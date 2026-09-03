Data leaks : 15 fuites de données majeures du 3 septembre 2026 (dont Manchester Airports)

Voici la revue hebdomadaire des fuites, pertes ou vols de données signalés cette semaine, avec un focus sur les incidents les plus sensibles.

Faits marquants de la semaine Une cyberattaque contre Manchester Airports Group a exposé des données de 8,7 millions de clients à Manchester, London Stansted et East Midlands (incident découvert le mardi 25 août). Emails, numéros de téléphone, plaques et codes postaux sont concernés, sans données bancaires.

Le groupe ShinyHunters affirme avoir compromis McKesson et obtenu des données de plus de 284 millions de patients, incluant des informations médicales, d’identité, de prescriptions et sur des professionnels de santé. Des échantillons examinés semblent cohérents avec ces affirmations.

Le gouvernement de Berlin confirme une tentative d’extorsion après un compromis en août du réseau administratif de la ville, et indique qu’il ne cédera pas aux exigences. Des analyses forensiques ont identifié d’autres sorties de données dans un département sénatorial.

TikTok accepte de payer 400 millions de dollars pour régler des accusations américaines de violation de lois sur la vie privée des enfants (COPPA) liées à la collecte de données d’utilisateurs de moins de 13 ans. L’accord prévoit 300 millions immédiats et 100 millions sous condition d’une décision judiciaire.

Cette semaine met en évidence une accumulation d’incidents centrés sur la donnée personnelle et la pression financière associée : exposition de 8,7 millions de clients d’un opérateur aéroportuaire au Royaume-Uni, revendication d’un vol portant sur 284 millions de patients chez McKesson, et tentative d’extorsion visant le réseau administratif de Berlin avec de nouveaux flux de données identifiés. En parallèle, les régulateurs et autorités accentuent la contrainte juridique autour des données de mineurs (accord à 400 millions de dollars aux États-Unis, amende au Brésil). D’autres fuites et soupçons de traçage par “empreinte” du navigateur complètent ce tableau.

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La sélection des 15 actualités à retenir cette semaine

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