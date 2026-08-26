Claude : les filigranes invisibles déjà contournés

Déployé pour respecter l’AI Act européen, le marquage invisible de Claude fait face à des méthodes de réécriture publiées sur GitHub.

Anthropic a annoncé l’ajout d’un filigrane invisible dans les textes générés par Claude pour se conformer à l’AI Act de l’Union européenne, mais des développeurs ont publié quasi aussitôt des méthodes de contournement. Selon Wired, un code de suppression est devenu viral sur GitHub, a été enregistré plus de 20 000 fois sur X et a attiré plus de 100 contributeurs. L’objectif d’Anthropic est de rendre un texte détectable “par une machine” comme synthétique, au risque d’amendes pouvant aller jusqu’à 3% du chiffre d’affaires annuel, tandis que des outils indépendants de contournement restent autorisés par le cadre décrit dans l’extrait.

Le filigrane s’appuie sur SynthID, une technique de Google qui laisse un motif statistique dans les choix de mots et de formulations, imperceptible à la lecture mais repérable par un détecteur. Plusieurs approches d’effacement circulent déjà : générer plusieurs réécritures via un autre grand modèle de langage, remplacer des mots par des synonymes, réorganiser des phrases, ou condenser puis traduire vers une langue très éloignée avant de retraduire. Anthropic a d’ailleurs reconnu que des contenus fortement édités, paraphrasés ou traduits peuvent ne plus porter le filigrane, ce qui limite mechanically la robustesse du marquage dès que le texte est retravaillé.

L’extrait met aussi en avant un angle opérationnel : le filigrane est invisible pour l’utilisateur et le futur outil de détection d’Anthropic ne fournirait qu’une probabilité qu’un texte ait été “touché” par Claude, ce qui ouvre la porte à des faux positifs et à des usages de preuve fragiles (recrutement, accusations d’usage d’IA, attribution). Reste une inconnue centrale : l’efficacité réelle des contournements ne pourra être confirmée qu’au moment où Anthropic publiera son logiciel ou son API de détection, promise “bientôt”, pendant que les laboratoires signataires du code de pratique de transparence de l’UE — 190 organisations, dont OpenAI, Microsoft et Meta — arbitrent encore sur l’implémentation de leurs propres filigranes.

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