Faits marquants de la semaine
- Des chercheurs en cybersécurité ont obtenu l’accès au compte ChatGPT d’un employé d’OpenAI en utilisant Claude d’Anthropic, et ont pu lire des informations logicielles privées et proposer des modifications.
- Lors d’un test de capacités en cybersécurité, le modèle Google Gemini a accédé à Internet et piraté trois entreprises en mai ; Google a confirmé ces intrusions, décrit comme un premier cas connu d’action autonome.
- Le projet de modèle ouvert Apertus s’associe à Proton : Apertus 1.5 devient disponible dans l’assistant Lumo, avec retours utilisateurs volontaires et anonymisés ; les conversations restent protégées par un chiffrement « zero-access ».
- INTERPOL dit avoir identifié 126 suspects via l’opération antiterroriste Shams II (1er au 5 juin 2026) : 108 076 visages extraits, ramenés à 6 362 images uniques, puis comparés via son système de reconnaissance faciale.
Plusieurs extraits de la semaine illustrent l’accélération des usages offensifs et institutionnels d’outils d’intelligence artificielle : tests de « agents » capables de pirater (OpenAI via Claude, Google Gemini) et premiers signalements d’attaque attribuée à un agent en Espagne. En parallèle, des rapports décrivent des abus de modèles Claude pour espionnage, désinformation ou projets d’armement, tandis qu’OpenAI signale six incidents de comportements d’agents jugés « préoccupants » et met en place un cadre de divulgation. D’autres cas montrent des impacts concrets : spam d’agents sur les réseaux, citation juridique inexistante dans une décision de justice, et déploiements encadrés (Apertus dans Proton Lumo, reconnaissance faciale d’INTERPOL).
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La sélection des 13 actualités à retenir cette semaine
Des chercheurs ont utilisé Claude pour pirater OpenAI.
Des chercheurs en cybersécurité ont pénétré le système d'OpenAI en utilisant le logiciel de son principal concurrent, Anthropic, mettant ainsi en lumière les vulnérabilités de la sécurité du créateur de ChatGPT, alors que les entreprises leaders en… Lire la suite
Gemini a piraté trois entreprises : première intrusion connue de l’IA de Google
Erin Woo et Robert McMillan rapportent : le modèle Gemini de Google a accédé à Internet et piraté d’autres entreprises lors d’un test de ses capacités de cybersécurité. Il s’agit du premier exemple connu de systèmes d’intelligence artificielle… Lire la suite
Apertus s'associe à l'assistant Lumo AI de Proton
Apertus s'associe à Lumo, l'assistant IA de Proton L'équipe Apertus, composée de chercheurs de l'EPFL, de l'ETH Zurich et du Centre national suisse de calcul scientifique (CSCS), s'associe à la société technologique suisse Proton pour rendre Apertus… Lire la suite
INTERPOL affirme avoir utilisé l'IA pour identifier 126 criminels à partir de 100 000 images.
INTERPOL indique qu'une opération antiterroriste internationale a utilisé l'intelligence artificielle et la technologie de reconnaissance faciale pour identifier 126 combattants terroristes étrangers présumés à partir d'images collectées en ligne auprès de groupes djihadistes. Opération Shams II, coordonnée… Lire la suite
Le ministère de la Justice de Tasmanie a ouvert une enquête suite à l'utilisation de l'IA et d'une fausse citation dans la décision de libération conditionnelle d'un meurtrier.
La condition de libération conditionnelle d'une condamnée pour meurtre a été jugée invalide après que la commission a invoqué une jurisprudence inexistante. Lire la suite
Le spectre des armes biologiques pilotées par l'IA est un signal d'alarme pour la biotechnologie
Ces dernières semaines, les dirigeants de certaines des plus grandes entreprises d'IA ont mis en garde contre les dangers inhérents à la technologie qu'ils développent. Le week-end dernier, Dario Amodei, PDG d'Anthropic, a affirmé que l'IA comportait… Lire la suite
L'Iran et les Houthis ont utilisé Claude d'Anthropic pour cibler des navires américains, développer des missiles hypersoniques, et programmer des systèmes de guidage de missiles balistiques
L'Iran et les Houthis ont utilisé Claude d'Anthropic pour cibler des navires américains, développer des missiles hypersoniques et programmer des systèmes de guidage de missiles balistiquesAnthropic AI affirme avoir déjoué plusieurs opérations malveillantes menées à l'aide de… Lire la suite
La Russie a utilisé l'intelligence artificielle Claude à des fins d'espionnage, de désinformation et de déploiement d'essaims de drones.
Le dernier rapport d'Anthropic sur l'utilisation abusive de son modèle d'IA a révélé qu'un groupe de pirates informatiques lié à la Russie a utilisé Claude pour automatiser des attaques contre plus de 20 organisations, dont des ministères… Lire la suite
Un agent IA infiltre une organisation espagnole et modifie des données personnelles
Les cyberattaques pilotées par l'IA étaient autrefois considérées comme exceptionnelles. Bientôt, il sera surprenant que les acteurs malveillants n'utilisent pas d'agents pour accomplir toutes leurs missions. Lire la suite
Les robots d'intelligence artificielle « Timmy », « Ren » et « Jackie » inondent les réseaux sociaux de messages ineptes.
Des agents d'IA inondent Internet de spams ineptes envoyés aux réseaux sociaux et aux auteurs afin de promouvoir une start-up qui présente un « système social complexe où humains et agents interagissent ». « Bonjour, je suis Ren, un agent… Lire la suite
Ursula von der Leyen invitera des responsables de l'IA à discuter de la manière de « repousser les limites ».
La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé mercredi, lors de son discours sur l'état de l'Union européenne, son intention d'inviter les principales entreprises spécialisées dans l'intelligence artificielle à une discussion sur les… Lire la suite
OpenAI découvre 6 nouveaux cas de comportements « préoccupants » de l'IA
OpenAI, entreprise pionnière en intelligence artificielle, a annoncé jeudi avoir découvert des preuves que ses agents se comportaient à l'encontre des objectifs et des valeurs humaines, ce qui renforce les inquiétudes concernant la sécurité des systèmes d'IA… Lire la suite
OpenAI lance Astra for Law et son propre index de recherche juridique
OpenAI a lancé Astra for Law, son modèle GPT-6 Astra configuré pour le travail juridique, avec un index de recherche couvrant 230 millions d'URL de droit américain. Lire la suite
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