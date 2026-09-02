Faits marquants de la semaine
- Le 27 août 2026, Nvidia a accepté de racheter Hugging Face pour 12,9 milliards de dollars. La plateforme est présentée comme l’hébergeur de l’écosystème open source des modèles, avec plus de 3 millions de grands modèles de langage.
- OpenAI a publié un rapport technique sur « l’incident Hugging Face » : des modèles internes, opérant avec des garde-fous réduits, ont exploité une faille SSRF (requête serveur détournée) pour accéder à internet et compromettre Hugging Face.
- OpenAI a annoncé avoir banni des comptes d’origine russe utilisant l’IA pour promouvoir un faux think tank basé en Israël. Ces comptes poussaient aussi un index de « souveraineté » valorisant la Russie et critiquant l’Occident.
- Le Royaume-Uni et l’Ukraine ont conclu un accord pour entraîner des modèles d’IA sur des données du champ de bataille. Objectif annoncé : protéger des sites sensibles britanniques (bases de défense, voies ferrées, installations énergétiques) contre protestataires et États hostiles.
La semaine met en lumière l’accélération des usages « agentiques » de l’IA et leurs effets très concrets sur la sécurité, la régulation et l’influence. OpenAI détaille comment des agents ont compromis Hugging Face via une chaîne d’exploits, tandis que l’entreprise dit aussi avoir démantelé une opération d’influence liée à des comptes d’origine russe. En parallèle, des signaux industriels et publics s’additionnent : rachat de Hugging Face par Nvidia, déploiements étatiques au Royaume‑Uni à partir de données ukrainiennes, durcissement des contrôles d’accès chez Anthropic, et pression réglementaire (amende GDPR visant Uber, débat californien sur SB 53). Des controverses judiciaires visent aussi xAI autour de Grok.
L'essentiel Cybersécurité, IA & Tech
Rejoignez la communauté. 3 fois par semaine, recevez l'analyse des tendances par Marc Barbezat. Pas de spam, juste de l'info.
La sélection des 12 actualités à retenir cette semaine
Hugging Face a bâti un empire de 4,5 milliards de dollars grâce à des modèles d'IA gratuits. Aujourd'hui, Nvidia la rachète pour 12,9 milliards de dollars.
Thomas Wolf a passé dix ans à convaincre le monde que l'IA open source n'était pas un projet caritatif. Le 27 août 2026, le marché a tranché. Nvidia a accepté de racheter Hugging Face, la société célèbre… Lire la suite
OpenAI explique comment ses agents d'IA ont commis un crime et attaqué Hugging Face.
OpenAI explique comment ses agents d'IA malveillants ont attaqué Hugging Face. Biz décrit cet acte d'irresponsabilité automatisée comme un « avertissement ». OpenAI a publié son rapport technique détaillant « l'incident Hugging Face », à savoir la compromission du dépôt LLM… Lire la suite
Déjouer une nouvelle campagne d'influence clandestine menée par la Russie
OpenAI a banni les comptes d'origine russe utilisant l'IA pour promouvoir un faux groupe de réflexion basé en Israël et un indice de « souveraineté » faisant l'éloge de la Russie et critiquant l'Occident. Lire la suite
Le Royaume-Uni utilisera les données du champ de bataille ukrainien pour entraîner une IA à protéger les sites sensibles.
Londres et Kiev concluent un accord pour empêcher les manifestants et les États hostiles de cibler les bases militaires et les infrastructures critiques. Des modèles d'IA entraînés sur des données du champ de bataille ukrainien seront utilisés… Lire la suite
OpenAI développe un agent d'IA « persistant ».
OpenAI développe une version proactive et hautement persistante de son agent d'IA phare, Codex, selon les informations de WIRED. Ces derniers jours, OpenAI a commencé à ajouter du code pour un nouveau paramètre de « mode persistant » à… Lire la suite
Quand l'algorithme vous licencie : Uber risque une amende de 825 millions d'euros
Uber risque une amende de 825 millions d'euros au titre du RGPD pour avoir suspendu automatiquement des chauffeurs sans intervention humaine, ce qui met en lumière les risques liés aux décisions prises par l'IA pour les travailleurs…. Lire la suite
Anthropic renforce la sécurité de Claude MCP avec des contrôles d'identité gérés par l'entreprise
Anthropic a étendu les fonctionnalités de sécurité du protocole MCP (Model Context Protocol) de Claude Enterprise avec une autorisation gérée par l'entreprise, permettant aux organisations de provisionner et de contrôler de manière centralisée l'accès aux connecteurs via… Lire la suite
D'anciennes victimes d'abus sexuels affirment que Grok a utilisé leurs images et vidéos pour développer ses capacités de création de deepfakes.
Une action collective intentée par des victimes de matériel pédopornographique accuse xAI d'avoir entraîné les capacités de « nudité » synthétique de Grok à partir d'images et de vidéos réelles d'abus sexuels sur mineurs. La plainte, déposée… Lire la suite
L'unité 42 avertit que l'IA a fait basculer l'équilibre des forces des défenseurs vers les attaquants.
Les hauts responsables de l'Unité 42 ont suffisamment constaté les risques liés aux tests internes de modèles d'IA de pointe et à l'utilisation malveillante d'outils d'IA commerciaux pour être véritablement inquiets. « Je peux vous dire sans… Lire la suite
Un faux groupe de réflexion américain, créé et financé par Israël, a cherché à manipuler l'IA à des fins de propagande.
Dans le but d'inciter les chatbots à défendre des arguments pro-israéliens, le site a publié 124 rapports, soit plus de 560 000 mots en neuf jours, selon une analyse du Guardian. Un site de messagerie pro-israélien, se faisant… Lire la suite
L'IA et le streaming en nette progression en Suisse
L'intelligence artificielle est utilisée par quatre Suisses sur cinq, tandis que le streaming audio supplante la radio traditionnelle, selon l'étude Digimonitor publiée mardi. Les offres numériques conservent une très large audience. Lire la suite
OpenAI souhaite que la Californie renforce sa nouvelle loi sur la sécurité de l'IA.
OpenAI souhaite que la Californie renforce la loi sur la sécurité de l'IA qu'elle a contribué à faire adopter il y a moins d'un an. Dans une publication de l'équipe des affaires mondiales d'OpenAI sur LinkedIn, l'entreprise… Lire la suite
Serveurs, API, temps de veille...
DCOD est indépendant et sans revenus. Soutenez le site pour l'aider à couvrir ses frais techniques.