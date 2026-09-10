Data leaks : 12 fuites de données majeures du 10 septembre 2026 (dont Nexus)

Faits marquants de la semaine
- Un nouveau service de vol d’identité, baptisé Nexus, vend sur le dark web plus de 153 millions de scans de permis de conduire (États-Unis, Canada). Le FBI a ouvert une enquête.
- L’administration de la ville de Berlin confirme un vol de données et des tentatives d’extorsion après une revendication du groupe de ransomware Rhysida, qui a inscrit la ville sur son site de fuite.
- Plus de 2 000 documents internes (jusqu’en 2025) décrivent un département non public de la Bauman Moscow State Technical University, présenté comme un vivier formant des profils liés au GRU, associés à APT28 et Sandworm.
- McKesson, distributeur de médicaments et dispositifs médicaux aux États-Unis, indique avoir été piraté et s’attend à des dégradations intermittentes de service ; des attaquants affirment avoir volé des millions de dossiers patients.
Cette semaine met en évidence l’ampleur et la diversité des compromissions de données, avec des impacts directs sur des services publics et des secteurs sensibles. Berlin fait état d’une extorsion après une attaque Rhysida, tandis que McKesson anticipe des perturbations de service à la suite d’un piratage. Plusieurs affaires portent sur l’exposition d’informations personnelles à grande échelle : un service “Nexus” proposant 153 millions de permis, une brèche touchant plus de 9,5 millions de personnes chez Aesto Health, des données clients de Manchester Airports Group (8,8 millions), ainsi que des données judiciaires exposées via une plateforme de Thomson Reuters. S’y ajoutent une faille Lenovo ID exploitée pour accéder à 5 000 comptes Dropbox, une amende CNIL de 500 000 € contre un hôpital français, et des incidents affectant Trezor, Ledger et Steam.
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La sélection des 12 actualités à retenir cette semaine
Service d'enquête du FBI vendant plus de 153 millions de permis de conduire
Un nouveau service d'usurpation d'identité, lancé cette semaine sur le dark web, vend des numérisations de plus de 153 millions de permis de conduire américains et canadiens. D'après des entretiens avec des personnes dont les permis sont… Lire la suite
Berlin confirme un vol de données suite aux allégations d'attaque par ransomware Rhysida
L'administration municipale de Berlin a confirmé que des cybercriminels tentent d'extorquer de l'argent à la ville après que le groupe de ransomware Rhysida l'a répertoriée sur son site de fuite de données. […] Lire la suite
2 000 documents divulgués révèlent comment la Russie transforme des étudiants en ingénierie en cyberopérateurs du GRU.
2 000 documents divulgués révèlent l’existence du département secret n° 4 de l’université Bauman, qui formait des pirates informatiques et des propagandistes liés au GRU et associés aux groupes APT28 et Sandworm. Des documents divulgués révèlent l’existence d’un département… Lire la suite
Des pirates informatiques affirment que des millions de dossiers de patients ont été volés lors d'une fuite de données chez le géant de la santé McKesson.
L'entreprise, qui distribue des médicaments et des dispositifs médicaux aux hôpitaux et aux établissements de soins de santé à travers les États-Unis, a déclaré avoir été victime d'un piratage informatique et s'attend à des interruptions de service… Lire la suite
Des pirates informatiques ont accédé à 5 000 comptes Dropbox via une faille d'identification Lenovo.
Une faille dans le processus de vérification des adresses e-mail de Lenovo ID a permis à une personne non autorisée d'accéder à environ 5 000 comptes Dropbox… Lire la suite
Aesto Health indique qu'une fuite de données affecte plus de 9,5 millions de patients.
La société Aesto LLC, exerçant ses activités sous le nom d'Aesto Health, a révélé qu'une fuite de données découverte récemment affecte plus de 9,5 millions de personnes. […] Lire la suite
Les escrocs à l'origine du piratage du groupe aéroportuaire de Manchester ont divulgué les données de 8,8 millions de personnes.
Des données du groupe Manchester Airports Group (MAG), prétendument divulguées par FulcrumSec, exposent les adresses électroniques et les numéros de téléphone de 8,8 millions de personnes. Manchester Airports Group, qui exploite les aéroports de Manchester, de Londres… Lire la suite
Un hôpital français écope d'une amende de 500 000 € après une fuite de données ayant exposé les informations de 727 000 personnes.
La CNIL a infligé une amende de 500 000 € (580 000 $) à l’Hôpital privé de la Loire pour avoir omis de protéger adéquatement les données des patients et de leurs proches. […] Lire la suite
Des données judiciaires américaines et canadiennes exposées lors d'une fuite de données chez Thomson Reuters
Des informations judiciaires confidentielles et des données personnelles sensibles ont été exposées lors d'une violation de la plateforme d'archives de Thomson Reuters, affectant les tribunaux d'au moins 12 États américains, des îles Vierges américaines et du Canada. Lire la suite
Trezor affirme que la faille de sécurité chez ShipMonk a exposé les données de 67 000 clients américains qu’elle prétendait avoir supprimées.
Le fabricant de portefeuilles matériels Trezor a annoncé vendredi que 67 000 clients américains supplémentaires ont été touchés par une faille de sécurité chez son prestataire de livraison ShipMonk. Les informations compromises comprennent les noms, adresses électroniques, numéros… Lire la suite
Ledger fait face à une action collective de 500 millions de dollars pour violation de données.
Ledger, fabricant de portefeuilles matériels pour cryptomonnaies, fait face à une action collective réclamant au moins 500 millions de dollars suite à plusieurs violations de données clients. Les plaignants affirment que l’entreprise n’a pas… Lire la suite
13 To de données de Steam ont fuité
Pendant des années, un point d'accès de l'ancienne infrastructure de Steam est resté ouvert au public sans que personne ne s'en aperçoive. Des individus ont fini par le trouver, et ils en ont extrait entre 12 et… Lire la suite
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