Coups de filet & sanctions : 8 opérations contre la cybercriminalité du 11 septembre 2026 (dont ZeroBytes)

Voici la revue hebdomadaire des actions menées contre la cybercriminalité : arrestations, démantèlements, sanctions ou annonces des forces de l'ordre.

Faits marquants de la semaine Les autorités françaises ont interpellé un suspect de 18 ans, présenté comme membre de ZeroBytes, après des attaques ayant exposé des données fiscales d’au moins 678 000 personnes et entreprises.

Les États-Unis annoncent une récompense de 10 millions de dollars pour toute information sur le chef de l’unité cyber des Gardiens de la révolution islamique (IRGC), qui supervise notamment des groupes comme CyberAv3ngers.

Le botnet Sality, infrastructure criminelle basée en Russie, a été démantelé lundi après 23 ans d’activité et plus de 11 millions d’appareils infectés, via une opération avec forces de l’ordre, CrowdStrike et la Shadowserver Foundation.

Un ressortissant russe encourt jusqu’à 20 ans de prison aux États-Unis pour une campagne de malware ayant infecté 80 000 freelances ; il a comparu lundi à San Francisco après extradition depuis Chypre.

La semaine est marquée par une forte actualité judiciaire et policière autour de la cybercriminalité et des opérations étatiques : arrestation en France liée à la fuite de données fiscales (678 000 victimes), récompense américaine visant un responsable de l’unité cyber de l’IRGC, et extradition aux États-Unis dans une affaire de malware touchant 80 000 freelances. Sur le terrain technique, le démantèlement du botnet peer-to-peer (réseau décentralisé entre machines infectées) Sality met fin à 23 ans d’activité et à l’infection de plus de 11 millions d’appareils. En parallèle, Mullvad annonce l’arrêt de ses serveurs DNS-over-HTTPS publics en 2026, tandis que Taïwan poursuit une affaire d’exportation illégale de serveurs d’IA.

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La sélection des 8 actualités à retenir cette semaine

Mullvad va fermer ses serveurs DNS publics cryptés et soutient Quad9. Mullvad a annoncé la fermeture de ses serveurs DNS-over-HTTPS (DoH) publics chiffrés le 2 novembre 2026. L'entreprise soutiendra financièrement Quad9, fournisseur de DNS axé sur la confidentialité. Les utilisateurs ayant configuré manuellement le service DNS public de… Lire la suite