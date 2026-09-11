Coups de filet & sanctions : 8 opérations contre la cybercriminalité du 11 septembre 2026 (dont ZeroBytes)

Faits marquants de la semaine
- Les autorités françaises ont interpellé un suspect de 18 ans, présenté comme membre de ZeroBytes, après des attaques ayant exposé des données fiscales d’au moins 678 000 personnes et entreprises.
- Les États-Unis annoncent une récompense de 10 millions de dollars pour toute information sur le chef de l’unité cyber des Gardiens de la révolution islamique (IRGC), qui supervise notamment des groupes comme CyberAv3ngers.
- Le botnet Sality, infrastructure criminelle basée en Russie, a été démantelé lundi après 23 ans d’activité et plus de 11 millions d’appareils infectés, via une opération avec forces de l’ordre, CrowdStrike et la Shadowserver Foundation.
- Un ressortissant russe encourt jusqu’à 20 ans de prison aux États-Unis pour une campagne de malware ayant infecté 80 000 freelances ; il a comparu lundi à San Francisco après extradition depuis Chypre.
La semaine est marquée par une forte actualité judiciaire et policière autour de la cybercriminalité et des opérations étatiques : arrestation en France liée à la fuite de données fiscales (678 000 victimes), récompense américaine visant un responsable de l’unité cyber de l’IRGC, et extradition aux États-Unis dans une affaire de malware touchant 80 000 freelances. Sur le terrain technique, le démantèlement du botnet peer-to-peer (réseau décentralisé entre machines infectées) Sality met fin à 23 ans d’activité et à l’infection de plus de 11 millions d’appareils. En parallèle, Mullvad annonce l’arrêt de ses serveurs DNS-over-HTTPS publics en 2026, tandis que Taïwan poursuit une affaire d’exportation illégale de serveurs d’IA.
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La sélection des 8 actualités à retenir cette semaine
La police française arrête le pirate informatique présumé de ZeroBytes pour vol de données fiscales.
Les autorités françaises ont arrêté un jeune homme de 18 ans, membre présumé de ZeroBytes, pour des attaques ayant exposé les données fiscales d'au moins 678 000 personnes et entreprises. Lire la suite
Les États-Unis offrent 10 millions de dollars pour toute information concernant l'Iran, soupçonné d'être à l'origine de cyberattaques contre des infrastructures critiques.
Le chef de l'unité cybernétique des Gardiens de la révolution supervise des groupes de pirates informatiques tels que les CyberAv3ngers, a déclaré le département d'État en offrant une récompense pour toute information le… Lire la suite
Un réseau de bots russe tenace a été démantelé après 23 ans d'activité.
Sality, un réseau de zombies basé en Russie qui a infecté plus de 11 millions d'appareils en 23 ans d'activité, a été démantelé lundi par les forces de l'ordre, CrowdStrike et la fondation Shadowserver. CrowdStrike, qui a… Lire la suite
Un ressortissant russe risque 20 ans de prison pour une campagne de logiciels malveillants ayant infecté 80 000 travailleurs indépendants.
Un Russe a comparu lundi devant un tribunal fédéral de San Francisco après avoir été arrêté à Chypre en mai 2025 et extradé vers les États-Unis la semaine dernière. Lire la suite
Des Nigérians extradés vers les États-Unis pour extorsion sexuelle et meurtre de deux adolescents
Deux Nigérians extradés vers les États-Unis jeudi ont été inculpés d'implication dans des affaires d'extorsion sexuelle ayant entraîné la mort de deux victimes mineures dans le Mississippi et en Caroline du Nord. […] Lire la suite
Cinq Vénézuéliens ont plaidé coupable d'attaques visant à voler le jackpot d'un distributeur automatique de billets aux États-Unis.
Cinq ressortissants vénézuéliens ont plaidé coupable d'avoir tenté de vider des distributeurs automatiques de billets (DAB) à l'aide d'un logiciel malveillant lors d'une série d'attaques de type « jackpotting » de DAB. […] Lire la suite
Mullvad va fermer ses serveurs DNS publics cryptés et soutient Quad9.
Mullvad a annoncé la fermeture de ses serveurs DNS-over-HTTPS (DoH) publics chiffrés le 2 novembre 2026. L'entreprise soutiendra financièrement Quad9, fournisseur de DNS axé sur la confidentialité. Les utilisateurs ayant configuré manuellement le service DNS public de… Lire la suite
Taïwan inculpe neuf personnes pour trafic de serveurs d'IA « haut de gamme » vers la Chine.
Parmi les personnes inculpées figurent deux employés de Super Micro et un de Nvidia, ce qui constitue un nouveau point de tension dans la rivalité sino-américaine en matière d'IA. Les procureurs taïwanais ont inculpé lundi neuf personnes,… Lire la suite
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