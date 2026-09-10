Data leaks : 12 fuites de données majeures du 10 septembre 2026 (dont Nexus)

Voici la revue hebdomadaire des fuites, pertes ou vols de données signalés cette semaine, avec un focus sur les incidents les plus sensibles.

Faits marquants de la semaine Un nouveau service de vol d’identité, baptisé Nexus, vend sur le dark web plus de 153 millions de scans de permis de conduire (États-Unis, Canada). Le FBI a ouvert une enquête.

L’administration de la ville de Berlin confirme un vol de données et des tentatives d’extorsion après une revendication du groupe de ransomware Rhysida, qui a inscrit la ville sur son site de fuite.

Plus de 2 000 documents internes (jusqu’en 2025) décrivent un département non public de la Bauman Moscow State Technical University, présenté comme un vivier formant des profils liés au GRU, associés à APT28 et Sandworm.

McKesson, distributeur de médicaments et dispositifs médicaux aux États-Unis, indique avoir été piraté et s’attend à des dégradations intermittentes de service ; des attaquants affirment avoir volé des millions de dossiers patients.

Cette semaine met en évidence l’ampleur et la diversité des compromissions de données, avec des impacts directs sur des services publics et des secteurs sensibles. Berlin fait état d’une extorsion après une attaque Rhysida, tandis que McKesson anticipe des perturbations de service à la suite d’un piratage. Plusieurs affaires portent sur l’exposition d’informations personnelles à grande échelle : un service “Nexus” proposant 153 millions de permis, une brèche touchant plus de 9,5 millions de personnes chez Aesto Health, des données clients de Manchester Airports Group (8,8 millions), ainsi que des données judiciaires exposées via une plateforme de Thomson Reuters. S’y ajoutent une faille Lenovo ID exploitée pour accéder à 5 000 comptes Dropbox, une amende CNIL de 500 000 € contre un hôpital français, et des incidents affectant Trezor, Ledger et Steam.

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La sélection des 12 actualités à retenir cette semaine

Service d'enquête du FBI vendant plus de 153 millions de permis de conduire Un nouveau service d'usurpation d'identité, lancé cette semaine sur le dark web, vend des numérisations de plus de 153 millions de permis de conduire américains et canadiens. D'après des entretiens avec des personnes dont les permis sont… Lire la suite

2 000 documents divulgués révèlent l’existence du département secret n° 4 de l’université Bauman, qui formait des pirates informatiques et des propagandistes liés au GRU et associés aux groupes APT28 et Sandworm. Des documents divulgués révèlent l’existence d’un département… Lire la suite

13 To de données de Steam ont fuité Pendant des années, un point d'accès de l'ancienne infrastructure de Steam est resté ouvert au public sans que personne ne s'en aperçoive. Des individus ont fini par le trouver, et ils en ont extrait entre 12 et… Lire la suite