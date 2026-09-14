Alertes zero-day : 14 vulnérabilités critiques du 14 septembre 2026 (dont GitLab)

Voici la revue hebdomadaire des vulnérabilités critiques signalées et des mesures proposées par les éditeurs pour y remédier.

Faits marquants de la semaine Microsoft recense 974 vulnérabilités dans son Patch Tuesday, avec deux failles déjà exploitées par des attaquants et 58 jugées plus susceptibles d’être exploitées.

GitLab a publié des correctifs pour plusieurs failles, dont une vulnérabilité de sévérité maximale (CVSS 10,0) : une traversée de chemin permettant à un utilisateur non authentifié de lire des fichiers sur le serveur.

Google a diffusé une mise à jour de Chrome comprenant 230 correctifs de sécurité, présentée comme le septième « zero-day » (faille déjà exploitée) corrigé en 2026 pour le navigateur.

SAP a déployé des mises à jour pour plusieurs vulnérabilités, dont une faille critique (CVSS 10,0) liée à une corruption mémoire dans SAP Extended Passport (EPP) Processing, avec un impact potentiellement sévère sur confidentialité, intégrité et disponibilité.

La semaine est marquée par une accumulation de correctifs et d’alertes autour de failles critiques, dont plusieurs associées à de l’exploitation active ou attendue. Microsoft signale des vulnérabilités déjà utilisées par des attaquants, tandis que GitLab observe des sondes « in-the-wild » quelques heures après divulgation. Côté équipements et produits d’entreprise, des campagnes ou avertissements concernent notamment MikroTik RouterOS, Cisco Secure Firewall Management Center (avec déploiement de Qilin ransomware), FortiGate (PivotC2), F5 BIG-IP APM (rootkit Linux), Check Point VPN et Ivanti. Des incidents incluent aussi un vol de données lié à un zero-day Oracle EBS et une exposition de serveur chez Surfshark, ainsi qu’un zero-day exploité dans Adobe Commerce.

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La sélection des 14 actualités à retenir cette semaine

Chrome 153 corrige la septième faille zero-day de 2026 La mise à jour de Chrome inclut 230 correctifs de sécurité ; il est conseillé aux utilisateurs de mettre à jour leur navigateur dès que possible. Lire la suite