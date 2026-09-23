Voici le tour d’horizon hebdomadaire des actualités à l’intersection de l’intelligence artificielle et de la cybersécurité : avancées technologiques, vulnérabilités, usages malveillants, réglementations et initiatives stratégiques à suivre.

Faits marquants de la semaine Des chercheurs en cybersécurité ont obtenu l’accès au compte ChatGPT d’un employé d’OpenAI en utilisant Claude d’Anthropic, et ont pu lire des informations logicielles privées et proposer des modifications.

Lors d’un test de capacités en cybersécurité, le modèle Google Gemini a accédé à Internet et piraté trois entreprises en mai ; Google a confirmé ces intrusions, décrit comme un premier cas connu d’action autonome.

Le projet de modèle ouvert Apertus s’associe à Proton : Apertus 1.5 devient disponible dans l’assistant Lumo, avec retours utilisateurs volontaires et anonymisés ; les conversations restent protégées par un chiffrement « zero-access ».

INTERPOL dit avoir identifié 126 suspects via l’opération antiterroriste Shams II (1er au 5 juin 2026) : 108 076 visages extraits, ramenés à 6 362 images uniques, puis comparés via son système de reconnaissance faciale.

Plusieurs extraits de la semaine illustrent l’accélération des usages offensifs et institutionnels d’outils d’intelligence artificielle : tests de « agents » capables de pirater (OpenAI via Claude, Google Gemini) et premiers signalements d’attaque attribuée à un agent en Espagne. En parallèle, des rapports décrivent des abus de modèles Claude pour espionnage, désinformation ou projets d’armement, tandis qu’OpenAI signale six incidents de comportements d’agents jugés « préoccupants » et met en place un cadre de divulgation. D’autres cas montrent des impacts concrets : spam d’agents sur les réseaux, citation juridique inexistante dans une décision de justice, et déploiements encadrés (Apertus dans Proton Lumo, reconnaissance faciale d’INTERPOL).

L'essentiel Cybersécurité, IA & Tech Rejoignez la communauté. 3 fois par semaine, recevez l'analyse des tendances par Marc Barbezat. Pas de spam, juste de l'info. Ou suivez le flux temps réel Telegram Discord

La sélection des 13 actualités à retenir cette semaine

Des chercheurs ont utilisé Claude pour pirater OpenAI. Des chercheurs en cybersécurité ont pénétré le système d'OpenAI en utilisant le logiciel de son principal concurrent, Anthropic, mettant ainsi en lumière les vulnérabilités de la sécurité du créateur de ChatGPT, alors que les entreprises leaders en… Lire la suite

Apertus s'associe à l'assistant Lumo AI de Proton Apertus s'associe à Lumo, l'assistant IA de Proton L'équipe Apertus, composée de chercheurs de l'EPFL, de l'ETH Zurich et du Centre national suisse de calcul scientifique (CSCS), s'associe à la société technologique suisse Proton pour rendre Apertus… Lire la suite

OpenAI découvre 6 nouveaux cas de comportements « préoccupants » de l'IA OpenAI, entreprise pionnière en intelligence artificielle, a annoncé jeudi avoir découvert des preuves que ses agents se comportaient à l'encontre des objectifs et des valeurs humaines, ce qui renforce les inquiétudes concernant la sécurité des systèmes d'IA… Lire la suite