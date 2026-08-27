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Proton lance AI Paper Trail pour évaluer ChatGPT et Claude

Un utilisateur assis à un bureau en bois consulte sur son ordinateur portable l'assistant Lumo de Proton, symbolisé par un chat violet à l'écran, illustrant l'outil AI Paper Trail conçu pour évaluer la confidentialité des échanges sur ChatGPT et Claude. — Logo DCOD en filigrane.
Le service Proton lance AI Paper Trail, un outil gratuit mesurant les informations personnelles accumulées par ChatGPT et Claude dans les échanges.

TL;DR : L’essentiel

  • Proton a lancé l’outil gratuit AI Paper Trail pour permettre aux utilisateurs d’analyser l’historique de leurs échanges exporté depuis ChatGPT ou Claude, afin de mesurer l’exposition de leurs données confidentielles.
  • Le logiciel attribue un score d’exposition, détermine un profil de confidentialité et évalue la valeur financière théorique des informations personnelles accumulées au fil des mois par les modèles d’intelligence artificielle.
  • Les fichiers téléversés pour l’analyse sont supprimés des serveurs de l’assistant Lumo juste après le traitement, tandis que les résultats restent uniquement accessibles à l’utilisateur sous forme de rapport privé.

La société Proton a lancé un outil gratuit nommé AI Paper Trail pour aider les utilisateurs à évaluer le volume de données personnelles enregistrées par les agents conversationnels. Intégré directement à l’assistant orienté vers la vie privée Lumo, ce service génère un bilan personnalisé dès la réception de l’historique d’échanges exporté depuis ChatGPT ou Claude. L’analyse démontre que la juxtaposition de requêtes apparemment anodines permet de constituer un profil d’une grande précision, couvrant l’intitulé de poste, le niveau de responsabilité, la structure familiale, l’état de santé, la localisation générale ainsi que la situation financière.

Comme le détaille CyberInsider, la plateforme attribue un score d’exposition fondé sur la sensibilité des éléments identifiés et calcule une estimation de la valeur financière que représentent ces données privées pour un fournisseur d’intelligence artificielle. Le rapport classe le profil de confidentialité de l’utilisateur tout en mettant en lumière les prédictions invisibles formulées par l’outil au fil des mois. Les infrastructures sous-jacentes des grands modèles conservent également des éléments annexes, notamment les fichiers téléversés, les métadonnées de connexion, le type d’appareil et les habitudes de navigation, réutilisés ensuite pour l’entraînement d’algorithmes ou partagés avec des partenaires commerciaux.

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Les trois étapes pour évaluer la quantité de données personnelles accumulées par les agents conversationnels grâce au service AI Paper Trail. (Crédit : Proton)

Pour garantir la protection des informations traitées durant la procédure, l’outil détruit l’intégralité des fichiers téléversés immédiatement après l’analyse et n’enregistre aucun journal de connexion sur ses serveurs. L’architecture repose sur un chiffrement à accès zéro propre à l’écosystème Lumo, empêchant toute réutilisation des données à des fins d’apprentissage ou de revente. L’application propose en outre d’exporter une version caviardée du rapport pour démontrer le niveau d’exposition sans divulguer le contenu exact des échanges, tandis que la compatibilité avec d’autres assistants conversationnels du marché est annoncée pour de futures mises à jour.

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