Data leaks : 15 fuites de données majeures du 3 septembre 2026 (dont Manchester Airports)

Faits marquants de la semaine
- Une cyberattaque contre Manchester Airports Group a exposé des données de 8,7 millions de clients à Manchester, London Stansted et East Midlands (incident découvert le mardi 25 août). Emails, numéros de téléphone, plaques et codes postaux sont concernés, sans données bancaires.
- Le groupe ShinyHunters affirme avoir compromis McKesson et obtenu des données de plus de 284 millions de patients, incluant des informations médicales, d’identité, de prescriptions et sur des professionnels de santé. Des échantillons examinés semblent cohérents avec ces affirmations.
- Le gouvernement de Berlin confirme une tentative d’extorsion après un compromis en août du réseau administratif de la ville, et indique qu’il ne cédera pas aux exigences. Des analyses forensiques ont identifié d’autres sorties de données dans un département sénatorial.
- TikTok accepte de payer 400 millions de dollars pour régler des accusations américaines de violation de lois sur la vie privée des enfants (COPPA) liées à la collecte de données d’utilisateurs de moins de 13 ans. L’accord prévoit 300 millions immédiats et 100 millions sous condition d’une décision judiciaire.
Cette semaine met en évidence une accumulation d’incidents centrés sur la donnée personnelle et la pression financière associée : exposition de 8,7 millions de clients d’un opérateur aéroportuaire au Royaume-Uni, revendication d’un vol portant sur 284 millions de patients chez McKesson, et tentative d’extorsion visant le réseau administratif de Berlin avec de nouveaux flux de données identifiés. En parallèle, les régulateurs et autorités accentuent la contrainte juridique autour des données de mineurs (accord à 400 millions de dollars aux États-Unis, amende au Brésil). D’autres fuites et soupçons de traçage par “empreinte” du navigateur complètent ce tableau.
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La sélection des 15 actualités à retenir cette semaine
Une cyberattaque contre l'opérateur aéroportuaire britannique MAG expose les données de 8,7 millions de clients répartis sur trois aéroports.
Une cyberattaque contre Manchester Airports Group a exposé les données de 8,7 millions de clients des aéroports de Manchester, Stansted et East Midlands. Manchester Airports Group a révélé qu'un tiers non autorisé avait accédé aux données clients… Lire la suite
ShinyHunters affirme qu'une fuite de données chez McKesson expose 284 millions de patients
Le groupe de cybercriminels ShinyHunters affirme avoir compromis McKesson et obtenu des données sur plus de 284 millions de patients, incluant des informations médicales, d'identité, de prescription et de prestataires de soins hautement sensibles. CyberInsider a examiné… Lire la suite
Berlin refuse de payer les pirates informatiques qui ont volé des données sur le réseau d'État de la ville.
Le gouvernement du Land de Berlin a confirmé être la cible d'une tentative d'extorsion suite à la compromission, en août dernier, du réseau administratif de la ville, et a déclaré qu'il ne céderait pas aux exigences des… Lire la suite
TikTok conclut un accord à l'amiable pour 400 millions de dollars dans une affaire de protection de la vie privée des enfants aux États-Unis.
TikTok versera 400 millions de dollars pour mettre fin aux poursuites américaines l'accusant d'avoir enfreint les lois sur la protection de la vie privée des enfants en collectant des données d'utilisateurs de moins de 13 ans. Le… Lire la suite
Le Brésil inflige une amende de 29,9 millions de dollars au propriétaire de TikTok pour des données concernant des enfants, notamment des sessions d'invités.
Le Brésil a infligé une amende à ByteDance, propriétaire de TikTok, pour sa gestion des données d'enfants. Cette décision concerne même des personnes n'ayant jamais possédé de compte. L'Agence nationale de protection des données a imposé mardi… Lire la suite
La Pologne a demandé à la Commission européenne d'infliger une amende de 250 millions d'euros à Meta pour publicités frauduleuses.
Le vice-Premier ministre et ministre polonais du Numérique a demandé à la Commission européenne d'infliger une amende de 250 millions d'euros (environ 291 millions de dollars) à Meta pour des escroqueries et de la publicité… Lire la suite
Fuites concernant GTA 6 : 7 choses que nous n’avons pas encore vues dans les images de Cyberleek
Le leaker de Grand Theft Auto VI connu sous le pseudonyme de Cyberleek publie quasiment quotidiennement des vidéos de gameplay du prochain jeu. Mercredi, Cyberleek a franchi un nouveau cap, dépassant les limites pour certains joueurs : il… Lire la suite
Fuite de données chez Carhartt : les informations de 12,9 millions de comptes sont exposées.
Le groupe d'extorsion ShinyHunters a publié des données sensibles provenant de près de 13 millions de comptes volés au géant de la vente de vêtements Carhartt au début du mois, selon le service de notification des violations… Lire la suite
Des pirates informatiques exploitent la vulnérabilité CVE-2023-49105 pour voler des données nucléaires à une agence de recherche philippine.
Des opérateurs présumés sinophones ont exploité la faille critique CVE-2023-49105 d'ownCloud pour dérober des documents relatifs à des matières nucléaires, des données de réacteurs de recherche, des dossiers du personnel et des clés de chiffrement appartenant à… Lire la suite
Plusieurs cantons touchés par une fuite de données de propriétaires de véhicules
Des données de propriétaires de véhicules de plusieurs cantons, dont Vaud et Valais, ont été dérobées à la mi-août par des cybercriminels. Cela concerne toutefois uniquement des données déjà publiques. Lire la suite
AliExpress accusé d'avoir utilisé une technique de traçage des empreintes digitales de clients grâce à un système audio silencieux qui a également coupé le son des écouteurs d'un développeur.
Un développeur affirme avoir surpris Alibaba en train de suivre les internautes en diffusant des sons via des navigateurs vulnérables à l'empreinte audio. L'ingénieur logiciel a attiré l'attention sur ce problème en fin de semaine… Lire la suite
Une faille de sécurité au sein d'une plateforme de startups sud-coréenne révèle des défaillances majeures en matière de gestion.
Une faille de sécurité sur la plateforme de startups soutenue par le gouvernement sud-coréen a exposé des données personnelles chiffrées après l'inclusion d'une clé de chiffrement dans une API. Penta Security explique pourquoi les clés de chiffrement… Lire la suite
Des documents universitaires divulgués révèlent comment la Russie forme des pirates informatiques pour des opérations cybernétiques militaires.
La fuite de documents internes a révélé l'existence d'un système structuré de formation de cyberopérateurs militaires russes, intégré à l'Université technique d'État Bauman de Moscou. Ces documents indiquent que le département secret n° 4 de l'université formait… Lire la suite
Plus de 700 000 IBAN piratés : une seconde mutuelle victime d’une fuite massive de données en France
Une nouvelle mutuelle française vient d'être piratée. Un pirate affirme détenir les données de plus d'un million d'assurés de Solimut Mutuelle, IBAN et numéros de Sécurité sociale compris. La mutuelle confirme une fuite d'informations et recommande à… Lire la suite
Cyberattaque chez E.Leclerc : une fuite a exposé les données des clients
LCommerce, la société derrière Allo E.Leclerc, vient de révéler que l'un de ses prestataires logistiques a été piraté. L'incident a permis à un pirate de compromettre les données personnelles de certains des clients de l'enseigne. Lire la suite
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