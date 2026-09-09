Voici le tour d’horizon hebdomadaire des actualités à l’intersection de l’intelligence artificielle et de la cybersécurité : avancées technologiques, vulnérabilités, usages malveillants, réglementations et initiatives stratégiques à suivre.

Faits marquants de la semaine OpenAI indique que ChatGPT Ads a atteint un rythme annualisé de 1 milliard de dollars de revenus en moins de 200 jours, avec l’ouverture d’achats en libre-service en Europe et d’autres régions. Le même jour, la Commission européenne a classé ChatGPT comme « Very Large Online Search Engine » au titre du Digital Services Act, sur la base de 159 millions d’utilisateurs mensuels déclarés.

Plusieurs modèles d’intelligence artificielle hébergés dans le cloud (OpenAI, Anthropic, xAI, Google) ont subi simultanément des interruptions de service significatives sur quelques heures. Anthropic a signalé des « partial outage » et erreurs élevées sur plusieurs modèles Claude. OpenAI a aussi rapporté des erreurs élevées sur ChatGPT et Codex.

L’Europe a commandé LUMI-AI, un supercalculateur d’environ 387,8 millions d’euros, destiné à Kajaani (nord de la Finlande) et construit par Bull. Il s’agit du sixième contrat d’achat « AI Factory » signé par EuroHPC, avec un financement partagé entre EuroHPC et un consortium (Finlande, Tchéquie, Danemark, Estonie, Norvège, Pologne). Le déploiement est prévu au second semestre 2027 et la capacité IA annoncée viserait environ dix fois celle de LUMI existant.

Un acteur malveillant a utilisé plusieurs infostealers (logiciels voleurs d’identifiants) pour collecter des informations de session et accéder à des comptes Claude. Le nombre d’utilisateurs touchés n’est pas connu, mais l’incident met en avant le risque lié au vol de sessions pour compromettre des services d’IA.

La semaine est marquée par une tension croissante autour des plateformes d’IA, entre régulation, disponibilité des services et exploitation malveillante. ChatGPT est désormais visé par le Digital Services Act, tandis que plusieurs grands fournisseurs ont connu des interruptions simultanées. Côté infrastructures, l’Europe accélère ses investissements avec la commande du supercalculateur LUMI-AI via EuroHPC. En parallèle, des attaques ciblent directement les usages d’IA (vols de sessions sur Claude, « LLMjacking » via clé AWS, technique GuardBreaker), tandis que des politiques publiques encadrent l’IA à l’école et dans les processus démocratiques, et qu’OpenAI annonce crédits et évolutions après des incidents d’agents.

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La sélection des 14 actualités à retenir cette semaine

Quatre modèles d'IA majeurs subissent des interruptions de service rares et simultanées. Les modèles d'IA hébergés dans le cloud et exploités par OpenAI, Anthropic, xAI et Google ont subi une série rare et simultanée d'interruptions de service importantes pendant plusieurs heures jeudi matin. Anthropic a initialement signalé une «… Lire la suite

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