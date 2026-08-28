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Royaume-Uni : une cyberattaque stoppe une centrale 4 jours

Texte alternatif (alt) : Une main débranche une prise électrique sur fond du drapeau de l'Iran, illustrant la cyberattaque contre une centrale électrique au Royaume-Uni.
Une cyberattaque attribuée à l’Iran a mis hors service une centrale électrique au Royaume-Uni, tandis que des scripts générés par IA visent le secteur de l’eau.

TL;DR : L’essentiel

  • Une centrale électrique britannique de faible puissance a été contrainte à l’arrêt complet pendant quatre jours. Cet incident, attribué à des pirates informatiques liés au gouvernement iranien, constitue une première confirmée pour ce type d’infrastructure au Royaume-Uni.
  • Cette intrusion survient parallèlement au piratage de plus de trente installations d’eau aux États-Unis, réparties dans douze États. Les attaques ont provoqué des inondations, des pertes de pression du réseau et des consignes de faire bouillir l’eau.
  • Les autorités fédérales américaines avertissent que les pirates utilisent désormais des scripts générés par intelligence artificielle. Ces outils ciblent des automates programmables industriels Siemens S7 exposés sur Internet dans plusieurs infrastructures critiques.

Une cyberattaque attribuée à des opérateurs liés à l’Iran a paralysé pendant quatre jours une centrale électrique au Royaume-Uni, représentant le premier incident confirmé de ce type sur le réseau énergétique britannique. Selon SecurityAffairs, le site touché est un générateur de faible envergure, non identifié par le gouvernement pour des raisons de sécurité, dont l’arrêt forcé n’a pas menacé l’approvisionnement global du pays. Le ministère de l’Énergie a rapidement pris contact avec les dirigeants du secteur pour partager des recommandations de protection, tandis que le Centre national de cybersécurité a été saisi sans faire de commentaire officiel. Le piratage n’a fait aucune victime civile et semble avoir été pensé comme une démonstration de force capable d’interrompre le fonctionnement d’un équipement stratégique.

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Automate programmable industriel Siemens de la gamme SIMATIC S7-1500. Crédit : Siemens.

Cette action s’inscrit dans une campagne plus vaste visant les infrastructures vitales occidentales, marquée par une série de sabotages simultanés dans le secteur de l’eau aux États-Unis. Comme l’explique The Register, des piratages engagés dès le 26 juillet 2026 ont perturbé plus de trente stations d’épuration et de distribution d’eau potable réparties dans douze États américains, provoquant des inondations et des chutes de pression aux robinets. Les agences fédérales ont constaté l’usage de scripts d’exploitation automatisés générés par intelligence artificielle. Ces programmes s’attaquent directement aux automates industriels Siemens de la gamme S7, des boîtiers électroniques reliés à Internet qui pilotent les pompes et les valves physiques des usines sans nécessiter d’intervention humaine directe.

L’utilisation de l’intelligence artificielle pour concevoir ces attaques marque une évolution concrète, en abaissant le niveau technique nécessaire pour compromettre des équipements industriels exposés. Une vice-présidente d’un centre de recherche spécialisé dans les rançongiciels a indiqué que ces offensives ciblaient une large gamme de technologies opérationnelles afin de fragiliser les services essentiels. Une évaluation des risques du gouvernement britannique estime qu’une cyberattaque d’ampleur contre ses installations nationales a une probabilité comprise entre 5% et 25%. De son côté, le directeur général de l’organisme britannique de sécurité informatique a indiqué que ses services avaient géré plus de 200 incidents visant des infrastructures critiques au cours de l’année écoulée.

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Infrastructures critiques sous tension : la menace des scripts IA

Analyse synthétique des récents sabotages ciblant les réseaux énergétiques britanniques et les installations d’eau américaines via l’exploitation automatisée des automates industriels Siemens S7.

Arrêt de centrale (UK)
4 jours

Interruption totale d’un générateur électrique britannique suite à une cyberattaque ciblée.

Sites d’eau perturbés (US)
30+

Installations de traitement des eaux impactées dans 12 États américains (inondations, baisses de pression).

Incidents NCSC traités
200+

Cyberincidents majeurs gérés contre les infrastructures nationales critiques au cours de l’année écoulée.

Probabilité d’attaque majeure
5% à 25%

Évaluation officielle du gouvernement britannique quant au risque d’une cyberattaque réussie d’ampleur.

Anatomie d’un vecteur d’attaque basé sur l’IA

L’utilisation d’intelligence artificielle pour générer des scripts d’exploitation abaisse considérablement la barrière technique et accélère la vitesse de compromission des automates programmables industriels (PLC).

1

Génération par IA

Création automatisée de scripts d’exploitation ciblés sans effort manuel massif.

2

Scan des PLC exposés

Détection d’automates Siemens S7 connectés directement à Internet sans isolation.

3

Injection d’ordres

Prise de contrôle distante des pompes, valves et modules de commande physique.

4

Arrêt et sabotage

Interruption de production d’électricité ou altération de la pression d’eau distribuée.

📊 Cibles des scripts IA sur les systèmes OT

Les attaquants privilégient la compromission de boîtiers électroniques industriels (Siemens S7) pour leur rôle critique dans le contrôle physique direct des infrastructures.

Source : Alertes conjointes FBI / CISA / NCSC

🎯 Estimation officielle du risque d’attaque (UK)

Le gouvernement britannique estime entre 5% et 25% le risque d’une cyberattaque d’ampleur réussie contre ses infrastructures stratégiques.

Source : Évaluation nationale des risques du Cabinet Office

📈 Évolution du nombre d’incidents traités contre les infrastructures critiques

La multiplication des attaques simultanées montre une nette intensification des campagnes cyber étatiques, atteignant plus de 200 incidents majeurs gérés en une seule année par le NCSC britannique.

DCOD Médias — Infographie d’actualité cybersécurité et infrastructures critiques.

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