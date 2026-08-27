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Data leaks : 14 fuites de données majeures du 27 août 2026 (dont l’administration fiscale française)

Fuite massive : Une IA expose 300 millions de messages privés. Illustration conceptuelle montrant un cerveau numérique géant dans un désert nocturne projetant une multitude de bulles de messages vers le ciel sous une aurore boréale.
Voici la revue hebdomadaire des fuites, pertes ou vols de données signalés cette semaine, avec un focus sur les incidents les plus sensibles.

Faits marquants de la semaine

  • Sur les six premiers mois de 2026, des infostealers ont récolté 1,7 milliard d’identifiants, tandis que des opérations de ransomware ont touché plus de 6’000 victimes dans le monde, selon les chiffres rapportés.
  • L’administration fiscale française indique qu’une cyberattaque « sophistiquée » a exposé les données de 678 000 particuliers et entreprises (revenus et informations fiscales). Une enquête pénale a été ouverte et confiée à l’office français de lutte contre la cybercriminalité.
  • Une base de données de 33 Go liée près de 700 marchands Stripe est apparue sur PwnForums, avec des données clients, des clés API en mode production, des factures et des enregistrements de paiement à l’échelle mondiale.
  • Au Royaume-Uni, les numéros de téléphone personnels de trois ministres ont été trouvés publiés en ligne. La découverte intervient après un SMS frauduleux par usurpation (messages se faisant passer pour un contact), et des démarches sont en cours pour supprimer ces informations.

Les extraits de la semaine illustrent une forte exposition de données et d’identifiants, souvent liés à des environnements cloud et à des accès compromis. Plusieurs organisations déclarent des fuites touchant de grands volumes (DGFiP : 678 000 contribuables ; Heights Finance : plus de 1,2 million ; CareCloud : 3,7 millions ; Sakura Internet : jusqu’à 1,36 million), tandis que des jeux de données et clés (Stripe, Azure, McDonald’s) circulent ou sont revendiqués. En parallèle, l’écosystème des menaces s’étend du malware Android Manic (fraude bancaire et espionnage) aux risques d’usurpation via numéros publiés et images non protégées (ClarityCheck), sur fond de règlement TikTok à 400 millions de dollars.

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La sélection des 14 actualités à retenir cette semaine

Des cybercriminels ont ciblé 7,4 millions d'ordinateurs et dérobé 1,7 milliard d'identifiants en 6 mois.

Des cybercriminels ont ciblé 7,4 millions d'ordinateurs et dérobé 1,7 milliard d'identifiants en 6 mois.

HackRead – Latest Cyber Crime – Information Security – Hacking News

La cybercriminalité s'est accélérée début 2026, les voleurs d'informations ayant collecté 1,7 milliard d'identifiants et les opérations de ransomware ayant touché 6 256 victimes en six mois dans le monde entier. Lire la suite

Une cyberattaque sophistiquée expose les données de 678 000 contribuables français

Une cyberattaque sophistiquée expose les données de 678 000 contribuables français

Security Affairs

L’administration fiscale française a annoncé qu’une cyberattaque sophistiquée avait permis de dérober les données de 678 000 contribuables, notamment leurs revenus et leurs informations fiscales. Un individu malveillant a revendiqué une intrusion dans le système de l’administration fiscale… Lire la suite

Un pirate informatique divulgue 1 033 clés API marchandes Stripe et 688 000 enregistrements clients.

Un pirate informatique divulgue 1 033 clés API marchandes Stripe et 688 000 enregistrements clients.

HackRead – Latest Cyber Crime – Information Security – Hacking News

Une base de données de 33 Go liée à 669 marchands Stripe est apparue sur PwnForums, contenant des données clients, des clés API en mode direct, des factures et des enregistrements de paiement du monde entier. Lire la suite

Le numéro de téléphone de la ministre britannique de la Défense a été retrouvé en ligne après que Burnham ait été victime d'une escroquerie par SMS.

Le numéro de téléphone de la ministre britannique de la Défense a été retrouvé en ligne après que Burnham ait été victime d'une escroquerie par SMS.

Cybersecurity and Data Protection – POLITICO

Les numéros de téléphone portable personnels de trois ministres britanniques, dont le ministre de la Défense, ont été retrouvés publiés en ligne avec leurs noms. Lire la suite

Une importante entreprise de tests génétiques affirme qu'un piratage a compromis des données sensibles de patients.

Une importante entreprise de tests génétiques affirme qu'un piratage a compromis des données sensibles de patients.

Cybersecurity Dive – Latest News

La faille de sécurité survenue en juin, qui a également exposé des informations concernant des employés, a mis en évidence les risques liés à la chaîne d'approvisionnement auxquels est confronté le secteur de la santé. Lire la suite

Des données d'employés de McDonald's figurent dans une fuite : le vendeur affirme que 1,7 million d'enregistrements ont été volés.

Des données d'employés de McDonald's figurent dans une fuite : le vendeur affirme que 1,7 million d'enregistrements ont été volés.

Security Affairs

Un vendeur affirme que 1,7 million de données d'employés de McDonald's ont été volées sur Azure. Un échantillon de 8 000 lignes semble authentique, mais son ancienneté et sa taille exacte restent à confirmer. Un vendeur a publié… Lire la suite

Des pirates informatiques exposent les données de 1,2 million de clients de Heights Finance

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Security Affairs

Une faille de sécurité chez Heights Finance a exposé les données personnelles et financières de plus de 1,2 million de personnes après que des pirates informatiques ont compromis une plateforme cloud tierce. Heights Finance est une société… Lire la suite

Un pirate informatique affirme avoir dérobé 3,6 millions d'enregistrements de comptes Azure à de grandes entreprises.

Un pirate informatique affirme avoir dérobé 3,6 millions d'enregistrements de comptes Azure à de grandes entreprises.

BleepingComputer.com

Un acteur malveillant vend des bases de données d'employés qu'il aurait volées à l'infrastructure Microsoft Azure de plusieurs entreprises figurant au classement Fortune 500, après y avoir accédé grâce à des identifiants compromis. […] Lire la suite

Manic : le logiciel malveillant Android qui exfiltre des données même lorsque le téléphone est hors ligne

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Security Affairs

Le malware Android Manic combine fraude bancaire et logiciel espion, utilisant un relais Bluetooth pour voler des données même lorsque les appareils sont hors ligne. L'équipe de veille sur les menaces mobiles de ThreatFabric a identifié un… Lire la suite

Le piratage de Sakura Internet expose les données de près de 1,36 million de comptes

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BleepingComputer.com

Le fournisseur japonais de services cloud et de centres de données Sakura Internet a révélé que des pirates informatiques avaient accédé à son système de gestion des ventes, où sont stockées les informations relatives aux contrats et… Lire la suite

CareCloud confirme que les dossiers médicaux de 3,7 millions de patients ont été volés lors d'une fuite de données.

CareCloud confirme que les dossiers médicaux de 3,7 millions de patients ont été volés lors d'une fuite de données.

techcrunch.com

La cyberattaque contre CareCloud a entraîné l'une des plus importantes violations de données recensées cette année dans le secteur de la santé aux États-Unis. Lire la suite

T-Mobile a « coupé un câble » pour expulser les pirates informatiques chinois de son réseau.

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techcrunch.com

L'opérateur téléphonique américain a échappé à une intrusion massive dans son réseau après avoir identifié très tôt des pirates informatiques soutenus par la Chine. Lire la suite

9 millions d'images de visages humains exposées par un service de recherche inversée

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Malwarebytes Labs

Un chercheur a découvert une base de données cloud contenant plus de 9 millions de fichiers image accessibles sans authentification, rapporte WIRED. Cette faille de sécurité, contenant environ 450 Go d'images, a été retracée jusqu'à… Lire la suite

TikTok accepte un règlement de 400 millions de dollars dans le cadre d'une action en justice américaine pour atteinte à la vie privée des enfants

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The Hacker News

Le département de la Justice américain a annoncé vendredi que TikTok, propriété de ByteDance, versera 400 millions de dollars pour mettre fin à une action en justice intentée en 2024 contre l'entreprise pour violation des lois sur… Lire la suite

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