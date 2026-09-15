Ransomwares & piratages : 14 cyberattaques d’ampleur du 15 septembre 2026 (dont ClickFix)

Voici le tour d’horizon des cyberattaques marquantes de la semaine : cibles visées, méthodes employées et premières conséquences déjà connues.

Faits marquants de la semaine Selon Google Threat Intelligence Group, des cybercriminels et des acteurs soutenus par des États conçoivent des systèmes « agentiques » capables d’agir seuls : scanner des cibles, résoudre des échecs et récupérer des identifiants.

La technique ClickFix, basée sur un site compromis et un faux CAPTCHA incitant à coller une commande dans Windows ou macOS, s’est largement diffusée : elle est désormais adoptée par de nombreux opérateurs de malware.

Après le vol de près de 4 000 bitcoins sur le Liquid Network le dimanche 6 septembre, 3 400 ont été renvoyés le lendemain selon les registres publics ; environ 600 bitcoins n’ont pas été restitués.

Des chercheurs ont démontré un ver WeChat « zero-click » (sans action de l’utilisateur) via un appel entrant : il pouvait détourner un compte en quelques secondes, même sans décrocher. Tencent indique avoir bloqué l’exploit.

La semaine met en évidence des attaques qui misent sur l’automatisation, l’ingénierie sociale et des chaînes d’exploitation difficiles à détecter. Google décrit l’usage d’agents d’intelligence artificielle capables d’opérer de façon autonome, tandis que GreyNoise attribue à une campagne automatisée la compromission d’au moins 440 serveurs PaperCut. Plusieurs scénarios reposent sur la tromperie des utilisateurs, comme ClickFix (faux CAPTCHA) ou l’usurpation du support informatique via Microsoft Teams, et des offres d’emploi factices sur LinkedIn pour déployer des RAT. D’autres sujets touchent aux risques sur les messageries (WeChat), aux VPN Android, à une porte dérobée intégrée à HAProxy, ainsi qu’à l’écosystème crypto (Liquid, Trezor) et à Claude.

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La sélection des 14 actualités à retenir cette semaine

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