Alertes zero-day : 14 vulnérabilités critiques du 14 septembre 2026 (dont GitLab)

Faits marquants de la semaine
- Microsoft recense 974 vulnérabilités dans son Patch Tuesday, avec deux failles déjà exploitées par des attaquants et 58 jugées plus susceptibles d’être exploitées.
- GitLab a publié des correctifs pour plusieurs failles, dont une vulnérabilité de sévérité maximale (CVSS 10,0) : une traversée de chemin permettant à un utilisateur non authentifié de lire des fichiers sur le serveur.
- Google a diffusé une mise à jour de Chrome comprenant 230 correctifs de sécurité, présentée comme le septième « zero-day » (faille déjà exploitée) corrigé en 2026 pour le navigateur.
- SAP a déployé des mises à jour pour plusieurs vulnérabilités, dont une faille critique (CVSS 10,0) liée à une corruption mémoire dans SAP Extended Passport (EPP) Processing, avec un impact potentiellement sévère sur confidentialité, intégrité et disponibilité.
La semaine est marquée par une accumulation de correctifs et d’alertes autour de failles critiques, dont plusieurs associées à de l’exploitation active ou attendue. Microsoft signale des vulnérabilités déjà utilisées par des attaquants, tandis que GitLab observe des sondes « in-the-wild » quelques heures après divulgation. Côté équipements et produits d’entreprise, des campagnes ou avertissements concernent notamment MikroTik RouterOS, Cisco Secure Firewall Management Center (avec déploiement de Qilin ransomware), FortiGate (PivotC2), F5 BIG-IP APM (rootkit Linux), Check Point VPN et Ivanti. Des incidents incluent aussi un vol de données lié à un zero-day Oracle EBS et une exposition de serveur chez Surfshark, ainsi qu’un zero-day exploité dans Adobe Commerce.
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La sélection des 14 actualités à retenir cette semaine
Patch Tuesday établit un nouveau record avec 974 CVE
D'après Microsoft, deux de ces vulnérabilités sont actuellement exploitées par des attaquants, et 58 autres sont susceptibles de l'être également. Lire la suite
Une faille de lecture de fichiers dans GitLab CVSS 10 suscite des investigations approfondies après sa divulgation.
GitLab a publié des correctifs pour remédier à plusieurs failles, dont une vulnérabilité de sécurité critique qui a été exploitée en conditions réelles quelques heures seulement après sa divulgation publique. La vulnérabilité en question est référencée CVE-2026-85706… Lire la suite
Chrome 153 corrige la septième faille zero-day de 2026
La mise à jour de Chrome inclut 230 correctifs de sécurité ; il est conseillé aux utilisateurs de mettre à jour leur navigateur dès que possible. Lire la suite
SAP corrige une faille du noyau CVSS 10.0 permettant l'exécution de code à distance non authentifiée
SAP a publié des mises à jour de sécurité pour corriger plusieurs vulnérabilités, dont une faille critique dans le traitement SAP Extended Passport (EPP) susceptible d'affecter gravement la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité de l'application. Cette vulnérabilité… Lire la suite
Une faille critique dans ASUS Control Center permet à des attaquants non authentifiés d'obtenir un accès root.
ASUS a publié une mise à jour de sécurité pour l'agent Control Center Express afin de corriger la vulnérabilité CVE-2026-19397, une faille critique liée à l'absence d'authentification. Cette vulnérabilité permet à un attaquant non authentifié situé à… Lire la suite
Des failles de sécurité du système d'exploitation MikroTik RouterOS sont activement exploitées dans des attaques de prise de contrôle de périphériques.
Le CERT Polska alerte les clients de MikroTik et les exhorte à mettre à jour RouterOS d'urgence. Il confirme en effet que des attaquants exploitent deux failles critiques de sécurité SSH pour obtenir un accès administratif complet… Lire la suite
Des attaquants exploitent une faille critique du FMC de Cisco pour déployer le ransomware Qilin.
Trois groupes de cybercriminels exploitent deux failles de sécurité du Cisco FMC pour voler des identifiants, obtenir un accès root et déployer le ransomware Qilin. Cisco Talos indique que trois groupes de cybercriminels distincts exploitent deux failles… Lire la suite
Des pirates informatiques s'introduisent dans des équipements F5 BIG-IP APM pour déployer un rootkit Linux.
Un rootkit Linux ciblant les périphériques des environnements F5 BIG-IP APM peut intercepter le chargement de fichiers PHP et injecter un shell web sans fichier directement en mémoire, évitant ainsi la nécessité d'écrire du code malveillant sur… Lire la suite
Ivanti corrige des failles critiques dans ses produits de sécurité d'entreprise
Six vulnérabilités critiques dans Neurons pour ITSM pourraient permettre l'exécution de code à distance, tandis que Sentry et EPMM ont reçu des correctifs pour des failles de contournement d'authentification. Lire la suite
NCSC néerlandais : L'exploitation de failles critiques dans le VPN Check Point est imminente
Le Centre national néerlandais de cybersécurité (NCSC) met en garde contre l'exploitation imminente de deux failles critiques dans le VPN Check Point, référencées CVE-2026-85102 et CVE-2026-85103. […] Lire la suite
Des pirates exploitent une faille critique de FortiGate pour déployer un RAT PivotC2 assisté par IA.
Des acteurs malveillants exploitent activement une vulnérabilité critique de FortiGate pour déployer PivotC2, un cheval de Troie d'accès à distance (RAT) basé sur Node.js et conçu pour l'exploitation persistante des appliances FortiOS. Les chercheurs de l'unité de… Lire la suite
Bimbo Bakeries confirme le vol de données lors d'une attaque zero-day contre Oracle EBS.
Bimbo Bakeries USA a révélé avoir subi une fuite de données suite à l'exploitation d'une faille zero-day dans Oracle E-Business Suite (EBS). Cette faille a permis à des pirates de dérober des fichiers contenant des noms et… Lire la suite
Surfshark VPN annonce qu'une attaque informatique a compromis ses tests internes et ses serveurs proxy.
Surfshark a révélé que des pirates informatiques avaient accédé à l'un de ses serveurs de test internes après qu'une erreur de configuration l'ait exposé à Internet. […] Lire la suite
Adobe corrige plus de 170 vulnérabilités, dont une faille zero-day dans le secteur du commerce.
Référencée sous la référence CVE-2026-75650, cette faille exploitée permet à des attaquants non authentifiés d'exécuter du code arbitraire. Lire la suite
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