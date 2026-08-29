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À découvrir : Underscore_, talk-show cyber vidéo/podcast

Une salle de conférence vide avec des sièges noirs au premier plan et une scène avec quatre chaises blanches à l'arrière-plan. Sur le grand écran de scène, on voit la page d'accueil YouTube de la chaîne 'Underscore_'
Talk-show Underscore_ sur YouTube et en podcast : décryptages vulgarisés du numérique, du hacking éthique et des données, basés sur des cas réels.

Underscore_ est une émission au format talk-show, publiée sur YouTube et déclinée en podcast, où une équipe en plateau décrypte des sujets liés au numérique et à la sécurité.

La valeur du format tient à sa vulgarisation : échanges simples, peu de jargon et un angle pensé pour des non-initiés, tout en restant pertinent pour des équipes sécurité qui veulent prendre du recul. Les thèmes abordés couvrent l’actualité du numérique, le hacking éthique, l’intelligence artificielle et la souveraineté des données, avec des exemples concrets. Un épisode récent, centré sur une enquête autour d’un botnet lié à des boîtiers TV présents dans des millions de foyers, illustre bien cette approche pédagogique.

La ressource se prête à une veille “grand angle” : repérer des mécanismes d’attaque, des biais de narration et des angles d’enquête, sans passer par un contenu trop technique.

La découverte du FBI dans 10 millions de salons

L'émission y raconte comment une simple box IPTV piratée, achetée pour éviter de payer des abonnements télé, dissimulait en réalité des portes dérobées ayant permis d'intégrer 10 millions de foyers à un réseau zombie d'échelle internationale

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La découverte du FBI dans 10 millions de salons

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