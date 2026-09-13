Cybersécurité : 16 actualités majeures du 13 septembre 2026 (dont Cyber Resilience Act)

Faits marquants de la semaine
- ENISA a lancé la première étape de la Single Reporting Platform (SRP) liée au Cyber Resilience Act : un outil en ligne permettant de signaler, une seule fois, des vulnérabilités activement exploitées et des incidents graves.
- À Berlin, après le refus de payer une rançon de 30 bitcoins, le groupe de ransomware Rhysida a publié sur le dark web près de 6 téraoctets de données, évoquant environ 1,44 million de fichiers et 12 076 personnes.
- Le 6 septembre, Liquid Network (sidechain Bitcoin) a été vidé d’environ 4 000 bitcoins sur 4 200 depuis un portefeuille de fédération ; 3 400 bitcoins ont ensuite été restitués, tandis qu’environ 598 bitcoins ont été conservés.
- Microsoft a publié son plus gros Patch Tuesday (septembre 2026) avec jusqu’à 974 vulnérabilités corrigées selon les décomptes, dont 2 failles déjà exploitées, 20 vulnérabilités “wormable” et une exécution de code à distance sur Exchange via pièce jointe Visio.
Cette semaine met en lumière une forte pression opérationnelle sur les organisations et les infrastructures : nouvelle plateforme SRP d’ENISA pour centraliser les signalements exigés par le Cyber Resilience Act, fuites massives après ransomware à Berlin, et incident majeur sur Liquid Network lié à un bug logiciel. Côté correctifs, Microsoft signe un Patch Tuesday record avec des failles exploitées, des vulnérabilités “wormable” (propagation possible sans action utilisateur) et des risques critiques sur Exchange. En parallèle, plusieurs signaux convergent autour de l’IA (emails frauduleux, usage détourné de Claude, exploit kit BlueMoon) et de la souveraineté technologique (openDesk en Suisse, débats autour d’Arcadia).
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La sélection des 16 actualités à retenir cette semaine
La plateforme de déclaration CRA est lancée
L’Agence a développé, exploite et maintient l’outil en ligne permettant aux fabricants et aux gestionnaires de logiciels libres de se conformer à leurs nouvelles obligations de déclaration en vertu de la loi sur la cyber-résilience (CRA) concernant… Lire la suite
Fuite de données suite à un ransomware à Berlin : des secrets d'État exposés
Fuite de données confidentielles à Berlin suite à une attaque de rançon Berlin a refusé de payer une rançon de 30 bitcoins, ce qui a permis à des pirates informatiques de diffuser 6 téraoctets de données sensibles… Lire la suite
Des pirates informatiques dérobent 320 millions de dollars du réseau Liquid, puis en restituent la majeure partie.
Des pirates informatiques dépouillent Liquid Network de 320 millions de dollars, puis en restituent la majeure partie. Le réseau d'échange de cryptomonnaies Liquid Network a perdu 320 millions de dollars en une nuit, avant d'en récupérer la… Lire la suite
Le plus gros patch Tuesday de Microsoft : 974 CVE, 2 failles zero-day et 20 bugs exploitables par des vers
Le plus gros Patch Tuesday de Microsoft : 974 CVE, 2 failles zero-day et 20 vulnérabilités exploitables par des vers informatiques Le Patch Tuesday de septembre 2026 corrige un nombre record de 974 CVE, dont 2 failles zero-day… Lire la suite
Le géant de la vérification d'identité IDScan confirme une fuite de données : plus de 150 millions de permis de conduire ont été volés.
Le service de vérification d'identité IDScan a confirmé avoir subi une fuite de données ayant entraîné le vol de permis de conduire dans ses systèmes, une semaine après la publication d'un rapport indiquant que le service de… Lire la suite
Un acteur malveillant génère 1 million d'e-mails frauduleux personnalisés en 3 jours.
Grâce à l'IA, les cybercriminels à l'origine de campagnes de courriels malveillants n'ont plus à choisir entre volume et crédibilité. Lire la suite
Cloudflare apporte la prise en charge DNSSEC post-quantique au résolveur 1.1.1.1
Cloudflare a ajouté la prise en charge de la validation des signatures DNSSEC post-quantiques sur son résolveur DNS public 1.1.1.1, constituant ainsi une première étape vers la protection du système de noms de domaine contre les futures… Lire la suite
L'Allemagne craint que le concurrent français de Palantir ne crée une nouvelle dépendance.
BERLIN — La France et l'Allemagne souhaitent éviter de dépendre de la technologie d'IA militaire américaine, mais Berlin craint qu'une alternative européenne ne fasse que remplacer une dépendance étrangère par une autre. Les forces armées ont de… Lire la suite
Des acteurs malveillants en Chine et en Russie utilisent déjà l'IA d'Anthropic comme une arme.
Drones tueurs. Surveillance de masse. Armes biologiques. Les menaces liées à l'intelligence artificielle qui semblaient relever de la science-fiction il y a à peine un an sont aujourd'hui bien plus proches de la réalité, selon Anthropic, un… Lire la suite
Point de situation sur la guerre en Ukraine : des développeurs russes auraient utilisé l’IA pour concevoir un logiciel de drone d’attaque « kamikaze », selon Anthropic.
Anthropic a également constaté que des pirates informatiques ont utilisé l'IA lors d'attaques contre des cibles au sein du gouvernement, de l'armée et de la diplomatie ukrainiennes. Ce que nous savons au 1662e jour… Lire la suite… Lire la suite
Quatre acteurs étatiques ont utilisé le même kit d'exploitation zero-day de Chrome en l'espace de 12 jours.
Quatre groupes d'espionnage ont utilisé le kit d'exploitation BlueMoon pour Chrome et Windows en l'espace de douze jours. Les chercheurs soupçonnent une implication de l'intelligence artificielle. Proofpoint a publié une analyse détaillée d'un kit d'exploitation pour Chrome… Lire la suite
« Nous devons ralentir le rythme » : le PDG d’Anthropic appelle à un ralentissement du développement de l’IA
Dans une publication sur les réseaux sociaux, Dario Amodei a proposé un plan incluant des évaluations tierces des systèmes d'IA. Le PDG de la société d'intelligence artificielle Anthropic a lancé samedi un nouvel appel à l'industrie de… Lire la suite
Un responsable de l'UE appelle à une consolidation des start-ups quantiques européennes
Le futur acte quantique de l'UE ne sera pas assorti d'un budget dédié. « Cet acte n'est pas une question de budget », a déclaré Thomas Skordas, directeur général adjoint de la DG CNECT de la Commission… Lire la suite
L'ETH Zurich accueillera un nouvel ordinateur quantique d'IBM.
L’ETH Zurich accueillera un nouvel ordinateur quantique d’IBM La Suisse accueillera l’un des ordinateurs quantiques les plus performants au monde, conçu par IBM. Ce nouveau système vise à faire progresser la recherche et la formation dans le… Lire la suite
La nouvelle stratégie cybernétique du FBI vise à accélérer la lutte contre les pirates informatiques et à renforcer le rôle de l'industrie.
Le FBI prévoit des opérations plus fréquentes contre les pirates informatiques et un rôle accru pour les entreprises privées, conformément à une nouvelle stratégie de cybersécurité publiée mercredi. Le responsable de la cybersécurité du bureau a déclaré… Lire la suite
Le gouvernement fédéral suisse teste des alternatives open source à Microsoft sur 3 000 ordinateurs.
La Suisse compte 9 154 242 habitants. Son gouvernement fédéral vient de lancer un programme pilote pour tester des alternatives open source à Microsoft 365 sur 3 000 postes de travail, rapporte le blog It's FOSS. « Cela représente environ 7 %… Lire la suite
Serveurs, API, temps de veille...
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