Data leaks : 14 fuites de données majeures du 27 août 2026 (dont l’administration fiscale française)

Voici la revue hebdomadaire des fuites, pertes ou vols de données signalés cette semaine, avec un focus sur les incidents les plus sensibles.

Faits marquants de la semaine Sur les six premiers mois de 2026, des infostealers ont récolté 1,7 milliard d’identifiants, tandis que des opérations de ransomware ont touché plus de 6’000 victimes dans le monde, selon les chiffres rapportés.

L’administration fiscale française indique qu’une cyberattaque « sophistiquée » a exposé les données de 678 000 particuliers et entreprises (revenus et informations fiscales). Une enquête pénale a été ouverte et confiée à l’office français de lutte contre la cybercriminalité.

Une base de données de 33 Go liée près de 700 marchands Stripe est apparue sur PwnForums, avec des données clients, des clés API en mode production, des factures et des enregistrements de paiement à l’échelle mondiale.

Au Royaume-Uni, les numéros de téléphone personnels de trois ministres ont été trouvés publiés en ligne. La découverte intervient après un SMS frauduleux par usurpation (messages se faisant passer pour un contact), et des démarches sont en cours pour supprimer ces informations.

Les extraits de la semaine illustrent une forte exposition de données et d’identifiants, souvent liés à des environnements cloud et à des accès compromis. Plusieurs organisations déclarent des fuites touchant de grands volumes (DGFiP : 678 000 contribuables ; Heights Finance : plus de 1,2 million ; CareCloud : 3,7 millions ; Sakura Internet : jusqu’à 1,36 million), tandis que des jeux de données et clés (Stripe, Azure, McDonald’s) circulent ou sont revendiqués. En parallèle, l’écosystème des menaces s’étend du malware Android Manic (fraude bancaire et espionnage) aux risques d’usurpation via numéros publiés et images non protégées (ClarityCheck), sur fond de règlement TikTok à 400 millions de dollars.

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La sélection des 14 actualités à retenir cette semaine

Une cyberattaque sophistiquée expose les données de 678 000 contribuables français L’administration fiscale française a annoncé qu’une cyberattaque sophistiquée avait permis de dérober les données de 678 000 contribuables, notamment leurs revenus et leurs informations fiscales. Un individu malveillant a revendiqué une intrusion dans le système de l’administration fiscale… Lire la suite

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