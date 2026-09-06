Pegasus et NoviSpy ciblent 14 opposants politiques en Serbie

Des alertes d’Apple révèlent l’espionnage de la société civile serbe par des logiciels espions mercenaires avant des échéances électorales sous tension.

TL;DR : L’essentiel Au moins quatorze membres de la société civile serbe, incluant des étudiants contestataires et des élus d’opposition, ont subi des tentatives d’espionnage via des programmes malveillants sophistiqués au cours de l’année 2026.

Une analyse technique a confirmé l’infection d’un téléphone par Pegasus sans aucune interaction de la victime, grâce à une vulnérabilité présente dans la messagerie iMessage qu’un correctif d’Apple a neutralisée plus tard.

Un second outil malveillant nommé NoviSpy a été détecté sur l’appareil d’un manifestant après sa garde à vue par les autorités, dans un contexte électoral marqué par de fortes contestations populaires.

Au moins quatorze représentants de la société civile serbe ont été visés par un logiciel espion sophistiqué, marquant la plus importante campagne de surveillance numérique documentée dans le pays. Cette offensive a été révélée après l’envoi d’avertissements de sécurité par Apple à des utilisateurs dans cent dix pays, signalant des attaques étatiques potentielles. Comme le rapporte The Guardian, les investigations menées par le laboratoire Citizen Lab et l’organisation Share Foundation ont identifié des cibles parmi des militants étudiants engagés contre la corruption, ainsi qu’un député d’opposition et un conseiller local.

Les analyses techniques ont mis en évidence l’utilisation de Pegasus, conçu par NSO Group, capable de prendre le contrôle complet d’un appareil, d’activer le micro et d’extraire les messages chiffrés. L’infection s’est opérée sans aucune action de la victime, en exploitant une faille dans la messagerie iMessage entre décembre 2025 et janvier 2026. D’après les observations publiées par SecurityAffairs, un second programme malveillant nommé NoviSpy a également été repéré sur le téléphone Android d’un manifestant, installé pendant sa rétention par les forces de l’ordre. Si le gouvernement serbe a fermement démenti toute implication, cette vague coïncide avec les élections locales du 29 mars 2026 et les législatives anticipées annoncées pour octobre.

Apple a neutralisé la faille exploitée par Pegasus avec la mise à niveau iOS 18.4.1, rendant cette méthode inopérante sur les appareils maintenus à jour. Face à la persistance de ces outils offensifs, les spécialistes recommandent d’activer le mode de protection renforcée sur les téléphones et de solliciter sans attendre l’assistance technique de Share Foundation ou de la ligne d’aide d’Access Now dès la réception d’une notification d’alerte.

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