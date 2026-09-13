Cybersécurité : 16 actualités majeures du 13 septembre 2026 (dont Cyber Resilience Act)

Voici la sélection hebdomadaire des actualités cybersécurité à retenir : faits marquants, signaux faibles et tendances observées au fil de la semaine.

Faits marquants de la semaine ENISA a lancé la première étape de la Single Reporting Platform (SRP) liée au Cyber Resilience Act : un outil en ligne permettant de signaler, une seule fois, des vulnérabilités activement exploitées et des incidents graves.

À Berlin, après le refus de payer une rançon de 30 bitcoins, le groupe de ransomware Rhysida a publié sur le dark web près de 6 téraoctets de données, évoquant environ 1,44 million de fichiers et 12 076 personnes.

Le 6 septembre, Liquid Network (sidechain Bitcoin) a été vidé d’environ 4 000 bitcoins sur 4 200 depuis un portefeuille de fédération ; 3 400 bitcoins ont ensuite été restitués, tandis qu’environ 598 bitcoins ont été conservés.

Microsoft a publié son plus gros Patch Tuesday (septembre 2026) avec jusqu’à 974 vulnérabilités corrigées selon les décomptes, dont 2 failles déjà exploitées, 20 vulnérabilités “wormable” et une exécution de code à distance sur Exchange via pièce jointe Visio.

Cette semaine met en lumière une forte pression opérationnelle sur les organisations et les infrastructures : nouvelle plateforme SRP d’ENISA pour centraliser les signalements exigés par le Cyber Resilience Act, fuites massives après ransomware à Berlin, et incident majeur sur Liquid Network lié à un bug logiciel. Côté correctifs, Microsoft signe un Patch Tuesday record avec des failles exploitées, des vulnérabilités “wormable” (propagation possible sans action utilisateur) et des risques critiques sur Exchange. En parallèle, plusieurs signaux convergent autour de l’IA (emails frauduleux, usage détourné de Claude, exploit kit BlueMoon) et de la souveraineté technologique (openDesk en Suisse, débats autour d’Arcadia).

L'essentiel Cybersécurité, IA & Tech Rejoignez la communauté. 3 fois par semaine, recevez l'analyse des tendances par Marc Barbezat. Pas de spam, juste de l'info. Ou suivez le flux temps réel Telegram Discord

La sélection des 16 actualités à retenir cette semaine

La plateforme de déclaration CRA est lancée L’Agence a développé, exploite et maintient l’outil en ligne permettant aux fabricants et aux gestionnaires de logiciels libres de se conformer à leurs nouvelles obligations de déclaration en vertu de la loi sur la cyber-résilience (CRA) concernant… Lire la suite

Fuite de données suite à un ransomware à Berlin : des secrets d'État exposés Fuite de données confidentielles à Berlin suite à une attaque de rançon Berlin a refusé de payer une rançon de 30 bitcoins, ce qui a permis à des pirates informatiques de diffuser 6 téraoctets de données sensibles… Lire la suite

Cloudflare apporte la prise en charge DNSSEC post-quantique au résolveur 1.1.1.1 Cloudflare a ajouté la prise en charge de la validation des signatures DNSSEC post-quantiques sur son résolveur DNS public 1.1.1.1, constituant ainsi une première étape vers la protection du système de noms de domaine contre les futures… Lire la suite

L'ETH Zurich accueillera un nouvel ordinateur quantique d'IBM. L’ETH Zurich accueillera un nouvel ordinateur quantique d’IBM La Suisse accueillera l’un des ordinateurs quantiques les plus performants au monde, conçu par IBM. Ce nouveau système vise à faire progresser la recherche et la formation dans le… Lire la suite

Le gouvernement fédéral suisse teste des alternatives open source à Microsoft sur 3 000 ordinateurs. La Suisse compte 9 154 242 habitants. Son gouvernement fédéral vient de lancer un programme pilote pour tester des alternatives open source à Microsoft 365 sur 3 000 postes de travail, rapporte le blog It's FOSS. « Cela représente environ 7 %… Lire la suite