fuites touchant de grands volumes (DGFiP : 678 000 contribuables ; Heights Finance : plus de 1,2 million ; CareCloud : 3,7 millions ; Sakura Internet : jusqu’à 1,36 million), tandis que des jeux de données et clés (Stripe, Azure, McDonald’s) circulent ou sont revendiqués. En parallèle, l’écosystème des menaces s’étend du malware Android Manic (fraude bancaire et espionnage) aux risques d’usurpation via numéros publiés et images non protégées (ClarityCheck), sur fond de règlement TikTok à 400 millions de dollars.
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La sélection des 14 actualités à retenir cette semaine
Des cybercriminels ont ciblé 7,4 millions d'ordinateurs et dérobé 1,7 milliard d'identifiants en 6 mois.
La cybercriminalité s'est accélérée début 2026, les voleurs d'informations ayant collecté 1,7 milliard d'identifiants et les opérations de ransomware ayant touché 6 256 victimes en six mois dans le monde entier. Lire la suite
Une cyberattaque sophistiquée expose les données de 678 000 contribuables français
L’administration fiscale française a annoncé qu’une cyberattaque sophistiquée avait permis de dérober les données de 678 000 contribuables, notamment leurs revenus et leurs informations fiscales. Un individu malveillant a revendiqué une intrusion dans le système de l’administration fiscale… Lire la suite
Un pirate informatique divulgue 1 033 clés API marchandes Stripe et 688 000 enregistrements clients.
Une base de données de 33 Go liée à 669 marchands Stripe est apparue sur PwnForums, contenant des données clients, des clés API en mode direct, des factures et des enregistrements de paiement du monde entier. Lire la suite
Le numéro de téléphone de la ministre britannique de la Défense a été retrouvé en ligne après que Burnham ait été victime d'une escroquerie par SMS.
Les numéros de téléphone portable personnels de trois ministres britanniques, dont le ministre de la Défense, ont été retrouvés publiés en ligne avec leurs noms. Lire la suite
Une importante entreprise de tests génétiques affirme qu'un piratage a compromis des données sensibles de patients.
La faille de sécurité survenue en juin, qui a également exposé des informations concernant des employés, a mis en évidence les risques liés à la chaîne d'approvisionnement auxquels est confronté le secteur de la santé. Lire la suite
Des données d'employés de McDonald's figurent dans une fuite : le vendeur affirme que 1,7 million d'enregistrements ont été volés.
Un vendeur affirme que 1,7 million de données d'employés de McDonald's ont été volées sur Azure. Un échantillon de 8 000 lignes semble authentique, mais son ancienneté et sa taille exacte restent à confirmer. Un vendeur a publié… Lire la suite
Des pirates informatiques exposent les données de 1,2 million de clients de Heights Finance
Une faille de sécurité chez Heights Finance a exposé les données personnelles et financières de plus de 1,2 million de personnes après que des pirates informatiques ont compromis une plateforme cloud tierce. Heights Finance est une société… Lire la suite
Un pirate informatique affirme avoir dérobé 3,6 millions d'enregistrements de comptes Azure à de grandes entreprises.
Un acteur malveillant vend des bases de données d'employés qu'il aurait volées à l'infrastructure Microsoft Azure de plusieurs entreprises figurant au classement Fortune 500, après y avoir accédé grâce à des identifiants compromis. […] Lire la suite
Manic : le logiciel malveillant Android qui exfiltre des données même lorsque le téléphone est hors ligne
Le malware Android Manic combine fraude bancaire et logiciel espion, utilisant un relais Bluetooth pour voler des données même lorsque les appareils sont hors ligne. L'équipe de veille sur les menaces mobiles de ThreatFabric a identifié un… Lire la suite
Le piratage de Sakura Internet expose les données de près de 1,36 million de comptes
Le fournisseur japonais de services cloud et de centres de données Sakura Internet a révélé que des pirates informatiques avaient accédé à son système de gestion des ventes, où sont stockées les informations relatives aux contrats et… Lire la suite
CareCloud confirme que les dossiers médicaux de 3,7 millions de patients ont été volés lors d'une fuite de données.
La cyberattaque contre CareCloud a entraîné l'une des plus importantes violations de données recensées cette année dans le secteur de la santé aux États-Unis. Lire la suite
T-Mobile a « coupé un câble » pour expulser les pirates informatiques chinois de son réseau.
L'opérateur téléphonique américain a échappé à une intrusion massive dans son réseau après avoir identifié très tôt des pirates informatiques soutenus par la Chine. Lire la suite
9 millions d'images de visages humains exposées par un service de recherche inversée
Un chercheur a découvert une base de données cloud contenant plus de 9 millions de fichiers image accessibles sans authentification, rapporte WIRED. Cette faille de sécurité, contenant environ 450 Go d'images, a été retracée jusqu'à… Lire la suite
TikTok accepte un règlement de 400 millions de dollars dans le cadre d'une action en justice américaine pour atteinte à la vie privée des enfants
Le département de la Justice américain a annoncé vendredi que TikTok, propriété de ByteDance, versera 400 millions de dollars pour mettre fin à une action en justice intentée en 2024 contre l'entreprise pour violation des lois sur… Lire la suite
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