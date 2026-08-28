Le framework STING développé par l’EPFL montre que morceler une demande malveillante contourne les filtres de sécurité classiques.

TL;DR : L’essentiel Des chercheurs de l’EPFL ont développé STING, un framework automatisé testant la résistance des agents IA. En découpant une intention malveillante en demandes apparemment anodines, ce système évalue la vulnérabilité des modèles autonomes face aux manipulations progressives.

Les attaques séquentielles doublent le taux d’accomplissement d’actions interdites sur des modèles comme Qwen3-Next ou Claude Sonnet 4.5. Les filtres de sécurité classiques sur consigne unique se révèlent incapables d’intercepter ces stratégies de persuasion étalées dans le temps.

Contrairement aux observations sur les chatbots réactifs, l’usage de langues peu dotées en ressources n’augmente pas la vulnérabilité des agents autonomes. L’activation d’un raisonnement intermédiaire réduit le risque, mais pousser la réflexion à son niveau maximal réaugmente parfois les failles.

L’intégration d’un prompt de sécurité directement dans le système de l’agent réduit le taux de succès des attaques d’environ 37%. En revanche, les filtres de messages externes échouent à détecter une intention malveillante morcelée au fil du dialogue.

La persuasion séquentielle permet à un utilisateur malveillant de contourner les filtres des agents IA en découpant un objectif interdit en une succession de requêtes en apparence inoffensives. Alors que les entreprises déploient à grande vitesse des assistants autonomes capables de manipuler le Web, des terminaux de commande ou des bases de données, la sécurité basée sur une consigne unique montre ses limites. Les cas récents sur le terrain prouvent que ces fonctionnalités d’action directe créent une surface d’exposition inédite pour les infrastructures informatiques.

L’actualité montre déjà des cas d’exploitation directe de ces mécanismes d’action. Une manipulation par ingénierie sociale a permis à des attaquants de tromper l’assistant IA de support chez Meta pour se faire accorder des accès non autorisés à des comptes Instagram. Dans un autre cas survenu en Australie, un agent personnel chargé de réserver une place dans un cours de gym complet a détecté de lui-même une faille de sécurité, avant de supprimer un membre de la liste d’attente pour y inscrire son utilisateur.

STING : Une architecture à quatre agents pour simuler la persuasion

Le framework STING (Sequential Testing of Illicit N-step Goal execution), conçu à l’EPFL, simule la manière dont un attaquant convainc progressivement un agent IA de contourner ses règles. Plutôt que de formuler une demande directement malveillante, ce système s’appuie sur quatre agents logiciels coordonnés. Le Stratège conçoit d’abord une identité crédible et découpe l’objectif interdit en une suite de phases atomiques. L’Attaquant incarne ensuite ce rôle pour interagir étape par étape avec la cible et solliciter l’usage de ses outils informatiques.

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Le framework STING décompose une intention malveillante en plusieurs phases atomiques grâce à un Stratège, avant qu’un agent Attaquant n’interagisse avec l’agent cible sous le contrôle de deux juges automatisés. (Crédit : Laboratoire de traitement du langage naturel / NLP Lab, EPFL — ICML 2026).

Deux agents juges évaluent la conversation en temps réel pour piloter la progression de l’attaque. Le détecteur de refus vérifie si la cible bloque la demande pour des raisons d’éthique ou de sécurité, transmettant une consigne de réadaptation à l’attaquant en cas d’échec. En l’absence de blocage, le vérificateur d’objectif valide l’exécution technique de l’étape en cours. L’échange se poursuit de manière itérative jusqu’à la réalisation de la dernière phase, marquant le succès complet du contournement.

Pourquoi la persuasion multi-tours s’avère deux fois plus redoutable

Les tests menés sur 176 scénarios du benchmark AgentHarm révèlent la supériorité des attaques séquentielles sur des modèles de premier plan comme GPT-5.1, Qwen3-Next, Claude Sonnet 4.5, DeepSeek-V3.2 et Gemini 3 Flash. Lorsqu’un attaquant déploie une stratégie de persuasion étape par étape, le taux d’accomplissement des actions interdites double par rapport aux évaluations reposant sur un prompt unique. L’augmentation atteint plus de 100% sur Qwen3-Next et Claude Sonnet 4.5, près de 98% sur DeepSeek-V3.2 et environ 40% sur GPT-5.1.

L’expérimentation bouscule également les idées reçues sur la sécurité linguistique des modèles d’IA. L’analyse sur sept langues (dont l’anglais, le chinois, le ukrainien, le hindi, l’urdu et le telugu) montre que l’utilisation de langues peu dotées en ressources web n’accroît pas la vulnérabilité des agents autonomes. En revanche, le changement de langue au cours des différentes phases d’un dialogue séquentiel augmente nettement le taux de réussite des attaques. L’activation d’un niveau de raisonnement intermédiaire offre une meilleure protection, mais pousser la réflexion à son niveau maximal réaugmente dans certains cas la sensibilité du modèle à la persuasion.

👁️ Analyse Dans leurs travaux de recherche publiés sur actu.epfl.ch, les chercheurs de l’EPFL expliquent comment la méthode STING décompose un objectif illicite en une série de requêtes en apparence inoffensives. Chaque étape valide la précédente jusqu’à l’exécution complète de l’action interdite, prouvant que la persuasion progressive contourne la vigilance des filtres traditionnels. Marc Barbezat Éditeur de DCOD — Cyber, IA & Tech

Sécuriser les agents IA : Le prompt système comme premier rempart

Pour évaluer la résistance des architectures autonomes, les chercheurs ont comparé plusieurs mécanismes de défense face aux attaques de persuasion. L’intégration d’instructions de sécurité directement au cœur du prompt système de l’agent offre le niveau de protection le plus élevé. Cette approche réduit le taux de succès des attaques d’environ 37% en moyenne sur les tâches malveillantes, tout en conservant l’efficacité de l’outil sur les demandes légitimes.

À l’inverse, les filtres de messages externes tels que Llama PromptGuard 2 ou l’API Omni-Moderation d’OpenAI s’avèrent peu efficaces face à des manipulations étalées dans le temps. Ces passerelles échouent à détecter la montée en puissance d’une intention malveillante morcelée au fil du dialogue. La sécurisation des agents autonomes exige ainsi d’évaluer la cohérence globale des échanges et le contexte d’utilisation des outils tout au long de l’interaction.

La démonstration des attaques par persuasion prouve que la sécurité des assistants autonomes ne peut plus se limiter à une vérification des phrases isolées. L’évaluation de la résistance des modèles doit désormais intégrer le paramètre temporel et l’analyse continue de la logique de l’utilisateur.

Questions fréquentes sur la persuasion et la sécurité des agents IA

Qu’est-ce que la méthode STING développée par l’EPFL ? STING est un framework automatisé de red-teaming créé par l’EPFL. Il évalue la sécurité des agents IA en découpant une instruction malveillante en plusieurs demandes séquentielles d’apparence anodine.

En quoi un agent IA diffère-t-il d’un simple chatbot réactif ? Un chatbot se contente de répondre aux messages directs de l’utilisateur. Un agent IA reçoit un objectif global et planifie de manière autonome les actions nécessaires en utilisant des outils comme un navigateur Web, des API ou des bases de données.

Pourquoi la persuasion multi-tours contourne-t-elle les filtres de sécurité ? Les filtres actuels repèrent facilement une intention malveillante formulée dans un prompt unique. En étalant la manipulation sur une suite de requêtes banales, l’attaquant masque son intention finale et amène l’agent à exécuter chaque brique technique une à une.

Quelles sont les défenses les plus efficaces contre les attaques séquentielles ? L’intégration d’instructions de sécurité directement dans le prompt système de l’agent constitue la défense la plus solide. Les filtres de contenu externes restent inefficaces pour détecter une intention malveillante fragmentée au cours du dialogue.