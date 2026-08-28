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Coups de filet & sanctions : 6 opérations contre la cybercriminalité du 28 août 2026 (dont Mabna Institute)

Illustration pour la veille cybercriminalité et crypto : une paire de menottes en métal repose sur un clavier d'ordinateur au premier plan. En arrière-plan sombre, une silhouette de hacker encapuchonné fait face à un réseau lumineux d'icônes de cryptomonnaies interconnectées, incluant les symboles du Bitcoin et de l'Ethereum, dans des teintes bleues et rouges.
Voici la revue hebdomadaire des actions menées contre la cybercriminalité : arrestations, démantèlements, sanctions ou annonces des forces de l'ordre.

Faits marquants de la semaine

  • Le ministère américain de la Justice a inculpé 17 membres du Mabna Institute, soupçonnés d’une campagne de piratage active depuis au moins 2013, ayant volé plus de 31 téraoctets à des universités, entreprises et agences.
  • Aux États-Unis, un membre “historique” du réseau 764 et dirigeant d’une branche a été condamné à 77 ans de prison. Il a plaidé coupable notamment pour production de contenus pédocriminels.
  • À San Francisco, une militante opposée à l’intelligence artificielle a été reconnue coupable par un jury après une action ayant consisté à enchaîner et verrouiller les portes du siège d’OpenAI, et s’est rendue aux autorités.
  • À Zurich, un homme présenté comme le développeur central de malwares utilisés pour chiffrer des données d’entreprises (dont Stadler Rail) est jugé pour extorsion, grave détérioration de données et blanchiment; les dommages annoncés se chiffrent en millions.

Cette semaine, plusieurs affaires illustrent le poids croissant du judiciaire dans les enjeux cyber et technologiques. Aux États-Unis, 17 membres du Mabna Institute sont inculpés pour une campagne de piratage ayant touché des universités, entreprises et agences, avec plus de 31 téraoctets dérobés, tandis qu’un membre du réseau 764 écope de 77 ans de prison. En Suisse, un procès vise un développeur présumé de malwares liés à des ransomwares contre des entreprises, avec des préjudices en millions. En parallèle, une protestation visant OpenAI conduit à une condamnation, et le DoJ soutient xAI contre une loi du Minnesota sur les outils de “nudification”.

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La sélection des 6 actualités à retenir cette semaine

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