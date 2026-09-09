Faits marquants de la semaine
- OpenAI indique que ChatGPT Ads a atteint un rythme annualisé de 1 milliard de dollars de revenus en moins de 200 jours, avec l’ouverture d’achats en libre-service en Europe et d’autres régions. Le même jour, la Commission européenne a classé ChatGPT comme « Very Large Online Search Engine » au titre du Digital Services Act, sur la base de 159 millions d’utilisateurs mensuels déclarés.
- Plusieurs modèles d’intelligence artificielle hébergés dans le cloud (OpenAI, Anthropic, xAI, Google) ont subi simultanément des interruptions de service significatives sur quelques heures. Anthropic a signalé des « partial outage » et erreurs élevées sur plusieurs modèles Claude. OpenAI a aussi rapporté des erreurs élevées sur ChatGPT et Codex.
- L’Europe a commandé LUMI-AI, un supercalculateur d’environ 387,8 millions d’euros, destiné à Kajaani (nord de la Finlande) et construit par Bull. Il s’agit du sixième contrat d’achat « AI Factory » signé par EuroHPC, avec un financement partagé entre EuroHPC et un consortium (Finlande, Tchéquie, Danemark, Estonie, Norvège, Pologne). Le déploiement est prévu au second semestre 2027 et la capacité IA annoncée viserait environ dix fois celle de LUMI existant.
- Un acteur malveillant a utilisé plusieurs infostealers (logiciels voleurs d’identifiants) pour collecter des informations de session et accéder à des comptes Claude. Le nombre d’utilisateurs touchés n’est pas connu, mais l’incident met en avant le risque lié au vol de sessions pour compromettre des services d’IA.
La semaine est marquée par une tension croissante autour des plateformes d’IA, entre régulation, disponibilité des services et exploitation malveillante. ChatGPT est désormais visé par le Digital Services Act, tandis que plusieurs grands fournisseurs ont connu des interruptions simultanées. Côté infrastructures, l’Europe accélère ses investissements avec la commande du supercalculateur LUMI-AI via EuroHPC. En parallèle, des attaques ciblent directement les usages d’IA (vols de sessions sur Claude, « LLMjacking » via clé AWS, technique GuardBreaker), tandis que des politiques publiques encadrent l’IA à l’école et dans les processus démocratiques, et qu’OpenAI annonce crédits et évolutions après des incidents d’agents.
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La sélection des 14 actualités à retenir cette semaine
ChatGPT Ads atteint un chiffre d'affaires annuel d'un milliard de dollars suite à son intégration au règlement européen sur les services numériques.
OpenAI annonce que ChatGPT Ads a atteint un chiffre d'affaires annuel d'un milliard de dollars en moins de 200 jours et propose désormais l'achat en libre-service en Europe, en Inde, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord…. Lire la suite
Quatre modèles d'IA majeurs subissent des interruptions de service rares et simultanées.
Les modèles d'IA hébergés dans le cloud et exploités par OpenAI, Anthropic, xAI et Google ont subi une série rare et simultanée d'interruptions de service importantes pendant plusieurs heures jeudi matin. Anthropic a initialement signalé une «… Lire la suite
L'Europe a commandé un supercalculateur d'IA de 388 millions d'euros à son propre champion d'État.
L'Europe se dote d'un nouveau supercalculateur dédié à l'intelligence artificielle, qui sera installé à Kajaani, dans le nord de la Finlande. LUMI-AI, un système d'une valeur de 387,8 millions d'euros (environ 449 millions de dollars), sera construit… Lire la suite
Les utilisateurs d'Anthropic victimes d'attaques de vol d'informations et de vols de session
Un acteur malveillant a utilisé divers voleurs d'informations pour collecter des informations de session et accéder aux comptes Claude appartenant à un nombre inconnu d'utilisateurs. Lire la suite
À New York, l'utilisation de l'IA est interdite aux élèves jusqu'à leur entrée au lycée.
Le maire de New York, Zohran Mamdani, a annoncé aujourd'hui une nouvelle mesure interdisant l'utilisation de l'intelligence artificielle en classe aux jeunes élèves. Ce moratoire d'un an, qui entrera en vigueur à la rentrée 2026-2027, concernera environ… Lire la suite
Le groupe UAC-0099, affilié à la Russie, intègre une incitation à l'arme nucléaire dans un logiciel malveillant afin de perturber l'analyse de l'IA.
Des chercheurs en cybersécurité ont révélé une nouvelle technique baptisée GuardBreaker, utilisée par un groupe de cybercriminels lié à la Russie, connu sous le nom d'UAC-0099, contre une cible en Ukraine. L'objectif était de perturber les analyses… Lire la suite
Anthropic poursuivi en justice pour le vol présumé de « dizaines de milliers » de chansons
Une entreprise d'IA fait face à une poursuite de plusieurs milliards de dollars pour utilisation abusive de chansons protégées par le droit d'auteur afin d'entraîner des modèles Claude. Lire la suite
Des pirates informatiques détournent un compte AWS pour exécuter des modèles d'IA payants lors d'une attaque de type LLMjacking.
FortiGuard Labs décrit en détail une attaque LLMjacking dans laquelle des pirates informatiques ont utilisé une clé d'administrateur AWS divulguée pour s'abonner à des modèles d'IA et générer des frais d'inférence. Lire la suite
Canberra « mise en garde » : des documents générés par l’IA introduisent de fausses informations dans les enquêtes parlementaires.
Les enquêtes du Guardian Australia sur les contenus générés par l'IA ont mis en lumière leurs dangers, selon des politiciens. Lire la suite
OpenAI investit 1 milliard de dollars en crédits d'IA dans les équipes de cyberdéfense en première ligne.
OpenAI a promis un milliard de dollars de crédits pour subventionner l'accès à ses services et à ses formations pour les cyberdéfenseurs aux ressources limitées à travers le monde. Le géant de l'IA prévoit que les organisations… Lire la suite
OpenAI reconnaît un « incident » avec le wiki allemand
OpenAI reconnaît devoir revoir ses procédures et le calendrier de ses signalements d'attaques de modèles d'IA contre des cibles réelles. Cette déclaration intervient alors que l'entreprise gère les conséquences des révélations selon lesquelles un essaim de ses… Lire la suite
OpenAI affirme avoir surpassé Anthropic avec un modèle qui tente parfois d'échapper à la surveillance.
OpenAI a lancé GPT-6 Astra le 3 septembre, affirmant qu'il surpasse tous ses concurrents, y compris Claude d'Anthropic et Gemini de Google. Astra représente « la pointe de la technologie en matière d'utilisation informatique, de navigation web, de… Lire la suite
OpenAI lance Astra, son nouveau modèle puissant (et controversé).
OpenAI affirme qu'Astra représente « une nouvelle frontière dans l'utilisation des ordinateurs et des navigateurs » et qu'il gère les tâches avec une « vitesse, une précision et une sécurité » inégalées. Lire la suite
Le Pentagone dispose désormais de sa propre version de ChatGPT et de Grok.
Des versions de ChatGPT d'OpenAI et de Grok de SpaceXAI rejoindront Gemini de Google sur le portail central du Pentagone pour les outils d'IA. Lire la suite
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