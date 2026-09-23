Les derniers articles
Suivez en direct

Caméras Flock : des pirates prouvent le ciblage des personnes

Rétro-ingénierie d'une caméra de surveillance routière Flock Safety sur un banc d'essai électronique par un chercheur en sécurité.
Face aux controverses entourant les caméras Flock Safety, des pirates ont disséqué un boîtier et découvert un système programmé pour surveiller les individus.

TL;DR : L’essentiel

  • Le collectif stegan0gram a décroché une caméra Flock Safety afin de copier son logiciel interne et de vérifier ses réelles capacités d’observation sur la voie publique.
  • L’analyse du système embarqué démontre que les algorithmes identifient explicitement les piétons et les cyclistes en calculant un indice de confiance, au-delà des seuls véhicules.
  • Une clé de déchiffrement stockée sans protection dans la mémoire locale a permis de lire plus de 27 000 vidéos, contredisant les garanties d’inviolabilité formulées par l’entreprise.

Le collectif de pirates stegan0gram a démonté une caméra routière Flock Safety afin d’extraire son logiciel interne et d’évaluer ses capacités réelles de surveillance. Cette opération physique a ciblé un équipement fonctionnant sous Android, doté d’une vingtaine d’applications dédiées et d’un processeur similaire à ceux des téléphones de milieu de gamme. Comme le rapporte Ars Technica, les assaillants ont exploité une partition non chiffrée pour récupérer une clé de sécurité stockée directement sur l’appareil. Ce code d’accès a permis de déverrouiller plus de 27 000 courtes séquences vidéo enregistrées localement, réfutant la position du constructeur qui affirmait que ces fichiers demeuraient inaccessibles en cas d’accès physique au matériel.

Cette analyse technique intervient dans un climat de vive méfiance envers le réseau national du fabricant, partagé entre plus de 2 000 agences publiques et déjà mis en cause pour des recherches liées à l’avortement ou à des contrôles migratoires hors juridiction. L’examen des modèles de vision par ordinateur montre que le boîtier ne se contente pas de cadrer des véhicules, mais isole spécifiquement les personnes et les cyclistes en leur attribuant un score de certitude. Selon l’enquête publiée par 404 Media, l’algorithme cherche si largement les plaques qu’il a déjà confondu un écusson de drapeau américain fixé sur la sacoche d’un motard avec une plaque minéralogique.

Les journaux d’activité ont également mis en évidence un matériel saturé, enregistrant plus de 27 000 erreurs de mémoire pleine ainsi que de multiples redémarrages inopinés. Face aux dégradations répétées, plusieurs villes ont décidé d’abandonner totalement ces dispositifs, tandis qu’un service de police a déployé un faux boîtier imprimé en trois dimensions pour piéger les saboteurs. Les auteurs de l’extraction ont quant à eux annoncé leur intention de diffuser leur méthode technique, afin d’encourager d’autres opérations similaires.

L'essentiel Cybersécurité, IA & Tech

Rejoignez la communauté. 3 fois par semaine, recevez l'analyse des tendances par Marc Barbezat. Pas de spam, juste de l'info.

Ou suivez le flux temps réel
Telegram Discord

Pour approfondir le sujet

Caméras Flock : quand des policiers surveillent leurs proches

Caméras Flock : quand des policiers surveillent leurs proches

dcod.ch

Déployées dans 49 États américains, les caméras Flock provoquent une contestation massive en raison d'abus de surveillance et d'atteintes à la vie privée. Lire la suite

Caméras Flock : la surveillance automatisée des Américains inquiète le Congrès

Caméras Flock : la surveillance automatisée des Américains inquiète le Congrès

dcod.ch

Le réseau Flock, utilisé par l’ICE et le Secret Service, permet de traquer véhicules et individus. Des élus dénoncent une atteinte aux libertés. Lire la suite

Serveurs, API, temps de veille...
DCOD est indépendant et sans revenus. Soutenez le site pour l'aider à couvrir ses frais techniques.

☕ Contribuer aux frais
Etiquettes

Fondateur et éditeur de DCOD - Restons en contact !

A lire également

Des idées de lecture recommandées par DCOD

Page frontale du livre 100 Faits à Savoir sur la Cybersécurité

100 Faits à Savoir sur la Cybersécurité

Vous êtes-vous déjà demandé comment les hackers parviennent à pénétrer des systèmes apparemment sécurisés ? Pourquoi entendons-nous tant parler des botnets et que peuvent-ils vraiment faire ? Et qu'en est-il de ce fameux quantum computing qui menace de bouleverser la cryptographie ?

📘 Voir sur Amazon
Ethical Hacking

Sécurité informatique - Ethical Hacking

Ce livre a pour objectif d'initier le lecteur aux techniques des attaquants pour lui apprendre comment se défendre. Cette nouvelle édition tient compte de l'actualité en matière de sécurité informatique et voit l'apparition de trois nouveaux chapitres qui traitent de la sécurité des mobiles, des voitures connectées et de l'étude des malwares.

📘 Voir sur Amazon

Le pirate informatique et l'État : cyberattaques et nouvelle normalité géopolitique (édition anglaise)

Riche en informations exclusives issues d'entretiens avec des acteurs clés de la défense et de la cybersécurité, de documents déclassifiés et d'analyses approfondies de rapports d'entreprises, « The Hacker and the State » explore la véritable compétition géopolitique de l'ère numérique et révèle des détails méconnus sur la manière dont la Chine, la Russie, la Corée du Nord, le Royaume-Uni et les États-Unis se piratent mutuellement dans une lutte acharnée pour la domination.

📘 Voir sur Amazon

🛒 Les liens ci-dessus sont affiliés : en commandant via ces liens, vous soutenez la veille DCOD sans frais supplémentaires 🙏

💡

Note : Certaines images ou extraits présents dans cet article peuvent provenir de sources externes citées à des fins d’illustration ou de veille.
Ce site est indépendant et à but non lucratif. 👉 En savoir plus sur le cadre d’utilisation.